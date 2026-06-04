Iran tố tên lửa Patriot Mỹ gây hư hại sân bay Kuwait, Washington bác bỏ

Iran tuyên bố thiệt hại tại Sân bay Quốc tế Kuwait do tên lửa Patriot Mỹ gây ra trong lúc đánh chặn, trong khi Washington và Kuwait khẳng định sân bay bị tấn công trực tiếp bởi tên lửa và UAV Iran.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiệt hại nghiêm trọng tại Nhà ga số 1 của Sân bay Quốc tế Kuwait không phải do hỏa lực Iran gây ra mà là hậu quả của một tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ gặp sự cố trong lúc đối phó với cuộc tấn công tên lửa và UAV của Tehran.

Vụ việc xảy ra hôm 3/6 trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran leo thang trở lại sau các cuộc không kích của Washington nhằm vào các mục tiêu trên đảo Qeshm và khu vực gần eo biển Hormuz. Theo Reuters, cuộc tấn công đã khiến ít nhất một người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời gây hư hại đáng kể cho nhà ga hành khách lớn nhất của Kuwait.

Trong tuyên bố được truyền thông Iran đăng tải, một phát ngôn viên IRGC cho biết các cuộc điều tra của lực lượng này kết luận rằng không có tên lửa Iran nào nhắm vào sân bay Kuwait.

“Việc nhà ga hành khách của sân bay Kuwait bị phá hủy là do lỗi của các hệ thống Patriot của Mỹ, khi tên lửa đánh chặn rơi xuống mục tiêu sau khi không thể đánh chặn tên lửa Iran”, người phát ngôn nói.

Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị phía Mỹ bác bỏ. Theo Reuters và Jerusalem Post, quân đội Mỹ khẳng định sân bay Kuwait đã bị UAV và tên lửa Iran tấn công trực tiếp, đồng thời mô tả đây là một cuộc tấn công “có chủ đích và không thể biện minh”.

Chính quyền Kuwait cũng quy trách nhiệm cho Iran. Bộ Ngoại giao Kuwait lên án điều mà họ gọi là “hành động gây hấn”, cho rằng vụ tấn công đã làm gia tăng căng thẳng tại Trung Đông và khẳng định Kuwait bảo lưu quyền đáp trả theo luật pháp quốc tế.

Theo Reuters và AP, ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong vụ việc. Các chuyến bay tại Sân bay Quốc tế Kuwait đã phải tạm thời chuyển hướng hoặc đình chỉ trước khi hoạt động từng bước được khôi phục trở lại.

Những hình ảnh do truyền thông và nhân chứng đăng tải cho thấy bên trong nhà ga phủ đầy khói bụi, nhiều mảnh vỡ nằm rải rác trên sàn và xuất hiện các đám cháy tại một số khu vực của công trình.

Mỹ, Iran tiếp tục đưa ra các tuyên bố trái ngược

IRGC cho biết các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain là đòn đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ gần đảo Qeshm, đồng thời tuyên bố đã nhắm vào nhiều cơ sở quân sự Mỹ trong khu vực, bao gồm cả nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) khẳng định các tên lửa và UAV Iran không đánh trúng những mục tiêu quân sự mà Tehran tuyên bố nhắm tới.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh giữa Washington và Tehran đang chịu sức ép ngày càng lớn. Reuters cho biết các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt xung đột đang rơi vào bế tắc, trong khi Iran đã đình chỉ các cuộc thương lượng với Mỹ liên quan đến tình hình Lebanon.

Căng thẳng leo thang cũng làm dấy lên lo ngại về an ninh tại vùng Vịnh và nguy cơ gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Giá dầu thế giới đã tăng sau các diễn biến mới nhất, phản ánh lo ngại của thị trường về nguy cơ xung đột lan rộng.

Theo Reuters, JP, RT