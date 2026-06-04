Chân dung nữ chủ tịch công ty sở hữu mảng sản xuất của VinFast

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) có Chủ tịch mới là bà Thái Thị Thanh Hải, còn Tổng Giám đốc là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup.

Ngày 2/6, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, bà Thái Thị Thanh Hải sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT thay cho người tiền nhiệm Lê Thị Thu Thuỷ.

Tổng Giám đốc VFTP vẫn là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup.

Bà Hải sinh năm 1974, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Irvine. Giai đoạn 1994-2014, bà làm việc tại Deloitte Việt Nam - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất trên thị trường.

Bà gia nhập hệ sinh thái Vingroup năm 2014, từng là Chủ tịch Vincom Retail và Tổng giám đốc VinCommerce. Trước khi được bầu làm Chủ tịch VFTP, bà Hải giữ chức Phó tổng giám đốc VinFast.

Bà Thái Thị Thanh Hải. Ảnh: Vingroup.

VFTP được thành lập vào năm 2017, hiện có vốn điều lệ hơn 90.000 tỷ đồng. Công ty sở hữu mảng sản xuất cùng 2 nhà máy của VinFast tại Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Vingroup quyết định tách VFTP để thành lập pháp nhân mới mang tên CTCP VinFast Việt Nam (VFVN). Công ty này sẽ đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng.

Vốn điều lệ VFVN dự kiến gần 5.184 tỷ đồng. Vingroup sẽ nắm 89,62% vốn thông qua việc chuyển phần cổ phần ưu đãi tại VFTP sang công ty mới.

Sau khi hoàn tất quá trình tách doanh nghiệp, VinFast Auto Ltd. – công ty con Vingroup - sẽ chuyển toàn bộ cổ phần có quyền biểu quyết tại VFTP sang một pháp nhân khác trong hệ sinh thái Vingroup. Đồng thời, Vingroup cũng ủy quyền cho người đại diện phần vốn tại VinFast Auto thực hiện các quyền biểu quyết liên quan để hoàn tất giao dịch.

Động thái này là bước tiếp theo sau khi VinFast gửi báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm 12/5.

Theo báo cáo, VinFast sẽ tách một số bộ phận cốt lõi khỏi VFTP - đơn vị hiện phụ trách hoạt động sản xuất và kinh doanh của hãng tại Việt Nam. Các mảng được chuyển sang pháp nhân mới gồm thiết kế và tạo kiểu xe điện, phát triển sản phẩm, tính năng kỹ thuật, thương hiệu, chiến lược thị trường, bán hàng, nghiên cứu phát triển (R&D), sở hữu trí tuệ và dịch vụ hậu mãi.

Sau quá trình tái cấu trúc, VinFast dự kiến chuyển nhượng toàn bộ phần vốn tại VFTP cho nhóm nhà đầu tư do Future Investment Research and Development JSC (CTCP Nghiên cứu Đầu tư và Phát triển Tương lai) dẫn dắt. Nhóm này có sự tham gia của ông Phạm Nhật Vượng với vai trò nhà đầu tư thiểu số. Giá trị thương vụ khoảng 13.310 tỷ đồng, tương đương khoảng 530 triệu USD.