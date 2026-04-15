Tin nóng công nghệ 15/4: Google ra mắt mô hình Gemini mới giúp robot suy luận như con người

Google ra mắt mô hình Gemini mới giúp robot suy luận như con người; Amazon chi 11,5 tỷ USD mua lại Globalstar để cạnh tranh với Starlink... là một số thông tin công nghệ đáng chú ý khác ngày 15/4.

1. Google ra mắt mô hình Gemini Robotics-ER 1.6 giúp robot suy luận như con người

Gemini Robotics-ER 1.6 cho phép robot đọc các chỉ số trên đồng hồ đo và hiểu môi trường thực tế. Ảnh: Interesting Engineering.

Google vừa trình làng mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini Robotics-ER 1.6 nhằm nâng cao khả năng tương tác của robot với thế giới vật lý thông qua cơ chế lý luận thể hiện. Điểm đột phá của phiên bản này nằm ở khả năng diễn giải tín hiệu hình ảnh đa góc nhìn và tự lập kế hoạch nhiệm vụ thay vì chỉ tuân theo các chỉ dẫn cứng nhắc.

Với sự cải thiện vượt trội trong suy luận không gian, robot có thể nhận dạng, đếm đối tượng và xác định mối quan hệ giữa chúng với độ chính xác cao. Đặc biệt, thông qua sự hợp tác với Boston Dynamics, mô hình mới đã nâng tỷ lệ chính xác khi đọc các thiết bị đo công nghiệp từ 23% lên 93%. Khả năng này cho phép các robot như Spot tự động kiểm tra cơ sở hạ tầng và phản ứng linh hoạt với các thay đổi môi trường.

Google khẳng định đây là hệ thống an toàn nhất hiện nay nhờ khả năng phát hiện mối nguy hiểm và tuân thủ chặt chẽ các quy tắc an toàn vật lý.

2. Amazon chi 11,57 tỷ USD mua lại Globalstar để cạnh tranh với Starlink

Amazon chi 11,57 tỷ USD mua lại Globalstar. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Amazon vừa công bố thỏa thuận trị giá 11,5 tỷ USD để mua lại công ty vệ tinh Globalstar nhằm thu hẹp khoảng cách với dịch vụ Starlink của Elon Musk.

Thông qua thương vụ này, Amazon sẽ bổ sung mạng lưới vệ tinh hiện có để đẩy mạnh dịch vụ kết nối trực tiếp đến thiết bị di động từ năm 2028. Công nghệ của Globalstar cho phép các thiết bị di động kết nối vệ tinh mà không cần trạm phát sóng mặt đất, đóng vai trò then chốt cho các dịch vụ khẩn cấp tại vùng sâu vùng xa.

Đáng chú ý, Amazon cam kết duy trì thỏa thuận cung cấp tính năng an toàn cho người dùng iPhone và Apple Watch vốn đang sử dụng hạ tầng của Globalstar. Trong khi Starlink hiện thống trị thị trường với hàng nghìn vệ tinh và hàng triệu người dùng, bước đi chiến lược này giúp Amazon chiếm lĩnh vị thế băng tần quan trọng. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm tới sau khi nhận được sự phê duyệt từ các cơ quan quản lý viễn thông.

3. Meta bắt tay cùng Broadcom phát triển nhiều thế hệ chip trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh

Meta bắt tay cùng Broadcom phát triển chip. Ảnh: Reuters.

Tập đoàn Meta vừa mở rộng thỏa thuận hợp tác với Broadcom đến năm 2029 để sản xuất các thế hệ chip trí tuệ nhân tạo chuyên dụng. Thương vụ này nhằm xây dựng hạ tầng tính toán khổng lồ phục vụ các tính năng AI trên toàn bộ ứng dụng của hãng và giảm bớt sự phụ thuộc vào các bộ vi xử lý đắt đỏ từ Nvidia.

Giai đoạn đầu của dự án cam kết cung cấp hơn một gigawatt năng lượng tính toán, tương đương mức tiêu thụ điện trung bình của 750.000 hộ gia đình tại Mỹ.

Bên cạnh việc thiết kế chip, Meta sẽ sử dụng công nghệ mạng Ethernet của Broadcom để kết nối các cụm máy tính AI đang phát triển nhanh chóng. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg khẳng định đây là nền tảng quan trọng để mang siêu trí tuệ cá nhân đến hàng tỷ người dùng toàn cầu.

Với lộ trình ra mắt thêm ba dòng chip mới đến năm 2027, Meta đang đẩy mạnh khả năng phản hồi truy vấn và tối ưu hóa hệ thống đề xuất nội dung.

4. Oppo lần đầu ra mắt dòng điện thoại màn hình gập cao cấp Find N6

Điện thoại thông minh màn hình gập Find N6 của Oppo. Ảnh: Nikkei Asia.

Hãng điện thoại Oppo vừa công bố ra mắt mẫu điện thoại gập Find N6 tại Nhật Bản nhằm cạnh tranh với sự thống trị của iPhone.

Với mức giá đề xuất 2000 USD cho phiên bản 512 GB, đây là thiết bị đắt nhất của hãng từ trước đến nay, cao hơn cả đối thủ Galaxy Z Fold7 từ Samsung. Điểm nhấn của Find N6 nằm ở công nghệ bản lề độc quyền giúp nếp gấp màn hình chỉ dày 0,05 mm khi mở ra, tạo cảm giác phẳng tuyệt đối.

Dù Apple vẫn nắm giữ hơn 50% thị phần tại Nhật, Oppo kỳ vọng thiết kế màn hình lớn sẽ thu hút nhóm khách hàng doanh nhân nhờ khả năng xử lý đa nhiệm và ghi chú bằng bút cảm ứng hiệu quả.

Sự xuất hiện của Find N6 đánh dấu nỗ lực bứt phá của các thương hiệu Trung Quốc vào phân khúc cao cấp tại thị trường vốn rất trung thành với hệ điều hành iOS.

5. Các ông lớn công nghệ thâu tóm 99% thị phần thương mại điện tử Đông Nam Á

Các ông lớn công nghệ thâu tóm 99% thị phần thương mại điện tử Đông Nam Á. Ảnh: Nikkei Asia.

Thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các nền tảng lớn như Shopee, TikTok Shop và Lazada.

Theo báo cáo mới nhất từ Momentum Works, bộ ba này đã kiểm soát tới 99% thị phần trong khu vực vào năm 2025.

Shopee tiếp tục dẫn đầu với doanh thu hơn 83 tỷ đô la, trong khi TikTok Shop ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ khi tăng gấp đôi doanh số lên mức 45,6 tỷ USD.

Các đối thủ nhỏ hơn như Bukalapak hay Sendo đang dần bị đẩy ra khỏi cuộc chơi hàng hóa vật lý do không thể cạnh tranh về nguồn lực.

Sự kết hợp giữa nội dung video và trí tuệ nhân tạo đang trở thành vũ khí then chốt giúp các ông lớn tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và thúc đẩy nhu cầu mua sắm.

Xu hướng củng cố sức mạnh này dự kiến sẽ còn tiếp diễn khi các tập đoàn lớn liên tục đầu tư vào hạ tầng logistics và các chương trình ưu đãi để duy trì vị thế độc quyền.

Theo Reuters, Interesting Engineering, Nikkei Asia