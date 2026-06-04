Cổ phiếu THD tăng sốc 400% chỉ trong 1 tháng: Bức tranh kinh doanh Thaiholdings thế nào?

Thị giá cổ phiếu THD của Thaiholdings tăng từ khoảng 31.000 lên 160.000 đồng/cổ phiếu chỉ trong chưa đầy một tháng, gây chú ý mạnh trên thị trường và đặt ra câu hỏi về nền tảng kinh doanh phía sau đà tăng này.

Tòa nhà Thaiholdings Tower tại Hà Nội. Ảnh: Thaiholdings.

Cổ phiếu tăng sốc 400% sau vài tuần

Trong tháng 5 vừa qua, cổ phiếu THD của Công ty cổ phần Thaiholdings trên sàn HNX đã tạo nên một cơn sốt thực sự và trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất của thị trường chứng khoán với đà tăng trưởng "dựng đứng".

Tính từ vùng giá hơn 32.000 đồng/cổ phiếu ở đầu tháng 5, THD đã liên tục bứt phá để đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng (ngày 29/5) ở mức 122.200 đồng/cổ phiếu.

Trong phiên giao dịch ngày 3/6/2026, cổ phiếu THD của Công ty Cổ phần Thaiholdings tiếp tục duy trì đà tăng trên sàn HNX. Theo đó giá chốt phiên của THD là 160.000 đồng/cổ phiếu, tăng +12.200 đồng (tương đương mức tăng +8,25) so với phiên ngày 2/6.

Trong phiên sáng, có những thời điểm lực cầu đẩy thị giá chạm mốc giá trần 162.500 đồng/cổ phiếu, trước khi hạ nhiệt nhẹ và chốt phiên ở mức 160.000 đồng. Thanh khoản phiên này cũng cải thiện đáng kể so với các phiên trước khi đạt khối lượng khớp lệnh hơn 228.000 cổ phiếu.

Giá cổ phiếu đầu tháng 5/2026 của THD quanh vùng 31.500 - 32.000 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 5 đến mức chốt phiên hôm nay (3/6), thị giá THD đã tăng vọt gần 5 lần (tương đương mức tăng khoảng 400%).

Đà tăng tốc phi mã trong vòng một tháng qua đã đẩy quy mô vốn hóa thị trường của Thaiholdings vượt mốc 61.000 tỷ đồng (khoảng 2,4 tỷ USD).

Trước việc cổ phiếu liên tục tăng trần nhiều phiên (chuỗi 5 phiên từ 25/5 - 29/5 và tiếp tục sang đầu tháng 6), Thaiholdings đã có văn bản giải trình chính thức gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ban lãnh đạo công ty tái khẳng định hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn toàn bình thường, không có thông tin nội bộ nào chưa công bố, và đà tăng "dựng đứng" này hoàn toàn do yếu tố cung - cầu khách quan trên thị trường chứng khoán quyết định.

Nhìn rộng ra, đà tăng mạnh của THD xuất hiện trong bối cảnh truyền thông xuất hiện thông tin Tập đoàn Thaigroup (công ty liên kết với Thaiholdings) vừa hé lộ kế hoạch triển khai một siêu tổ hợp dự án tại Ninh Bình vào cuối năm nay.

Theo báo Tiền Phong, dự án có quy mô hơn 1.000 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 128.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 5 tỷ USD). Đáng chú ý, đường đua Formula 1 (F1) theo tiêu chuẩn của tổ chức FIA với chiều dài khoảng 6 km/vòng là điểm nhấn của siêu tổ hợp dự án, hứa hẹn trở thành biểu tượng nhận diện mới, thu hút các tín đồ tốc độ toàn cầu đổ về Ninh Bình.

Công ty liên quan đến “Bầu Thuỵ” nổi tiếng

Công ty được thành lập vào năm 2011 với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Kinh Thành, trụ sở chính đặt tại Hà Nội.

Đến năm 2016, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Thaiholdings, đánh dấu bước chuyển mình để trở thành một tập đoàn đầu tư đa ngành.

Thaiholdings được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng và chính thức niêm yết trên sàn HNX vào tháng 6/2020. Từ một doanh nghiệp có số vốn thực góp ban đầu khá nhỏ, Thaiholdings đã thực hiện các đợt tăng vốn thần tốc để đạt mức vốn điều lệ hơn 3.849 tỷ đồng.

Thaiholdings hoạt động theo mô hình công ty mẹ - holding (tập trung góp vốn, đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết) với danh mục đầu tư đa dạng, tập trung vào các lĩnh vực "đất vàng" và công nghiệp nặng.

Trong đó, bất động sản cao cấp là mảng kinh doanh cốt lõi mang lại giá trị định giá rất lớn cho tập đoàn. Trong nhiều năm, Thaiholdings cùng các công ty liên kết sở hữu loạt dự án quy mô lớn như ở Hà Nội là tổ hợp Kim Liên tại số 5-7 Đào Duy Anh; tòa nhà văn phòng hạng A tại 17 Tông Đản và 210 Trần Quang Khải; tổ hợp ThaiSquare Caliria trên phố Cát Linh hay khu nghỉ dưỡng phức hợp Enclave Phú Quốc rộng gần 352 ha.

Thông qua hệ sinh thái của mình, tập đoàn cũng tham gia sâu vào các lĩnh vực vật liệu xây dựng và xi măng, thương mại và dịch vụ logistics hay góp vốn vào lĩnh vực giáo dục (như Trường Quốc tế Nhật Bản - JIS) và các hoạt động tài chính khác.

Ông Nguyễn Đức Thụy ("Bầu Thụy”) là người sáng lập, kiến trúc sư trưởng đứng sau toàn bộ hệ sinh thái Thaiholdings và Tập đoàn Thaigroup. Ông Thụy từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT Thaiholdings trong giai đoạn 2011–2020, trước khi rút khỏi vị trí điều hành tại doanh nghiệp này. Đến năm 2022, ông Nguyễn Đức Thụy đã thoái toàn bộ 87,4 triệu cổ phiếu THD đang nắm giữ.

Ông Nguyễn Văn Thuyết, em trai của "Bầu Thụy” từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của Thaiholdings trong giai đoạn doanh nghiệp tái cấu trúc mạnh.

Thaiholdings kinh doanh thế nào?

Tình hình tài chính, doanh thu và lợi nhuận của Công ty Cổ phần Thaiholdings (THD) trong giai đoạn gần đây (2024–2026) có những điểm chuyển dịch rất đáng chú ý.

Dù giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang tăng trưởng phi mã, bức tranh kinh doanh thực tế của doanh nghiệp lại cho thấy sự thận trọng và cấu trúc nguồn thu phụ thuộc lớn vào một mảng cốt lõi.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, THD đạt doanh thu thuần 978,5 tỷ đồng, gần như đi ngang (chỉ tăng 0,5%) so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 100,6 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024 nhờ việc thắt chặt và tiết giảm chi phí vận hành.

Bước sang năm 2026, báo cáo tài chính quý I/2026 của Thaiholdings cho thấy doanh thu thuần đạt 238,5 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 30,1 tỷ đồng, tăng 14,5%. Với kết quả này, THD đã hoàn thành được 25% chỉ tiêu doanh thu và 33% chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu khá thận trọng với doanh thu 967 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 91 tỷ đồng (lần lượt giảm 1,2% và 10% so với mức thực hiện của năm 2025).

Nếu so với giai đoạn hoàng kim vài năm trước (khi doanh thu đạt hàng nghìn tỷ và lợi nhuận lên tới cả nghìn tỷ đồng), quy mô của Thaiholdings hiện tại đã bị co hẹp đáng kể. Nguyên nhân lớn nhất là do thay đổi cơ cấu hợp nhất tài chính (từ năm 2024, Công ty cổ phần Tập đoàn Thaigroup không còn là công ty con hợp nhất của Thaiholdings), dẫn đến việc các chỉ số doanh thu và tài sản giảm mạnh trên báo cáo.

Một điểm đặc thù trên báo cáo tài chính của Thaiholdings là biên lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh cốt lõi (bán hàng và dịch vụ) rất thấp, chỉ duy trì quanh mức 2,3% - 2,5%. Trong Quý I/2026, doanh thu hơn 238 tỷ nhưng lợi nhuận gộp từ bán hàng chỉ mang về vỏn vẹn 5,5 tỷ đồng.

Nguồn lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động tài chính (lãi cho vay và doanh thu đầu tư). Tính đến hết quý I/2026, Thaiholdings đang mang hơn 1.646 tỷ đồng (chiếm phần lớn tài sản ngắn hạn) cho 4 công ty TNHH khác vay với kỳ hạn 11 tháng. Khoản lãi từ các hợp đồng cho vay này chính là bệ đỡ giúp công ty có lãi ròng vài chục tỷ mỗi quý.