Thúc đẩy mô hình Triple Helix hợp tác công nghệ Việt Nam - Singapore

AI, bán dẫn và chuyển đổi số trở thành trọng tâm hợp tác tại Diễn đàn Công nghệ Việt Nam - Singapore 2026, với định hướng thúc đẩy mô hình “Triple Helix” kết nối Nhà nước, viện trường và doanh nghiệp.

AI trở thành tâm điểm kết nối đổi mới sáng tạo

Phát biểu khai mạc Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore (Vietnam - Singapore TechConnect Forum) chiều 29/5 tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh Việt Nam xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Theo Bộ trưởng Vũ Hải Quân, Singapore có kinh nghiệm và trình độ phát triển cao về công nghệ và đổi mới sáng tạo, là đối tác rất quan trọng của Việt Nam trong tiến trình này.

Một trong những trọng tâm được Bộ trưởng nhấn mạnh tại diễn đàn là thúc đẩy kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo giữa 2 nước, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, sản xuất thông minh, công nghệ sinh học và chuyển đổi xanh.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc Diễn đàn.

Bên cạnh đó, 2 nước hướng tới tăng cường hợp tác giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp theo mô hình “Triple Helix”, nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trong đó, Triple Helix là mô hình hợp tác giữa Nhà nước, trường đại học - viện nghiên cứu và doanh nghiệp nhằm kết nối nghiên cứu, công nghệ với thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách và hạ tầng, viện trường cung cấp tri thức và nhân lực, còn doanh nghiệp đưa công nghệ vào sản xuất và mở rộng thị trường. Đây là mô hình được nhiều quốc gia áp dụng để phát triển các ngành công nghệ cao như AI, bán dẫn và kinh tế số.

Việt Nam và Singapore cũng định hướng xây dựng các chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực công nghệ và nhân tài đổi mới sáng tạo phục vụ nền kinh tế số; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp công nghệ, startup và các trung tâm đổi mới sáng tạo kết nối, hợp tác đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Nhân lực kiêm phụ trách Năng lượng và Khoa học & Công nghệ, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng khẳng định diễn đàn là cơ hội để 2 bên tiếp tục tìm kiếm các định hướng hợp tác sâu rộng hơn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn diễn ra với sự tham dự của hơn 400 đại biểu gồm lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức công nghệ của 2 quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 nước.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, 23 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ hai nước đã được trao, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, AI và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Doanh nghiệp Việt xây dựng hạ tầng xúc tiến thương mại vận hành bằng AI

Trong khuôn khổ diễn đàn, Arobid và Hiệp hội Trí tuệ Nhân tạo Singapore (SAIA – Singapore AI Association) là những đối tác được lựa chọn trao văn kiện hợp tác tại diễn đàn.

Chủ tịch Arobid Trần Văn Chín (thứ hai, phải sang) và lãnh đạo các doanh nghiệp tạ Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam - Singapore.

Trao đổi với VietTimes, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid.com cho biết doanh nghiệp không chỉ hướng tới xây dựng một nền tảng thương mại điện tử B2B, mà đang phát triển hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư vận hành bởi AI.

“Trong tương lai, AI sẽ hiện diện trong mọi hoạt động kinh doanh. Vì vậy, mục tiêu của Arobid không chỉ là xây dựng một nền tảng thương mại điện tử B2B, mà là xây dựng một Hạ tầng xúc tiến thương mại và đầu tư vận hành bởi AI, giúp doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nối, giao thương và phát triển hiệu quả hơn trên môi trường số”, ông Trần Văn Chín nói với VietTimes.

Theo đại diện Arobid, hợp tác với SAIA được xem là bước đi nhằm kết nối hệ sinh thái AI của Singapore với hệ sinh thái xúc tiến thương mại và đầu tư số mà doanh nghiệp này đang phát triển.

Trong lộ trình phát triển Version 2.0, Arobid tập trung đầu tư vào các năng lực AI cốt lõi như AI Onboarding nhằm tự động hóa quá trình tiếp nhận, chuẩn hóa và đánh giá dữ liệu doanh nghiệp.

AI Deep Search Engine hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm chuyên sâu về đối tác, sản phẩm, thị trường và cơ hội kinh doanh; cùng AI Buyer Find & Match có khả năng phân tích dữ liệu và gợi ý đối tác giao thương phù hợp theo nhu cầu thực tế.

Song song đó, Arobid đang phát triển hệ thống Data Lake và Data Warehouse quy mô lớn, tích hợp dữ liệu của hàng triệu doanh nghiệp toàn cầu. Theo doanh nghiệp này, đây sẽ là nền tảng dữ liệu chiến lược giúp các hệ thống AI nâng cao khả năng phân tích, kết nối, đề xuất và thúc đẩy cơ hội giao thương, đầu tư xuyên biên giới trong tương lai.

Theo ông Trần Văn Chín, việc hợp tác với SAIA mới chỉ là bước khởi đầu cho các kết nối lớn hơn giữa cộng đồng công nghệ và doanh nghiệp Việt Nam - Singapore trong lĩnh vực AI, dữ liệu và chuyển đổi số thời gian tới.