Tiêm kích F-16 xuất kích khẩn, bắn pháo sáng vì sự cố an ninh gần chuyên cơ của ông Trump

Sự cố an ninh tại sân bay Palm Beach khiến Mỹ điều tiêm kích F-16 và áp đặt lệnh dừng bay, chỉ vài giờ trước khi chuyên cơ Không lực Một chở ông Trump cất cánh.

Một sự cố an ninh tại Sân bay Quốc tế Palm Beach hôm 29/3 đã khiến Không quân Mỹ phải điều động tiêm kích F-16 và triển khai pháo sáng – chỉ vài giờ trước khi chuyên cơ Không lực Một dự kiến đưa Tổng thống Donald Trump trở lại Washington D.C.

Giới chức đã lập tức áp đặt lệnh dừng bay (ground stop) tại sân bay khi khẩn trương xử lý một máy bay dân sự xâm nhập khu vực kiểm soát.

Nhà Trắng cho biết sự cố xảy ra sau khi cơ quan chức năng mất liên lạc với một máy bay hàng không dân dụng.

“Chiếc máy bay dân sự đã vi phạm vùng hạn chế bay tạm thời (TFR) vào khoảng 13h15 giờ miền Đông. Máy bay sau đó đã được các phi cơ của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ hộ tống ra khỏi khu vực một cách an toàn”, theo thông báo từ hệ thống phân phối thông tin hình ảnh quốc phòng.

Nhà Trắng và Sở Mật vụ Mỹ khẳng định cả chuyên cơ Không lực Một lẫn ông Trump đều không gặp nguy hiểm.

“Một máy bay dân dụng đã tạm thời mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu tại Palm Beach, nhưng sau đó đã khôi phục liên lạc và lệnh dừng bay được dỡ bỏ”, một quan chức Nhà Trắng cho biết. “Không có vụ xâm nhập bằng drone hay mối đe dọa nào liên quan đến Không lực Một”.

Vào thời điểm xảy ra sự cố, ông Trump đang có mặt tại CLB Golf Trump International.

Các báo cáo ban đầu cho rằng có thể đã xảy ra một vụ xâm nhập bằng thiết bị bay không người lái, khi một đoạn video cho thấy phi công của Delta Air Lines thông báo cho hành khách về tình huống an ninh.

Phi công này nói rằng “họ đã phải điều một số trực thăng để đi kiểm tra tình hình”.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Sở Mật vụ Mỹ cho biết chiếc trực thăng xuất hiện trong video có thể không liên quan đến sự cố.

“Các vi phạm không phận không phải là hiếm, đặc biệt ngoài khu vực Washington D.C. Chiếc trực thăng được nhắc tới thực tế đã được cấp phép hoạt động tại khu vực đó và không liên quan đến drone hay vi phạm TFR”, người phát ngôn nói.

Khi được hỏi về sự việc, Cục Hàng không liên bang cho biết hoạt động đã trở lại bình thường sau khi cơ quan này làm chậm lưu lượng bay do mật độ cao, nhưng từ chối giải thích chi tiết về quyết định dừng bay trước đó.

Theo NYPost