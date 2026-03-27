Tiền giấy Mỹ sẽ in chữ ký của ông Trump, truyền thống 165 năm bị lật đổ

Mỹ lần đầu in chữ ký Tổng thống Donald Trump lên tiền giấy nhân dịp 250 năm ngày độc lập, chấm dứt một truyền thống lâu năm.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết tiền giấy USD sẽ mang chữ ký của Tổng thống Donald Trump bắt đầu từ mùa hè năm nay – đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một Tổng thống đương nhiệm ký lên tiền tệ quốc gia.

Các tờ tiền được thiết kế lại nhằm kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ, và đây sẽ lần đầu tiên trong 165 năm các tờ tiền này không còn chữ ký của Thủ quỹ Mỹ – người trực thuộc Bộ trưởng Tài chính và phụ trách Cục Khắc in và In ấn, Sở đúc tiền cùng các chức năng khác của Bộ Tài chính.

Những tờ 100 USD đầu tiên mang chữ ký của ông Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ được in từ tháng 6, sau đó các tờ tiền mệnh giá khác sẽ được phát hành trong các tháng tiếp theo. Các tờ tiền mới có thể mất vài tuần để lưu thông trong hệ thống ngân hàng.

Hiện tại, Bộ Tài chính vẫn đang sản xuất các tờ tiền mang chữ ký của Bộ trưởng Tài chính thời cựu Tổng thống Joe Biden là Janet Yellen và cựu Thủ quỹ Lynn Malerba.

Bà Malerba sẽ là người cuối cùng trong chuỗi liên tục các Thủ quỹ có chữ ký xuất hiện trên tiền giấy liên bang kể từ năm 1861 – thời điểm Mỹ lần đầu phát hành tiền giấy.

Việc thay đổi chữ ký là động thái mới nhất trong nỗ lực của chính quyền ông Trump và các đồng minh nhằm đưa tên của ông xuất hiện trên các công trình, tổ chức, chương trình chính phủ, tàu chiến và tiền xu. Một hội đồng nghệ thuật liên bang do ông Trump bổ nhiệm gần đây cũng đã phê duyệt thiết kế đồng tiền vàng kỷ niệm có hình ảnh của ông.

Ông Bessent cho biết động thái này là phù hợp với dịp kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ, trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định tài chính trong nhiệm kỳ hai của ông Trump.

“Không có cách nào mạnh mẽ hơn để ghi nhận những thành tựu lịch sử của đất nước và Tổng thống Donald J. Trump hơn việc các tờ đô la Mỹ mang tên ông”, ông Bessent nói.

Một đề xuất phát hành đồng xu 1 USD mang hình ông Trump trước đó đã gặp trở ngại do luật pháp Mỹ cấm khắc họa người còn sống trên tiền xu.

Luật hiện hành về in tiền của Cục Dự trữ Liên bang cho phép Bộ Tài chính có quyền điều chỉnh thiết kế nhằm chống làm giả, nhưng vẫn phải giữ một số yếu tố bắt buộc như dòng chữ “In God We Trust” và chỉ cho phép chân dung của những người đã qua đời.

Các quan chức Bộ Tài chính cho biết thiết kế tổng thể của các tờ tiền sẽ không thay đổi, ngoại trừ việc chữ ký của ông Trump sẽ thay thế chữ ký của Thủ quỹ. Hiện chưa có bản mẫu chính thức của tờ 100 USD mới được công bố.

Bà Malerba từ chối bình luận về quyết định của chính quyền ông Trump.

Người tiền nhiệm của bà, Jovita Carranza, gọi thay đổi này là “một biểu tượng mạnh mẽ của sức bền nước Mỹ, sức mạnh bền vững của nền kinh tế thị trường và lời hứa về sự vĩ đại tiếp nối”.

Thủ quỹ hiện tại Brandon Beach – người chưa từng có chữ ký xuất hiện trên tiền – cũng ủng hộ quyết định, cho rằng ông Trump là kiến trúc sư của “kỷ nguyên phục hưng kinh tế vàng”.

Theo Reuters