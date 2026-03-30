Ông Donald Trump dọa “chiếm dầu của Iran”

Ông Donald Trump gây sốc khi tuyên bố có thể chiếm dầu Iran và kiểm soát đảo Kharg, giữa lúc chiến sự Trung Đông leo thang và giá dầu tăng mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể “chiếm lấy dầu của Iran” và thậm chí kiểm soát đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng nhất của Tehran – khi xung đột Trung Đông bước sang tuần thứ năm.

Phát biểu với Financial Times hôm 29/3, ông Trump nói “ưu tiên của tôi là lấy dầu”, đồng thời so sánh với chiến dịch của Mỹ tại Venezuela hồi đầu năm, nơi Washington trên thực tế đã giành quyền kiểm soát ngành dầu mỏ sau khi bắt giữ lãnh đạo nước này.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran tiếp tục leo thang, với các cuộc tấn công lan rộng khắp khu vực, đe dọa hạ tầng năng lượng và đẩy giá dầu tăng vọt.

Trong phiên giao dịch đầu giờ tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 5 tăng 2,92% lên 115,86 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng 3,20% lên 102,80 USD/thùng.

Theo Washington Post, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran, trong bối cảnh hàng nghìn binh sĩ Mỹ đã được triển khai tới khu vực.

Dấu hiệu leo thang tiếp tục xuất hiện khi các cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực bị tấn công. Trong một thông báo trên mạng xã hội sáng 30/3, Kuwait cho biết một tòa nhà dịch vụ tại nhà máy điện và khử mặn nước đã bị hư hại sau cuộc tấn công tối Chủ nhật vừa qua, khiến một công nhân thiệt mạng.

Kuwait cáo buộc đây là một phần trong “hành động gây hấn của Iran”. Nạn nhân là một công dân Ấn Độ, theo Bộ Điện lực nước này.

Các đội khẩn cấp đã được triển khai ngay lập tức để kiểm soát thiệt hại và duy trì hoạt động, trong khi chính quyền phối hợp với lực lượng an ninh để bảo vệ khu vực. Giới chức khẳng định hệ thống điện và nước của Kuwait vẫn ổn định và các kế hoạch dự phòng đã được kích hoạt.

Các nhà máy khử mặn tại vùng Vịnh cung cấp phần lớn nước uống cho khu vực, khiến chúng trở thành mục tiêu cực kỳ nhạy cảm trong bất kỳ kịch bản leo thang nào.

Trong khi đó, lực lượng Houthi tại Yemen – đồng minh của Iran – cũng chính thức tham chiến, phóng tên lửa về phía Israel. Người phát ngôn Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tiến hành “chiến dịch quân sự đầu tiên bằng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các mục tiêu quân sự nhạy cảm của Israel”.

Đảo Kharg – mục tiêu mà ông Trump nhắm tới – là mắt xích sống còn của nền kinh tế Iran, nơi xử lý phần lớn xuất khẩu dầu của nước này.

Nếu bị kiểm soát hoặc phá hủy, cơ sở này có thể làm tê liệt nguồn thu chủ lực của Tehran và đẩy căng thẳng toàn cầu lên mức nguy hiểm mới.

Theo CNBC