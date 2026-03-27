Ông Trump tính chiếm đảo Kharg: Canh bạc quân sự rủi ro cao

Ông Donald Trump cân nhắc chiếm đảo Kharg – nơi xử lý 90% xuất khẩu dầu Iran. Chiến dịch có thể nhanh nhưng tiềm ẩn rủi ro lớn và kéo dài xung đột.

Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc sử dụng lực lượng mặt đất để chiếm giữ đảo Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chiến lược của Iran. Các nhà phân tích cho rằng chiến dịch này có thể được thực hiện nhanh chóng, nhưng sẽ đặt binh sĩ Mỹ vào tình thế cực kỳ nguy hiểm và có thể kéo dài, thay vì rút ngắn cuộc chiến.

Đảo Kharg nằm ở đâu và vì sao quan trọng?

Đảo Kharg nằm cách bờ biển Iran khoảng 16 dặm (26 km), ở phía bắc Vịnh Ba Tư, cách eo biển Hormuz khoảng 300 dặm (483 km) về phía tây bắc. Khu vực này có độ sâu đủ lớn để các tàu chở dầu cỡ lớn có thể cập cảng – điều mà nhiều vùng nước nông ven bờ Iran không cho phép.

Hòn đảo này xử lý tới 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Nếu chiếm được đảo Kharg, Mỹ có thể làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động thương mại năng lượng của Tehran, gây áp lực cực lớn lên nền kinh tế nước này. Iran hiện là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba trong OPEC.

Tình hình hiện tại ra sao?

Lực lượng Mỹ đã tiến hành không kích đảo Kharg vào giữa tháng 3. Ông Trump tuyên bố các cuộc tấn công đã “xóa sổ hoàn toàn” mọi mục tiêu quân sự tại đây và cho biết bước tiếp theo có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ.

Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng chính quyền đang cân nhắc việc triển khai lực lượng mặt đất tới hòn đảo này.

Hai đơn vị lính thủy đánh bộ có thể được điều đến khu vực vào cuối tháng, và theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc cũng đang lên kế hoạch triển khai thêm hàng nghìn lính dù nhằm mở rộng các lựa chọn quân sự nếu ông Trump ra lệnh tấn công trên bộ.

Drone và thủy lôi: Những mối đe dọa chết người

Quân đội Mỹ có thể chiếm đảo tương đối nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc đạt được một chiến thắng nhanh chóng và dứt điểm – điều mà ông Trump mong muốn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến không được ủng hộ trong nước trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11.

Hai chuyên gia Ryan Brobst và Cameron McMillan từ tổ chức Foundation for Defense of Democracies nhận định rằng việc chiếm và kiểm soát đảo Kharg “có nhiều khả năng mở rộng và kéo dài chiến tranh hơn là mang lại một chiến thắng quyết định”.

Họ cảnh báo binh sĩ Mỹ sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm cả các loại drone góc nhìn thứ nhất (FPV) nhỏ nhưng cực kỳ nguy hiểm – loại vũ khí đã được sử dụng rộng rãi tại Ukraine.

“Sau mỗi cuộc tấn công thành công, Iran có thể tung video lên mạng, sử dụng hình ảnh thương vong của binh sĩ Mỹ như một công cụ tuyên truyền”, họ cho biết.

Ngoài ra, ông Trump có thể kỳ vọng rằng việc chiếm đảo Kharg sẽ buộc Iran phải mở lại eo biển Hormuz và tạo lợi thế cho Mỹ trong các cuộc đàm phán sau này.

Tuy nhiên, Tehran hoàn toàn có thể đáp trả bằng cách rải thêm thủy lôi, bao gồm cả thủy lôi trôi, khiến khu vực vốn đã bất ổn càng trở nên nguy hiểm hơn đối với tàu thuyền.

Triển khai quân cần hậu cần lớn

Cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, Joseph Votel, cho biết chỉ cần khoảng 800–1.000 binh sĩ để kiểm soát đảo Kharg, nhưng họ sẽ cần một hệ thống hậu cần lớn đi kèm – và toàn bộ hệ thống này cũng cần được bảo vệ.

Ông Votel nhấn mạnh lực lượng Mỹ sẽ rất dễ bị tổn thương và bày tỏ nghi ngờ rằng việc chiếm đảo có mang lại lợi thế chiến thuật đáng kể hay không.

“Đó là một điều khá kỳ lạ… nhưng nếu cần, chúng ta hoàn toàn có thể làm được”, ông nói.

Theo Reuters