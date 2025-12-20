Thiên Long tăng vốn điều lệ trước thềm đón cổ đông Nhật

Thiên Long đã phát hành hơn 8,77 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 965 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (Mã: TLG) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024. Kết thúc đợt phát hành vào ngày 12/12, doanh nghiệp đã phân phối hơn 8,77 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 3.424 cổ đông, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Thời gian dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 12.

Sau đợt phát hành, số lượng cổ phiếu của Thiên Long sẽ tăng từ hơn 87,7 triệu cổ phiếu lên gần 96,53 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng lên gần 965,3 tỷ đồng.

Nguồn: Thiên Long.

Ở một diễn biến khác, ngày 4/12, Thiên Long đã có thông báo gửi đến cổ đông về thông tin liên quan đến CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn sở hữu 46,82% vốn điều lệ tại doanh nghiệp.

Cụ thể, TLAT đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Số lượng cổ phiếu được bán ra gần 41,1 triệu đơn vị.

Tập đoàn Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm gần 16 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 18,19%. Nếu thành công, họ sẽ sở hữu tới 65,01% vốn điều lệ và đưa Thiên Long trở thành công ty con.

Tổng giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen (178 triệu USD).

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Trước thông tin về thương vụ, Thiên Long khẳng định những diễn biến trên sẽ không làm ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty. Tất cả các bộ phận vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường và ổn định.

“Trong giai đoạn này, chúng tôi tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ và hiệu quả vận hành”, công ty khẳng định.

Theo Thiên Long, các thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào các bước tiếp theo giữa các bên và sẽ được công ty tiếp nhận, cập nhật một cách thận trọng, trên cơ sở các thông báo chính thức từ cổ đông lớn - TLAT.

“Công ty tin tưởng rằng, sự tham gia của đối tác quốc tế có uy tín từ Nhật Bản là Kokuyo sẽ giúp Thiên Long mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, nâng tầm sản phẩm trong và ngoài nước, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa Glocalization”, Thiên Long cho biết.

Về tình hình kinh doanh, trong 10 tháng năm 2025, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.518 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ, với đóng góp từ thị trường nội địa đạt 2.574 tỷ đồng (tăng 8,5% so với cùng kỳ) và thị trường quốc tế đạt 944 tỷ đồng (tăng 9,1% so với cùng kỳ).