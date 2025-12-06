Phát hành 8 lô trái phiếu chỉ trong 4 tháng, May - Diêm Sài Gòn "hút" gần 6.000 tỷ

Công ty CP May - Diêm Sài Gòn vừa phát hành lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng, đánh dấu lần huy động vốn thành công thứ 8 trong vòng 4 tháng qua.

Ngày 2/12 vừa qua, May - Diêm Sài Gòn đã phát hành thành công lô trái phiếu MSG32508 trị giá 1.000 tỷ đồng, tương đương 10.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Lô trái phiếu này có kỳ hạn lên tới 108 tháng, đáo hạn vào 2/12/2034 với lãi suất 9%/năm, thanh toán một lần khi đến hạn.

Tính từ tháng 8/2025 tới nay, May - Diêm Sài Gòn đã phát hành tổng cộng 8 lô trái phiếu, từ MSG32501 - MSG32508. Trong đó, tháng 8 có 2 lô, tháng 9 có 2 lô, tháng 10 có 1 lô, tháng 11 có 2 lô và tháng 12 có 1 lô.

Các lô MSG32501 - MSG32504 có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn năm 2032, lãi suất 9,2%/năm. Các lô MSG32505 - MSG32508 có kỳ hạn 108 tháng, đáo hạn năm 2034, lãi suất 9%/năm.

Tổng giá trị phát hành của 8 lô trái phiếu là 5.928 tỷ đồng.

Công ty này không công bố mục đích phát hành trái phiếu, không công bố tài sản bảo đảm.

Tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thuỷ (Vinh), May - Diêm Sài Gòn được thành lập năm 2004, hiện đặt trụ sở chính tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 (cũ) TP. HCM. Công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Tính đến thời điểm tháng 8/2023, May - Diêm Sài Gòn có vốn điều lệ 5.049 tỷ đồng, do bà Nguyễn Chi Mai (sinh năm 1991) làm chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật. Người này còn là Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản New Star Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Long Vân và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Quỳnh Lưu.

Theo thông tin từ Saigon Ratings, điểm mạnh quan trọng nhất của May - Diêm Sài Gòn là sự hỗ trợ từ TNR Holdings Việt Nam, cổ đông chiếm 44,97% vốn và hiện đảm nhiệm mảng phát triển bất động sản đô thị của ROX Group (tiền thân TNG Holdings Việt Nam).

May - Diêm Sài Gòn nắm trong tay một loạt dự án đáng kể như: The Goldview (TP. HCM), khu nhà ở dịch vụ thương mại thị trấn Đức Thọ (Hà Tĩnh), khu đô thị mới Bảo Hà (Lào Cai), TNR Stars Vĩnh Bảo (Hải Phòng), khu dân cư Nam Cổ Đam (Thanh Hoá), khu nhà ở Đô thị Thanh Sơn, khu nhà ở đô thị Hà Lộc (Phú Thọ)…

Dù sở hữu danh mục dự án đồ sộ, song May - Diêm Sài Gòn cũng vướng phải không ít tai tiếng. Đơn cử tại dự án TNR Star Vĩnh Bảo, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm.

Đây là dự án được UBND TP Hải Phòng chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 23/7/2021, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 22/11/2021.

Vốn đầu tư dự án theo Quyết định 3355/QĐ-UBND là 829,6 tỷ đồng; quy mô đầu tư xây dựng gồm 387 nhà ở liền kề với diện tích mặt bằng từ 90-120m2/căn, mặt tiền rộng từ 5-6m và tầng cao tối đa 5 tầng.

Thanh tra Chính phủ cho hay, tại dự án này, May - Diêm Sài Gòn chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất 18 tháng kể từ khi có thông báo của cơ quan thuế Hải Phòng, đến thời điểm thanh tra còn số tiền chậm nộp chưa thực hiện là không đúng quy định. Theo báo cáo của UBND TP Hải Phòng, sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, công ty này đã khắc phục, nộp đủ tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, May - Diêm Sài Gòn đã triển khai thi công xây dựng một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khi chưa được cấp giấy phép xây dựng. UBND huyện Vĩnh Bảo đã có Quyết định số 59/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 130 triệu đồng.