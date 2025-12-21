Giá vàng thế giới và Bitcoin hôm nay thế nào?

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 21/12 giao dịch ở mức 4.340 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 138 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (20/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay.

Theo Trading Economics, giá vàng đã ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết liệt hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ khả quan hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 2,7%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 3,1%. Đáng chú ý, CPI lõi hạ nhiệt xuống còn 2,6%, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 3/2021. Những số liệu này củng cố niềm tin rằng áp lực giá cả đang hạ nhiệt, mở đường cho các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý tính toàn diện của dữ liệu lần này bị hạn chế do tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang. Việc thiếu hụt dữ liệu tháng 10 từ Cục Thống kê Lao động (BLS) đã làm gián đoạn các phân tích so sánh theo tháng. Hiện tại, thị trường đang đặt cược khoảng 25% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 1 và gần như chắc chắn sẽ có một đợt cắt giảm vào tháng 4 tới.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, sức nóng địa chính trị cũng là "bệ đỡ" quan trọng cho vàng. Căng thẳng leo thang khi Mỹ đình chỉ các chuyến hàng dầu từ Venezuela sau vụ bắt giữ tàu chở dầu, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin về chủ quyền lãnh thổ tại Ukraine, đã kích hoạt dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Giá bitcoin giảm 0,3%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (21/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 87.955 USD/BTC, giảm 0,3% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 2,5% so với 7 ngày trước (90.244 USD/BTC) và tăng 6,9% trong 1 tháng vừa qua (82.274 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 78 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.756 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có tới 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.