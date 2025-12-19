Hải Phòng sẽ có tòa tháp 75 tầng, cao nhất miền Bắc

DOJI chính thức khởi công dự án khu phức hợp Dragon 75 Complex, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển lĩnh vực bất động sản. Điểm nhấn của dự án là tòa tháp cao 75 tầng, định vị trở thành một biểu tượng mới của Hải Phòng.

Dragon 75 Complex là một trong 234 dự án, công trình trọng điểm cấp quốc gia, đủ điều kiện khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Dự án Khu phức hợp Dragon 75 Complex tọa lạc tại trung tâm khu vực phát triển Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng. Dự án có tổng diện tích gần 2 ha với tổng mức đầu tư hơn 7.515 tỷ đồng. Đây là tổng mức đầu tư lớn nhất trong số 13 dự án trọng điểm của thành phố Hải Phòng khởi công dịp này.

Dự án khu phức hợp Dragon 75 Complex chính thức khởi công

Dragon 75 Complex được kiến tạo gồm: tòa tháp phức hợp 75 tầng Dragon Jade 75 và tòa tháp chung cư hạng sang 41 tầng Dragon Amber Residence. Điểm nhấn của toàn bộ dự án là tòa tháp 75 tầng - Dragon Jade 75 cao 388m.

Hiện nay, Việt Nam mới ghi nhận hai công trình cao trên 70 tầng đã hoàn thiện và đi vào vận hành là Landmark 81 (81 tầng) tại TP.HCM và Keangnam Hanoi Landmark Tower (72 tầng) tại Hà Nội. Ở thời điểm khởi công, Dragon Jade 75 sẽ chính thức ghi danh là “nóc nhà miền Bắc” và trở thành một trong những tòa tháp cao nhất Việt Nam.

Nhân dịp Kỷ niệm 79 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, UBND TP Hải Phòng khởi công, khánh thành đồng loạt 13 dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn.



Cụ thể, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt: khởi công dự án các Nút giao thông khác mức tại vị trí đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Trãi; đường Bùi Viện - Lê Hồng Phong; đường Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp; và dự án đầu tư hạ tầng kết nối tại ga Hải Dương Nam (thuộc Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng);

Lĩnh vực công nghiệp, thương mại: Khởi công các dự án: trung tâm dịch vụ logistics, cảng xăng dầu tại phường Nguyễn Đại Năng; khu công nghiệp Lương Điền - Ngọc Liên; các cụm công nghiệp An Thọ; An Phụ và Dũng Tiến - Giang Biên.

Lĩnh vực đô thị, nhà ở, ngoài dự án Dragon 75 Complex còn có dự án khu nhà ở tại khu vực đường Lê Lai, phường Ngô Quyền.

Lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, khởi công dự án xây mới các khối nhà chức năng của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương; khánh thành công trình nhà ở xã hội thuộc dự án khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ.