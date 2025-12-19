Giá vàng SJC hôm nay 156,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 154,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (18/12).

Sáng 19/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (18/12). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,3 – 153,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên 18/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với ngày 18/12.

Giá vàng thế giới giảm

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 19/12 giao dịch ở mức 4.316 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua (18/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 19,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng giảm nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay, song vẫn đang trên đà ghi nhận tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, nhờ trợ lực từ dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn kỳ vọng, qua đó củng cố vững chắc khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Cụ thể, chỉ số lạm phát tháng 11 tại Mỹ đã giảm xuống còn 2,7%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 3,1% của giới chuyên gia. Đặc biệt, chỉ số CPI lõi chỉ ở mức 2,6%, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 3 năm 2021. Những con số này cho thấy áp lực giá cả đang hạ nhiệt rõ rệt, tạo điều kiện thuận lợi để Fed nới lỏng chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý rằng dữ liệu lần này có phần hạn chế do tác động từ đợt đóng cửa chính phủ liên bang, làm gián đoạn việc thu thập và phân tích số liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ.

Dựa trên những tín hiệu kinh tế mới nhất, thị trường hiện đang đánh giá khoảng 25% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 1 tới và gần như chắc chắn sẽ thực hiện bước đi này vào tháng 4. Việc lãi suất có xu hướng giảm luôn là yếu tố thúc đẩy dòng tiền chảy vào vàng, vốn là tài sản không hưởng lãi suất nhưng có tính bảo toàn giá trị cao.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, các điểm nóng địa chính trị cũng tiếp tục hỗ trợ sức mạnh cho kim loại quý. Việc Mỹ tạm dừng các chuyến hàng dầu bị trừng phạt của Venezuela cùng những tuyên bố cứng rắn về chủ quyền lãnh thổ tại Ukraine từ phía Nga đang khiến tâm lý lo ngại bất ổn duy trì ở mức cao. Với mức tăng tổng cộng khoảng 65% kể từ đầu năm, giá vàng hiện đang ghi nhận năm tăng trưởng ấn tượng nhất trong gần nửa thế kỷ qua, kể từ sau kỷ lục vào năm 1979.

Giá bitcoin giảm 1%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (19/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 85.844 USD/BTC, giảm 1% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 7% so với 7 ngày trước (92.312 USD/BTC) và 6,1% trong 1 tháng vừa qua (91.418 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 91 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.713 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 7 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24 giờ trước đó.