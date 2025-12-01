Nợ vay phình to, Nông nghiệp BaF tìm lối thoát bằng 1.000 tỷ đồng trái phiếu "3 không"

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam dự kiến huy động 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Số tiền này dùng để tài trợ cho hoạt động sản xuất và trả nợ vay.

Áp lực nợ vay và dòng tiền thâm hụt kỷ lục

Mới đây, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) cho biết đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo kế hoạch được thông qua, doanh nghiệp sẽ triển khai phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu, với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Đây là loại trái phiếu “3 không”: không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Theo phê duyệt chủ trương ban đầu, BaF sẽ phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 36 tháng và mức lãi suất cố định 10%/năm. Lãi trái phiếu được tính theo chu kỳ 6 tháng/lần.

Với số tiền huy động được, BaF dự kiến phân bổ 670 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đặc biệt là cho hoạt động sản xuất và chăn nuôi heo. Khoản vốn này sẽ được giải ngân từ quý I đến quý II/2026.

Phần còn lại, khoảng 330 tỷ đồng, sẽ dùng để thanh toán nợ gốc của các khoản vay hiện hữu, dự kiến thực hiện trong quý I/2026.

Việc huy động vốn diễn ra trong giai đoạn áp lực nợ vay của doanh nghiệp đang gia tăng nhanh chóng.

Trong 9 tháng đầu năm, công ty đã đi vay mới thêm hơn 2.400 tỷ đồng, nhưng chỉ trả nợ gốc hơn 1.500 tỷ. Con số này đã đưa tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của BaF đã vượt 3.000 tỷ đồng, tăng khoảng 43% so với đầu năm và bằng 70% vốn chủ sở hữu.

BaF tăng cường vay nợ thêm hơn 2.400 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, khiến cho tổng dư nợ tại cuối kỳ vượt 3.000 tỷ đồng. Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2025.

Không những thế, trong 9 tháng đầu năm 2025, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BaF Việt Nam ghi nhận mức âm 566 tỷ đồng, xấu hơn nhiều so với mức âm 359 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Theo dữ liệu thống kê, đây là mức thâm hụt dòng tiền kinh doanh lớn nhất của doanh nghiệp này kể từ năm 2019 đến nay. Trước đó, công ty đã trải qua chuỗi 3 năm liên tiếp dòng tiền âm: năm 2022 âm 269 tỷ đồng, năm 2023 âm 420 tỷ đồng và năm 2024 âm gần 292 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư trong kỳ cũng ghi nhận mức âm lớn tới 1.297 tỷ đồng do mở rộng trang trại. Để bù đắp sự thiếu hụt này, doanh nghiệp buộc phải dựa vào dòng tiền tài chính (dương 1.856 tỷ đồng) chủ yếu đến từ việc tăng cường đi vay và phát hành thêm cổ phiếu.

Việc liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh âm kéo dài tạo áp lực lớn lên cấu trúc tài chính, buộc doanh nghiệp phải liên tục huy động vốn mới để duy trì hoạt động và trả nợ cũ. Cuối kỳ, doanh nghiệp chỉ còn khoảng 143 tỷ đồng tiền, tương đương tiền và 360 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn.

Nhu cầu vốn lớn để tăng cường mở rộng công suất

CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (Mã: BAF) được thành lập vào tháng 4/2017, hoạt động kinh doanh ban đầu tập trung vào kinh doanh nông sản (chủ yếu nhập khẩu ngô và lúa mì). Đến tháng 3/2019, BaF đã tái cấu trúc hệ thống trang trại và phát triển kinh doanh sang mảng thức ăn chăn nuôi và thực phẩm.

Theo ban lãnh đạo, kinh doanh nông sản có tiềm năng nhưng đặt ra nhiều thách thức cho một doanh nghiệp mới như BaF. Vì vậy, từ đầu năm 2020, công ty quyết định thay đổi chiến lược và hiện đang vận hành hệ thống Trang trại – Thức ăn chăn nuôi – Thực phẩm (3F) tích hợp theo chiều dọc.

Từ năm 2025, BaF chuyển hoàn toàn sang mô hình 3F - mảng kinh doanh cốt lõi và là động lực chính mang lại lợi nhuận của công ty.

Doanh thu mảng nông sản giảm mạnh theo năm, trong khi đó BaF dần tập trung hoàn toàn vào 3F. Nguồn: Báo cáo tài chính.

Nói thêm, BaF là một mảnh ghép trong hệ sinh thái của Tập đoàn Tân Long - đơn vị dẫn đầu về nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam. Tập đoàn Tân Long không chỉ kinh doanh nông sản mà còn đầu tư chuỗi giá trị khép kín của ngành chăn nuôi. Trong đó, BaF là chìa khóa để tập đoàn thực hiện mô hình 3F.

Nhờ sự hỗ trợ từ Tập đoàn Tân Long, BaF có thể tiếp cận nguồn nguyên liệu đầu vào với giá cả hợp lý và ổn định. Từ đó, chi phí thức ăn chăn nuôi của BaF thấp hơn 10-15% so với các đối thủ cạnh tranh, theo tuyên bố của ban lãnh đạo.

Hiện tại, BaF mở rộng mô hình 3F tích hợp thông qua các thương vụ M&A (mua bán và sáp nhập) nhằm gia tăng quy mô sản xuất và tối ưu hóa chi phí, hướng tới mục tiêu 450.000 lợn nái và 10 triệu heo thương phẩm hàng năm trước 2030.

BaF nổi tiếng với thương hiệu heo ăn chay, được bán chủ yếu tại các chuỗi cửa hàng Siba và Meatshop. Ảnh minh họa: BaF.

Tính đến cuối tháng 11/2025, BAF đã mở rộng thêm 13 trang trại qua các thương vụ M&A và tăng 57% công suất chăn nuôi.

Công ty cũng đang hợp tác với Muyuan – một tập đoàn chăn nuôi quy mô lớn của Trung Quốc – để phát triển tổ hợp trang trại heo cao tầng đầu tiên tại Việt Nam ở Tây Ninh, với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Do đó công ty đang cần nguồn lực rất lớn để triển khai các dự án, đó cũng là lý do phải huy động vốn từ bên ngoài.