Giá vàng SJC hôm nay cao hơn vàng thế giới 18,9 triệu đồng/lượng.

VietTimes - Giá vàng miếng SJC hôm nay 20/12 được niêm yết ở mức 154,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (19/12).

Sáng 20/12, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 154,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 156,4 triệu đồng/lượng, đi ngang so với hôm qua (19/12). Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 150,5 – 153,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với phiên 19/12.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 151 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 152,2 – 155,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, đi ngang so với ngày 19/12.

Giá vàng thế giới tăng 500.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 20/12 giao dịch ở mức 4.340 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.405 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 137,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua (19/12).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 18,9 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã áp sát mức kỷ lục thiết lập hồi tháng 10. Với đà này, kim loại quý đang hướng tới tuần tăng giá thứ hai liên tiếp, được hỗ trợ mạnh mẽ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ quyết liệt hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ dữ liệu lạm phát Mỹ khả quan hơn dự kiến. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 chỉ tăng 2,7%, thấp hơn đáng kể so với dự báo 3,1%. Đáng chú ý, CPI lõi hạ nhiệt xuống còn 2,6%, mức tăng chậm nhất kể từ tháng 3/2021. Những số liệu này củng cố niềm tin rằng áp lực giá cả đang hạ nhiệt, mở đường cho các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo.

Tuy nhiên, giới phân tích lưu ý tính toàn diện của dữ liệu lần này bị hạn chế do tình trạng đóng cửa chính phủ liên bang. Việc thiếu hụt dữ liệu tháng 10 từ Cục Thống kê Lao động (BLS) đã làm gián đoạn các phân tích so sánh theo tháng. Hiện tại, thị trường đang đặt cược khoảng 25% khả năng Fed hạ lãi suất vào tháng 1 và gần như chắc chắn sẽ có một đợt cắt giảm vào tháng 4 tới.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, sức nóng địa chính trị cũng là "bệ đỡ" quan trọng cho vàng. Căng thẳng leo thang khi Mỹ đình chỉ các chuyến hàng dầu từ Venezuela sau vụ bắt giữ tàu chở dầu, cùng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Putin về chủ quyền lãnh thổ tại Ukraine, đã kích hoạt dòng vốn tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Tính chung từ đầu năm đến nay, giá vàng đã bứt phá khoảng 65%. Đây là mức tăng trưởng theo năm mạnh mẽ nhất của kim loại quý này kể từ năm 1979, khẳng định vị thế tài sản sinh lời vượt trội trong bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Giá bitcoin tăng 3,2%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (20/12) giá bitcoin giao dịch ở mức 88.062 USD/BTC, tăng 3,2% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 2,4% so với 7 ngày trước (90.260 USD/BTC) và 4,1% trong 1 tháng vừa qua (91.888 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.758 tỷ USD chiếm 57% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, cả 10 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24 giờ trước đó.