3 cổ đông lớn của HDS đồng loạt thoái vốn

Trước thời điểm triển khai kế hoạch tăng vốn, 3 cổ đông lớn của Công ty CP Chứng khoán HD (HDS) đồng loạt thoái vốn, đồng nghĩa 39,41% vốn điều lệ được chuyển nhượng. Danh tính các cổ đông thay thế đang là ẩn số.

Gần 40% vốn được sang tay

Cơ cấu cổ đông của HDS có sự biến động mạnh khi 3 cổ đông lớn cùng lúc thoái vốn.

Cụ thể, Công ty CP Vina Đại Phước thông báo đã chuyển nhượng toàn bộ 16,5 triệu cổ phần, tương ứng 11,3% vốn điều lệ của HDS. Giao dịch được thực hiện trong ngày 18/12.

Đáng chú ý, công ty này mới trở thành cổ đông lớn của HDS từ ngày 20/10/2025 sau khi nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên từ Công ty CP Vietory Group. Sau giao dịch, sở hữu của Vietory Group giảm từ 25,57 triệu cổ phần còn 9,075 triệu cổ phần, tương ứng giảm tỷ lệ từ 17,5% xuống 6,2%.

Vina Đại Phước được thành lập năm 2007, là chủ đầu tư Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (tên thương mại là Swanbay) tại tỉnh Đồng Nai. Tính tới ngày 9/1/2023, công ty có vốn điều lệ 1.654 tỷ đồng.

Trước Vina Đại Phước, ngày 17/12, Công ty TNHH Đầu tư Huỳnh Phát cũng thoái toàn bộ 25,57 triệu cổ phần, tương ứng 17,5% vốn điều lệ HDS.

Đầu tư Huỳnh Phát trở thành cổ đông lớn của công ty chứng khoán này hồi tháng 3/2025 sau khi nhận chuyển nhượng số cổ phần nói trên từ Công ty TNHH Aurora Ocean.

Đầu tư Huỳnh Phát được thành lập tháng từ năm 2021 với vốn điều lệ 8 tỷ đồng, sau đó tăng vốn lên 50 tỷ đồng vào tháng 10/2024.

Cập nhật tháng 6/2025, công ty tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Hoàng Nhật Di nắm 80% và Trần Minh Quốc nắm 20%.

Cổ đông lớn thứ ba thoái vốn khỏi HDS là Công ty CP Đầu tư Dynamic & Development khi bán toàn bộ 15,5 triệu cổ phần, tương ứng 10,61% vốn điều lệ vào ngày 16/12.

Đầu tư Dynamic & Development được thành lập tháng 3/2021, đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Khi thành lập, công ty có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Flex nắm 98%, 2 cá nhân Phạm Hữu Hòa và Phạm Tiến Thành mỗi người nắm 1%. Tới tháng 10/2022, doanh nghiệp tăng vốn lên 948 tỷ đồng.

Tính đến tháng 10/2025, Đầu tư Dynamic & Development đang sở hữu 22,8% cổ phần, tương đương vốn góp 422,5 tỷ đồng tại Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày, 3 cổ đông lớn của HDS đã chuyển nhượng 39,41% vốn điều lệ công ty chứng khoán. Hiện, danh tính cổ đông mới vẫn là ẩn số.

Ngoài 3 cổ đông lớn vừa thoái vốn, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025, tính đến ngày 30/6, HDS còn có 3 cổ đông lớn khác gồm: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) nắm 30%, Công ty TNHH Đầu tư Blue Sky Việt Nam nắm 13,78% và Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Huy Phong nắm 7,99%.

Kế hoạch tăng vốn gấp 7,5 lần

Động thái thoái vốn của các cổ đông trên diễn ra trong bối cảnh HDS lên kế hoạch phát hành gần 950 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng lên gần 11.000 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành được chia thành 2 phần, gồm: Chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/đơn vị, tỷ lệ 1:6 và phát hành 73 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 2:1.

Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành sẽ được phân bổ chủ yếu cho hoạt động đầu tư, tự doanh chứng khoán, chứng chỉ tiền gửi với tỷ trọng 52%, tương ứng hơn 4.603 tỷ đồng. Phần được phân bổ nhiều thứ hai là bổ sung nguồn vốn cho vay ký quỹ (margin) với tỷ trọng 32%, tương ứng hơn 2.826 tỷ đồng.

Phương án này được thay thế cho phương án chào bán hơn 365 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng mà Hội đồng quản trị dừng triển khai vào ngày 28/10.

Tại phương án cũ, HDS dự kiến dùng 1.470 tỷ đồng góp vốn vào doanh nghiệp sàn giao dịch tài sản mã hóa (dự kiến tên là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD) khi doanh nghiệp này tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2025, HDS ghi nhận doanh thu hoạt động 395 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) tăng 42%, đạt 270 tỷ đồng; lãi từ đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng gấp 30 lần, đạt 29 tỷ đồng. Lãi từ cho vay, phải thu cũng tăng gấp 3 lần.

Doanh thu từ mảng bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán sụt mạnh, chỉ còn 27 tỷ đồng so với mức 200 tỷ đồng cùng kỳ. Đây là nguyên nhân khiến doanh thu hoạt động của công ty giảm, dù các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng ấn tượng.

Nhờ chi phí hoạt động giảm một nửa xuống chỉ còn 137 tỷ đồng, HDS báo lãi sau thuế lên tới 199 tỷ đồng, tăng 173% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, công ty lãi sau thuế 488 tỷ đồng, tăng 31%.