Vì sao ngành dầu khí thắng đậm năm 2025?

Loạt các doanh nghiệp dầu khí họ nhà "P" đã công bố ước tính kết quả kinh doanh với nhiều khoản lợi nhuận đột biến, thậm chí cao nhất trong nhiều năm.

Chưa hết năm nhưng mới đây, một loạt các công ty ngành dầu khí đã công bố ước tính kết quả kinh doanh năm 2025 với nhiều mảng màu tươi sáng.

Kết quả này được đặt trong bối cảnh giá dầu thế giới liên tục đi xuống trong năm 2025, khi hiện đang giao dịch ở mức 60,12 USD/thùng, thấp hơn 20% so với đầu năm (75 USD/thùng). Đây cũng là mức thấp nhất kể từ đầu 2021 đến nay. Tuy nhiên, biến động của giá dầu đối với các phân khúc ngành dầu khí trong nước sẽ là khác nhau.

Diễn biến giá dầu trong 2 năm gần nhất. Nguồn: TradingView.

Trong chuỗi cung ứng ngành dầu khí, nhóm thượng nguồn được đánh giá là phản ứng chậm hơn với sự thay đổi của giá dầu. Hiện tại trên thị trường chứng khoán có hai công ty nhóm thượng nguồn đang giao dịch là Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) và Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Mã: PVS).

Hiện chỉ có Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling - Mã: PVD) mới công bố ước tính kết quả kinh doanh, với doanh thu năm 2025 khoảng 10.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước khoảng 830 tỷ đồng, tăng lần lượt 10% và 19% so với năm 2024. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của PVD.

Kết quả này đã giúp cho công ty sở hữu thị phần khoan lớn nhất tại Việt Nam vượt 46% kế hoạch doanh thu và cao gấp rưỡi mục tiêu lợi nhuận cả năm.

PVD cho biết trong năm 2025, có 6 trên tổng số 7 giàn khoan sở hữu vận hành liên tục, riêng giàn PV Drilling IX chưa tham gia thị trường do đang quá trình di chuyển về Việt Nam. Các giàn khoan sở hữu của PVD đạt hiệu suất hoạt động rất cao, dao động từ 99,5% đến gần 99,8%. Các giàn khoan thuê cũng duy trì hiệu suất tương đương.

Thực tế, về tổng thể, nhu cầu giàn khoan toàn cầu dự kiến sẽ duy trì ở mức cao và tương đối ổn định trong suốt giai đoạn 2025-2027, dao động quanh mức 370 - 390 giàn.

Đông Nam Á và Viễn Đông, khu vực hoạt động tập trung của các doanh nghiệp Việt Nam, dự kiến đóng góp một phần đáng kể và ổn định vào tổng cầu (khoảng 40- 45 giàn), cho thấy nhu cầu khoan thăm dò và phát triển vẫn được duy trì tốt trong khu vực và tạo động lực tăng cường hoạt động cho các doanh nghiệp vận hành giàn khoan tại Việt Nam như PVD.

Khi tổng cung giàn khoan tự nâng được dự báo gần như là cố định 450 giàn trong hai năm tới (nhiều khả năng do chi phí đóng giàn mới cao và thời hạn kéo dài), trong khi nhu cầu sử dụng vẫn tăng, đồng nghĩa điều này sẽ hỗ trợ cho giá thuê giàn neo cao.

PVD sở hữu đội giàn khoan tự nâng lớn nhất Việt Nam. Ảnh: PVD.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS - Mã: GAS) – "anh cả" ngành dầu khí đại diện cho nhóm trung nguồn, vừa trải qua một năm 2025 đầy tươi sáng. Ban lãnh đạo thông tin các chỉ số tài chính của PV GAS sẽ lập nên những kỷ lục mới trong lịch sử hoạt động của tổng công ty.

Doanh thu năm ước đạt 134.000 tỷ đồng, bằng 181% kế hoạch, tăng trưởng 27% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 14.500 tỷ đồng, vượt tới 118% chỉ tiêu năm và tăng trưởng 10% so với năm ngoái.

Năm qua, kinh doanh khí hóa lỏng LPG/LNG của PV GAS đạt trên 5 triệu tấn – mức cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,65 lần kế hoạch và tăng 64% so với năm 2024.

Trong đó, kinh doanh nội địa đạt gần 1,8 triệu tấn, tăng trưởng 8%, còn kinh doanh quốc tế vọt lên trên 3,2 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả, hoạt động kinh doanh LPG/LNG đã trở thành động lực tăng trưởng chủ lực của tổng công ty, chiếm 56% tổng doanh thu hợp nhất và riêng mảng quốc tế chiếm 34% doanh thu – vượt trước mục tiêu của tập đoàn đặt ra cho năm 2030.

Kết quả tăng trưởng của PV GAS đặt trong bối cảnh nhu cầu khí nội địa (chủ yếu cho sản xuất điện, kế đến là công nghiệp và phân bón) năm 2025 đạt mức 9.500 triệu m3 và tiệm cận mức đỉnh đạt được từng ghi nhận vào năm 2018.

Nhu cầu khí tăng cao trong khi lượng khí từ các mỏ khí lớn trong nước đang giảm dần đã dẫn tới chênh lệch cung cầu lên mức cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù các dự án khai thác khí nội địa đang được thúc đẩy nhưng luồng khí đầu tiên (dự án Lô B) vẫn chưa kịp để bù đắp cho đến năm 2027.

Một giải pháp thay thế khác đó là nhập khẩu LNG kể từ năm 2023, do đó sự thành công của các dự án lớn như Lô B hay Cá Voi Xanh và việc triển khai các kho cảng LNG là yếu tố sống còn để bù đắp sự cân bằng cho cán cân cung - cầu này.

PV GAS đang tiên phong phát triển lĩnh vực khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), xây dựng cơ sở hạ tầng nhập khẩu và kho cảng lớn (như Thị Vải, Sơn Mỹ) để đa dạng hóa nguồn cung. Ảnh: PV GAS.

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (Mã: BSR) – công ty sở hữu một trong hai nhà máy lọc dầu tại Việt Nam ( Nghi Sơn và Dung Quất) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh đầy phấn khởi vởi doanh thu đạt 142.298 tỷ đồng còn lợi nhuận trước thuế 4.541 tỷ đồng; vượt lần lượt 2% và 262% kế hoạch quản trị.

Năm nay, BSR đặt kế hoạch tổng doanh thu 114.654 tỷ đồng song công ty cho biết sẽ phấn đấu đạt 140.000 tỷ doanh thu. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay là 752 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất này đã hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Ngay sau thông tin kết quả kinh doanh công bố, cổ phiếu BSR đã tăng kịch trần lên 15.950 đồng/cp chốt phiên 19/12.

Một đơn vị thành viên khác của Tập đoàn PVN cũng ghi nhận lợi nhuận đột biến trong năm nay là Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) - đơn vị đang sở hữu nhiều nhà máy điện khí, thủy điện.

Thông tin từ buổi gặp gỡ nhà đầu tư của Chứng khoán Vietcap, PV Power kỳ vọng lợi nhuận sau thuế sơ bộ năm 2025 đạt 2.500 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ (không bao gồm dự án tỷ đô Nhơn Trạch 3&4). Doanh thu đạt 35.000 - 36.000 tỷ đồng, tăng khoảng 15-19% so với năm ngoái với sản lượng điện thương phẩm đạt 18,6 tỷ kWh (tăng 16%).

Năm 2025, PV Power lên kế hoạch tổng doanh thu 38.185 tỷ đồng, lãi sau thuế 439 tỷ. Như vậy ước tính sơ bộ lợi nhuận của công ty gấp nhiều lần mục tiêu đề ra.

Công ty diễn giải kết quả khả quan năm 2025 nhờ các nhà máy điện khí có lợi nhuận mạnh nhờ sản lượng hợp đồng (Qc) được giao cao ở mức 90- 100% so với mức quy định 80%. Bên cạnh đó, dự án Vũng Áng có suất hao nhiệt giảm 3%, đóng góp 100 tỷ đồng.

Ngoài ra, ở mảng thủy điện, do mưa lớn và bão, các nhà máy thủy điện của PV Power ghi nhận sản lượng điện thương phẩm cao nhất trong lịch sử.

Petrosetco là nhà phân phối ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam. Ảnh: Petrosetco.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco - Mã: PET) - đơn vị thuộc PVN nhưng lại chuyên phân phối các sản phẩm công nghệ, điện máy, điện lạnh - ước tính doanh thu năm 2025 đạt 20.600 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch năm và tăng 8% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế của Petrosetco đạt 402 tỷ đồng; còn lợi nhuận sau thuế đạt 322 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch đề ra và tăng 46% so với năm ngoái. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp ICT này.