Thêm "ông lớn" ngân hàng gia nhập cuộc đua nghìn tỷ vào thị trường tài sản số

Thông tin từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB), nhà băng này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để tham gia thí điểm triển khai sàn giao dịch tài sản mã hoá.

Theo VPBank, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) – công ty con của nhà băng này - giữ vai trò dẫn dắt trong dự án tài sản mã hoá của ngân hàng. Để triển khai, ngân hàng sẽ huy động các chuyên gia blockchain, tài chính, an ninh mạng cùng những đơn vị tư vấn hàng đầu, định hình một nền tảng giao dịch hiện đại, phù hợp xu thế toàn cầu.

Trước đó, tại phiên họp thường niên năm nay, khi được hỏi về chủ trương thí điểm phát triển sàn giao dịch tài sản mã hoá, ông Nguyễn Đức Vinh – Tổng giám đốc VPBank, đánh giá lĩnh vực này rất mới mẻ, quan trọng nhưng cần khuôn khổ pháp lý và sự tham gia của những tổ chức có nền tảng vững mạnh.

Thời điểm đó, Tổng giám đốc VPBank cho biết ngân hàng đã trong quá trình đánh giá, phân tích kỹ lưỡng và làm việc với các đối tác liên quan.

Thêm nhiều định chế tài chính nhập cuộc

Sự tham gia của VPBank vào thị trường tài sản số Việt Nam càng làm nóng cuộc đua. Trước đó, nhiều từ ngân hàng và công ty chứng khoán đã rục rịch chuẩn bị cho cuộc chơi mới khi thành lập các pháp nhân chuyên biệt và hợp tác với các đối tác quốc tế.

Chẳng hạn, hồi trung tuần tháng 9, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ chia sẻ công nghệ, tư vấn pháp lý, hỗ trợ bảo vệ nhà đầu tư và đào tạo nhân lực.

Ở nhóm công ty chứng khoán, các đơn vị như Công ty CP Chứng khoán SSI, Công ty CP Chứng khoán VIX, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) cũng tham gia góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực tài sản số.

Gần đây nhất, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá VIX (VIXEX) được thành lập ngày 26/8 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, do VIX góp 15%, Công ty CP FTG Việt Nam nắm 64,5%. Số cổ phần còn lại do Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C sở hữu.

Một đơn vị khác là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá Techcom (TCEX) tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ đồng lên 101 tỷ đồng hồi đầu tháng 8. Thành lập vào tháng 5 năm nay, TCEX gồm các cổ đông sáng lập: Nguyễn Xuân Minh (89% vốn), TCBS) (9,9% vốn) và Công ty CP Quản lý Quỹ Kỹ thương (TechcomCapital) (1,1% vốn).

Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của TCEX là ông Nguyễn Xuân Minh – đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị TCBS.

Riêng SSI, công ty chứng khoán này đã chuẩn bị cho cuộc chơi tài sản số từ nhiều năm qua khi thành lập Công ty CP Công nghệ số SSI (SSI Digital) từ năm 2022. Gần đây, SSI Digital đã ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế như Tether, U2U Network và Amazon Web Services (AWS) để phát triển hạ tầng tài chính số tại Việt Nam.

Việc các định chế tài chính lớn gia nhập thị trường tài sản mã hoá cho thấy tiềm năng của lĩnh vực này. Khung pháp lý ngày càng rõ ràng hơn khi Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, sau khi Luật Công nghiệp Công nghệ số được Quốc hội thông qua hồi tháng 6.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, công ty vận hành sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng, gồm 35% vốn phải do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ nắm giữ. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn phải có tư cách pháp nhân, có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp giấy phép và báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.