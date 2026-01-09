Highlands Coffee lên tiếng về việc sử dụng sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Highlands Coffee khẳng định không thu mua và sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào từ CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trong hệ thống cửa hàng trên toàn quốc sau thông tin tiêu cực. Highlands Coffee đã tạm ngừng phục vụ các sản phẩm có nguyên liệu từ Đồ hộp Hạ Long và chờ kết luận từ cơ quan quản lý, dự kiến phục vụ lại sau khi chuyển đổi nhà cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long có khoản phải thu ngắn hạn hơn 3 tỷ đồng từ Chi nhánh CTCP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên, chủ thương hiệu Highlands Coffee. Các chuỗi siêu thị lớn như Go!, WinMart, Bách Hoá Xanh, MM Mega Market và Kingfoodmart đã tạm ngừng kinh doanh và thu hồi sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự và 9 bị can liên quan đến việc đưa hơn 130 tấn thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi vào CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco). Cung cấp bởi

Chiều 9/1, xác nhận với VietTimes, đại diện Highlands Coffee khẳng định: “không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc”.

Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Đồ hộp Hạ Long. Đồng thời, đơn vị sẽ theo dõi các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

“Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này”, Highlands Coffee cho biết.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Chi nhánh CTCP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ thương hiệu Highlands Coffee - là hơn 3 tỷ đồng. Về việc này, phía Highlands Coffee cho biết phần phải thu giữa 2 bên liên quan đến nhiều loại hàng hoá, trong đó không có sản phẩm thịt heo chế biến của Đồ hộp Hạ Long.

Bên cạnh đó, Highlands Coffee cũng khẳng định, an toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. "Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng".

Siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long

Theo thông tin từ website, sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có mặt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện diện ở hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, cùng hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Tuy nhiên, trước thông tin trên, Central Retail Việt Nam - chủ chuỗi siêu thị Go! - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên từ các phương tiện truyền thông đại chúng, để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, đơn vị tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Tương tự, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart - cũng tạm ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8/1. Đồng thời, doanh nghiệp đã yêu cầu Đồ hộp Hạ Long giải trình về sự việc.

“Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng”, WinCommerce nhấn mạnh.

Còn Bách Hoá Xanh cho biết ngay khi có thông tin, chuỗi đã chủ động tạm ngưng kinh doanh toàn bộ các mã hàng liên quan để bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Bách Hoá Xanh đã làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết.

“Đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát thông tin từ cơ quan chức năng để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Trong thời gian này, đơn vị vẫn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chính sách hiện hành, bao gồm hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua (nếu có), nhằm đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm”, Bách Hoá Xanh thông tin.

Loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long.

MM Mega Market Việt Nam cũng cho biết đã rà soát, thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

MM Mega Market Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Phía Kingfoodmart cũng có động thái tương tự khi gỡ sản phẩm ra khỏi kệ hàng, đồng thời dừng bán sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Ngoài ra, siêu thị cũng yêu cầu phía đối tác giải trình, cung cấp thông tin chi tiết.

“Kingfoodmart đang tiến hành các thủ tục hỗ trợ và bồi hoàn cho trường hợp đã mua sản phẩm nhằm đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm”, Kingfoodmart cho biết.