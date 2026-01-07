BIDV lãi kỷ lục trong năm 2025

Trong năm 2025, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất hơn 36.000 tỷ đồng, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng.

Ngày 6/1, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Thông tin tại cuộc họp, lãnh đạo ngân hàng cho biết, tổng tài sản đạt trên 3,25 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2024. Với kết quả trên, BIDV tiếp tục là ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam.

Huy động vốn đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng; tăng trưởng 13,7%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 15,2%. Chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,2%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 36.000 tỷ đồng, đây là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của BIDV. Các chỉ tiêu sinh lời ROA đạt 1,01% và ROE đạt 19,02%. Hệ số an toàn vốn (CAR) đạt 9%.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế khối công ty con đạt trên 1.490 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế khối công ty liên doanh, liên kết đạt trên 1.470 tỷ đồng.

Nguồn: Báo cáo tài chính. * là số ước tính.

Vốn chủ sở hữu riêng ngân hàng đạt 163.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6%. Vốn điều lệ đạt trên 70.000 tỷ đồng.

Giá trị vốn hóa đạt 273.000 tỷ đồng (tương đương 10,5 tỷ USD). Nộp ngân sách trên 12.700 tỷ đồng, thuộc nhóm các doanh nghiệp dẫn đầu về nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Sang năm 2026, BIDV đặt mục tiêu dư nợ tín dụng điều hành theo giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao, dự kiến tăng trưởng 15% - 16%. Huy động vốn điều hành phù hợp với sử dụng vốn, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, ngân hàng sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu ở mức ≤1,5%. Lợi nhuận trước thuế phấn đấu tăng trưởng 10%. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN…