Cựu chủ tịch VPBankS làm tổng giám đốc Chứng khoán SHS

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Linh giữ chức Tổng giám đốc, thay cho ông Nguyễn Chí Thành từ nhiệm với lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, được giới thiệu là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) tốt nghiệp Solvay Brussels School, đồng thời sở hữu bằng Cử nhân Tài chính cùng nhiều chứng chỉ chuyên môn trong các lĩnh vực phân tích tài chính, quản trị doanh nghiệp, đào tạo lãnh đạo và phát triển đội ngũ.

Trước khi gia nhập SHS, ông Linh từng đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành cấp cao tại các tổ chức tài chính lớn như Công ty Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, Công ty CP Chứng khoán SSI… với gần 20 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính – chứng khoán.

Đặc biệt, ông Linh từng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) hơn nửa năm trước khi từ nhiệm vào tháng 7/2024.

Luỹ kế 9 tháng năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Chứng khoán SHS đạt 1.379 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước đó. Cả năm 2025, đơn vị ước đạt 1.648 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 20% kế hoạch năm.

Chứng khoán SHS là doanh nghiệp trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Tập đoàn T&T là cổ đông lớn nhất, sở hữu 5,58% vốn.

Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán SHS là ông Đỗ Quang Vinh, con trai cả của "bầu" Hiển. Hiện ông Vinh là Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).