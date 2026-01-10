The Coffee House nói gì về việc sử dụng sản phẩm Đồ hộp Hạ Long?

The Coffee House sẽ tạm dừng bán hai món Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải vì có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ Đồ hộp Hạ Long.

Sáng 10/1, The Coffee House đã lên tiếng làm rõ thông tin liên quan đến các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống.

Đơn vị khẳng định “sản phẩm Bánh mì Pate cột đèn của The Coffee House hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) và không liên quan đến doanh nghiệp này trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào".

Đối với hai sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp nêu trên, The Coffee House cho biết đã chủ động tạm dừng phục vụ để chuyển sang nguồn cung thay thế, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn và chất lượng.

"Quyết định này được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn", doanh nghiệp cho biết, đồng thời khẳng định sẽ sớm cập nhật khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Trước đó đại diện Highlands Coffee cũng xác nhận với VietTimes là “không thu mua, không sử dụng bất kỳ sản phẩm thịt heo chế biến nào của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) trong toàn bộ các sản phẩm đang phục vụ tại hệ thống cửa hàng trên toàn quốc”.

Highlands Coffee cho biết đã ngừng phục vụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu không phải thịt được cung ứng từ Đồ hộp Hạ Long. Đồng thời, đơn vị sẽ theo dõi các diễn biến liên quan và sẽ chờ kết luận chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

“Dự kiến trong vài ngày tới, sau khi hoàn tất việc chuyển đổi sang các nhà cung cấp thay thế đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm và chất lượng, Highlands Coffee sẽ phục vụ trở lại các sản phẩm này”, Highlands Coffee cho biết.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long có khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là Chi nhánh CTCP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ thương hiệu Highlands Coffee - là hơn 3 tỷ đồng. Về việc này, phía Highlands Coffee cho biết phần phải thu giữa 2 bên liên quan đến nhiều loại hàng hoá, trong đó không có sản phẩm thịt heo chế biến của Đồ hộp Hạ Long.

Bên cạnh đó, Highlands Coffee cũng khẳng định, an toàn thực phẩm và sức khỏe khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động. "Chúng tôi luôn tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và cam kết không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin của khách hàng".