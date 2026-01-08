Giá vàng SJC hôm nay giảm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 8/1 niêm yết ở mức 156,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua (7/1).

Sáng 8/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với hôm qua (7/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 152,4 – 154,9 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2.5 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng 7/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 153 – 156 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155,3 – 158,3 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với ngày 7/1.

Giá vàng thế giới giảm 900.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 8/1 giao dịch ở mức 4.445 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.378 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 141,3 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 900.000 đồng/lượng so với hôm qua (7/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,8 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giảm về quanh ngưỡng 4.440 USD/ounce, nối dài chuỗi sụt giảm từ phiên trước đó. Giới đầu tư hiện đang thận trọng phân tích các dữ liệu kinh tế trái chiều của Mỹ trong bối cảnh những diễn biến địa chính trị vẫn là tâm điểm của sự chú ý.

Loạt báo cáo kinh tế mới đây đang vẽ nên một bức tranh hỗn loạn về nền kinh tế Mỹ. Trong khi số lượng việc làm cần tuyển dụng trong tháng 11 giảm mạnh hơn dự kiến, cho thấy nhu cầu lao động đang suy yếu, thì dữ liệu từ khu vực tư nhân trong tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng trưởng không đạt kỳ vọng. Ngược lại, báo cáo từ ISM lại cho thấy sự bứt phá bất ngờ của ngành dịch vụ. Hiện tại, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào báo cáo bảng lương phi nông nghiệp sẽ công bố vào thứ Sáu để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), khi thị trường vẫn đang đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Trên mặt trận địa chính trị, căng thẳng tiếp tục gia tăng khi Washington công bố kế hoạch kiểm soát dài hạn đối với hoạt động bán dầu thô của Venezuela, đồng thời tiến hành bắt giữ thêm nhiều tàu chở dầu liên quan đến quốc gia này. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cũng xác nhận các cuộc thảo luận về việc thâu tóm Greenland, bao gồm cả các phương án can thiệp quân sự tiềm tàng.

Điểm sáng hiếm hoi hỗ trợ tâm lý thị trường là việc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa xác nhận đã kéo dài chuỗi mua ròng vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp tính đến hết tháng 12, khẳng định sức hút bền vững của kim loại quý trong kho dự trữ của các quốc gia.

Giá bitcoin giảm 1,7%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (8/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 91.329 USD/BTC, giảm 1,7% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 4,42% so với 7 ngày trước (87.465 USD/BTC) và tăng 1,02% trong 1 tháng vừa qua (90.411 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 89 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.824 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 8 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.