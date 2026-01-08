"Khẩu vị" độc lạ của đại gia mua lại công ty Phúc Sơn của Hậu Pháo

Ngày 7/1, tại phiên tòa xét xử vụ án Tập đoàn Phúc Sơn nhận chuyển nhượng trái phép 63 ha đất quốc phòng tại Nha Trang, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu Pháo) cho biết đã thống nhất với các cổ đông về việc sẽ chuyển nhượng cổ phần cho đại gia tên Kiên. Người mua lại Phúc Sơn cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường đến cùng cho các bị hại đã mua đất của tại dự án ở Nha Trang theo phán quyết của tòa.

Theo tìm hiểu của VietTimes, đại gia này là ông Nguyễn Duy Kiên (sinh năm 1969) - nhà sáng lập KITA Group.

Thân thế ông chủ KITA Group

CTCP Tập đoàn Kita (KITA Group) tiền thân là CTCP Thực phẩm đồ uống F1, ban đầu có ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn đồ uống. Thời điểm tháng 8/2016, ông Nguyễn Duy Kiên và vợ là bà Đặng Thị Thuỳ Trang lần lượt sở hữu 55% và 22,5% vốn điều lệ của F1.

Gần 2 năm sau (tháng 6/2018), doanh nghiệp này tăng vốn gấp 5 lần, lên 100 tỷ đồng, và đổi tên thành KITA Group. Đến tháng 2/2021, KITA Group tăng vốn lên 750 tỷ đồng, và hai vợ chồng ông Kiên bà Trang vẫn lượt nắm 55% và 22,5% vốn công ty.

KITA Group hiện là tập đoàn phát triển đa ngành, trong đó bất động sản là ngành kinh tế mũi nhọn. Doanh nghiệp này có trụ sở chính tại TP.HCM, các chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và văn phòng đại diện tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Song song với tăng vốn thần tốc, KITA Group cũng mở rộng “chân rết” của mình với loạt các công ty thành viên như KITA Construction, KITA Link, KITA Holdings, và đặc biệt nhất là KITA Invest.

Doanh nhân Nguyễn Duy Kiên đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển của KITA Group khi giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật đến tháng 3/2022 thì chuyển giao vị trí này cho ông Tạ Quang Lâm (sinh năm 1979). Dù vậy, doanh nhân gốc Hà Nội Nguyễn Duy Kiên vẫn có tiếng nói trong tập đoàn.

Tháng 8/2025, ông Nguyễn Duy Kiên đã được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Mã: RCC). Ảnh: RCC.

Ngoài KITA Group, ông Kiên đóng vai trò quản lý cấp cao và là cổ đông lớn các doanh nghiệp thành viên quan trọng.

Chẳng hạn, ông Nguyễn Duy Kiên là Chủ tịch HĐQT CTCP Kita Land (thành lập cuối 2018), đồng thời công ty có liên quan ông Kiên là cổ đông nắm 99% vốn của công ty.

Tại CTCP Kita Link thành lập tháng 1/2019, ông Kiên là cổ đông sáng lập góp 50% vốn, 48% của vợ là bà Trang và 2% của cá nhân tên Đặng Kim Khánh.

Ngoài ra, ông Nguyễn Duy Kiên là cổ đông sáng lập góp 70% vốn thành lập CTCP Kita Instruction (thành lập ngày 14/1/2019).

Ở CTCP Kita Invest thành lập năm 2019, ông Kiên là cổ đông sáng lập, góp 40% vốn cùng với 2 cái tên quen thuộc là bà Đặng Thị Thùy Trang (30%) và KITA Group (30%).

Ngoài nắm giữ những vai trò then chốt trong hệ sinh thái KITA Group, ông Kiên đang ngồi ghế nóng Chủ tịch HĐQT tại CTCP Ô tô Giải Phóng (Mã: GGG) từ tháng 5/2025. Hồi tháng 8/2025, ông Kiên được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng công ty Công trình Đường sắt (Mã: RCC).

"Khẩu vị" đầu tư độc lạ

Tuy không niêm yết trên sàn chứng khoán nhưng KITA Group được biết đến khi đã thực hiện loạt thương vụ M&A đình đám mảng bất động sản từ Nam ra Bắc.

Tháng 4/2019, khu đất rộng hơn 60ha tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ của Công ty TNHH Xây dựng Ngân Thuận - doanh từng thuộc sở hữu của gia đình doanh nhân Trầm Bê - khi đó được đem ra đấu giá. Bên trúng đấu giá khi ấy là một cái tên rất mới trên thị trường: Kita Invest – thành viên của KITA Group được lập ra trước đó 3 tháng, với vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, sau tăng lên 1.150 tỷ đồng, do ông Nguyễn Duy Kiên làm Chủ tịch.

Sau khi về tay chủ mới, dự án được đổi tên thành Stella Mega City và được Kita Invest đánh giá là một trong những dự án chiến lược của cái tên mới nổi này.

Dự án có quy mô lên đến 150 ha, tức gấp 2,5 lần diện tích khu đất Sacombank rao bán trước đó, cho thấy nhiều khả năng nhóm Kita đã âm thầm mua gom các lô đất xung quanh từ trước, nhằm chuẩn bị cho quá trình vươn lên mạnh mẽ.

Dự án này cũng được coi là “phát súng" đầu tiên, giúp tên tuổi của Kita Invest cũng như KITA Group trở nên nổi bật hơn trên thị trường. Hiện tại, Stella Mega City đã được đổi tên thành dự án KITA Airport City và định hướng trở thành khu đô thị TOD - mô hình phát triển đô thị tập trung quanh các điểm trung chuyển giao thông công cộng .

Stella Mega City - dự án hạt nhân của KITA Group - một đại đô thị quy mô lớn tọa lạc tại trung tâm thành phố Cần Thơ. Ảnh: KITA Group.

Kita Invest có trụ sở tại quận 3 (cũ), TP HCM, có vai trò quan trong việc đại diện KITA Group mua lại các tài sản do ngân hàng phát mại tài sản để thu hồi nợ xấu. Những năm qua, Kita Invest là một trong số các đối tác lớn của Ngân hàng Sacombank trong quá trình xử lý nợ xấu và một phần không nhỏ quỹ đất của doanh nghiệp này có được xuất phát từ hoạt động mua lại tài sản phát mại của ngân hàng.

Các hoạt động này giúp Kita Invest cũng như KITA Group bổ sung thêm quỹ đất, từ đó phát triển các dự án lớn, tọa lạc trên những mặt bằng đắt giá và tiềm năng.

Mô típ này được KITA Group thực hiện với nhiều dự án. Năm 2021, CTCP Đầu tư thương mại Bình Tân - một pháp nhân có liên hệ với tập đoàn - đã thâu tóm dự án công trình trung tâm thương mại trên lô đất TM01 thuộc dự án khu đô thị Nam Thăng Long (tên thương mại The Lotus Center) từ tay Vimedimex Group.

Thương vụ này diễn ra ngay sau khi cựu Chủ tịch Vimedimex Group là Nguyễn Thị Loan vướng vòng lao lý vì sai phạm trong đấu giá đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Và trước khi ký hợp đồng đặt cọc để nhận chuyển nhượng dự án Công trình trung tâm thương mại trên lô đất TM01 vào cuối năm 2021, Công ty Bình Tân đã hoàn thành việc phát hành 1.300 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 60 tháng. Toàn bộ quyền và lợi ích từ dự án sau đó được Công ty Bình Tân thế chấp để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ tại VPBank.

Toà officetel thuộc dự án The Lotus Center nằm ngay dưới chân cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội. Dự án này đã được sang tay từ Vimedimex sang KITA Group. Ảnh: KITA Group.

Với chiến lược là trở thành đối tác chuyên xử lý tài sản phát mại của ngân hàng, hoặc giúp "hồi sinh" các khu đất sạch nhưng lãnh đạo có sai phạm, KITA Group giờ đây đã có trong tay một loạt dự án bất động sản tầm cỡ với tổng diện tích 700 ha tại nhiều tỉnh, thành khắp cả nước, như: Stella 927 (TP. HCM), Stella 1595 (TP. HCM), Stella Riverside (TP. HCM), Stella Quốc Oai (Hà Nội), Stella Hải Dương (Hải Dương), Stella Ocean Park (Phan Thiết), khu đô thị sinh thái Golden Hills City (Đà Nẵng), dự án vệt 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài (Đà Nẵng)...

Kita Invest "gánh" khoản nợ gần 12.400 tỷ đồng

Theo thống kê, các pháp nhân liên hệ đến nhóm KITA Group là CTCP Kita Invest và CTCP Đầu tư Thương mại Bình Tân trong năm 2020 và 2021 đã huy động hàng nghìn tỷ đồng từ kênh trái phiếu. Bên thu xếp quen thuộc là Chứng khoán KB Việt Nam và VPBank.

Số liệu từ trang Cbonds - chuyên trang trái phiếu doanh nghiệp của HNX - cho thấy hiện chỉ có thành viên là Kita Invest của KITA Group còn công bố thông tin kết quả kinh doanh sơ bộ.

Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2025, Kita Invest đã mua lại trước hạn nên đã sạch nợ trái phiếu, trong khi cách đó một năm vẫn còn dư nợ gần 796 tỷ đồng. Không những thế, nợ vay tại ngân hàng của Kita Invest là hơn 1.602 tỷ đồng cũng đã thanh toán hết.

Hai khoản vay này đã được "xử lý" sạch sẽ nên tổng nợ phải trả của Kita Invest giảm mạnh hơn 3.000 tỷ đồng, còn 12.393 tỷ tại ngày 30/6/2025 - hoàn toàn là nợ phải trả khác.

Tuy vậy, tổng nợ phải trả của Kita Invest vẫn gấp tới 9,7 lần vốn chủ sở hữu (1.274 tỷ đồng), tức là D/E là 9,7 lần.

Kita Invest sử dụng đòn bẩy tài chỉnh lớn khi hệ số D/E lên tới 9,7 lần tại thời điểm 30/6/2025. Nguồn: Tổng hợp từ Cbonds.

Theo quy định Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp, từ ngày 1/7/2025, doanh nghiệp chưa đại chúng muốn phát hành trái phiếu phải đáp ứng yêu cầu nợ không vượt 5 lần vốn chủ sở hữu, trừ tổ chức phát hành là doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện dự án bất động sản, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Mới đây, Kita Invest đã tăng vốn điều lệ từ 1.150 tỷ đồng lên tới 6.650 tỷ đồng. Với mức vốn này, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu sẽ giảm từ 9,7 lần về loanh quanh mức 2 lần - đủ điều kiện để có thể huy động thêm vốn vay từ các kênh trái phiếu.

Về kinh doanh, nửa đầu năm 2025, Kita Invest lãi sau thuế 37 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó đưa tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên 116 tỷ. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời ROA đạt 0,3% và ROE giảm về mức 2,89%.