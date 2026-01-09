Thứ trưởng Bộ Xây dựng nói về thách thức giá nhà cao và nguồn cung lệch pha

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thị trường bất động sản đã phục hồi rõ nét nhưng vẫn đối mặt thách thức lớn khi giá nhà tại nhiều đô thị neo cao, vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân.

Tại diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam 2026 do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tổ chức sáng nay (9/1), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh đây là thời điểm then chốt để định hình lại các chuẩn mực phát triển của thị trường trong bối cảnh cơ hội và thách thức đang đan xen.

Theo Thứ trưởng, năm 2025 ghi nhận bước phục hồi rõ nét của thị trường bất động sản sau giai đoạn trầm lắng. Nhiều phân khúc khởi sắc, tâm lý thị trường ổn định hơn, trong đó nhà ở xã hội tiếp tục là điểm sáng với hơn 600 dự án, quy mô gần 700.000 căn hộ trên cả nước.

Chất lượng dự án cũng được cải thiện, hướng tới phát triển đồng bộ hạ tầng, xanh và bền vững, cùng với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong xây dựng, quản lý và kinh doanh. Tuy vậy, những thách thức lớn vẫn hiện hữu. Giá bất động sản ở nhiều đô thị vẫn neo cao, vượt xa khả năng chi trả của đa số người dân.

Cơ cấu sản phẩm thiếu cân đối khi phân khúc cao cấp, hạng sang chiếm tỷ trọng lớn, trong khi nhà ở giá phù hợp còn khan hiếm. Nếu không sớm điều chỉnh, thị trường có nguy cơ phát triển lệch pha và kém bền vững.

Nhận diện rõ những điểm nghẽn của thị trường, trong thời gian qua, Chính phủ và Quốc hội đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bất động sản.

Hàng loạt đạo luật quan trọng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đã và đang được sửa đổi theo hướng đồng bộ, minh bạch và phù hợp hơn với thực tiễn.

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều nghị định, từ 66.1 đến 66.11, nhằm tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đấu giá quyền sử dụng đất và thủ tục đầu tư.

Các nghị quyết của Quốc hội như Nghị quyết 271, Nghị quyết 171 về thí điểm dự án thương mại thông qua thỏa thuận quyền sử dụng đất được đánh giá là những cơ chế đột phá, tạo dư địa pháp lý mới cho doanh nghiệp.

Gần đây nhất, Nghị quyết 254 tiếp tục tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc cụ thể tại nhiều dự án bất động sản kéo dài nhiều năm.

Theo thống kê, hiện cả nước có khoảng 2.991 dự án đang tồn tại vướng mắc với tổng quy mô vốn lên tới khoảng 2,4 triệu tỷ đồng – một nguồn lực rất lớn đang bị “đóng băng”. Trong năm 2025, các cơ quan chức năng đã bước đầu tháo gỡ được cho 926 dự án, tương ứng khoảng 724.000 tỷ đồng vốn được khơi thông.

Bước sang năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục tập trung xử lý các dự án tồn đọng theo nhóm vướng mắc, từ những dự án liên quan đến đất đai qua thanh tra, kiểm tra; các dự án cần cơ chế của Quốc hội; đến những dự án thuộc thẩm quyền Chính phủ, Thủ tướng hoặc địa phương. Cách tiếp cận phân loại này được kỳ vọng sẽ giúp quá trình tháo gỡ đi vào thực chất, tránh dàn trải và chồng chéo.