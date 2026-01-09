Tổng tài sản Vietcombank chạm mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) cán mốc kỷ lục gần 2,5 triệu tỷ đồng tài sản, đứng thứ 3 toàn ngành ngân hàng cho đến hiện tại.

Theo số liệu được Vietcombank công bố, tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 2,48 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại, tổng tài sản của Vietcombank xếp thứ ba ngành ngân hàng, sau Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với hơn 3,2 triệu tỷ đồng và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) với hơn 2,6 triệu tỷ đồng.

Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đến hết năm 2025 đạt khoảng 1,66 triệu tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I (vốn huy động từ cá nhân và tổ chức kinh tế) đạt 1,68 triệu tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước.

Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Trước đó, năm 2025, Vietcombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 43.714 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2024; trong đó lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ dự kiến đạt 42.734 tỷ đồng.

Trong báo cáo phân tích mới đây, Công ty Chứng khoán VNDirect dự báo năm 2026, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank ước đạt 51.333 tỷ đồng, tăng gần 15% so với thực hiện năm 2025; lợi nhuận sau thuế khoảng 41.067 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 9/1, cổ phiếu VCB thăng hoa khi tăng 6,75% lên 68.000 đồng/đơn vị, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp.

Cùng với diễn biến tích cực về thị giá, quy mô vốn hóa của Vietcombank cũng được nới rộng lên gần 570.000 tỷ đồng, tương đương hơn 21 tỷ USD, củng cố vị thế ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thanh khoản cũng ghi nhận bùng nổ rõ rệt với gần 32,5 triệu đơn vị được khớp lệnh, tổng giá trị giao dịch lên đến 2.174 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 3 triệu đơn vị trong hôm nay.

Trước Vietcombank, 2 ngân hàng trong nhóm big 4 (4 ngân hàng có vốn Nhà nước) là Agribank và BIDV đã hé lộ kết quả kinh doanh năm 2025.

Cụ thể, tính đến 31/12/2025, nguồn vốn huy động của Agribank đạt 2,38 triệu tỷ đồng, tăng 17,6%. Dư nợ tín dụng tiến sát mốc 2 triệu tỷ đồng, tăng 14,7%. Một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống mức 1,14%; tỷ lệ nợ xấu theo phương án cơ cấu lại khoảng 1,2% - mức thấp nhất sau 13 năm kể từ khi Agribank triển khai phương án cơ cấu lại giai đoạn 1 (năm 2013) đến nay.

Trong khi đó, BIDV đạt lợi nhuận kỷ lục hơn 36.000 tỷ đồng trong năm 2025. Huy động vốn của ngân hàng đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 14%. Dư nợ tín dụng đạt trên 2,3 triệu tỷ đồng, tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,2%.