MB ước lãi 33.700 tỷ đồng trong năm 2025

Trong năm 2025, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng MB ước đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Trong thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) đã tiết lộ kết quả kinh doanh ước tính của ngân hàng trong năm 2025.

Tính đến cuối năm ngoái, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với đầu năm. Huy động vốn đạt khoảng 1,05 triệu tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 33.700 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ.

Như vậy, các chỉ tiêu kinh doanh của MB đều vượt mục tiêu đề ra. Trong năm 2025, ngân hàng lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 31.712 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản 21,2%, đạt gần 1,37 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2025. Huy động vốn dự kiến tăng khoảng 23,3%, trong khi dư nợ tín dụng được kỳ vọng tăng xấp xỉ 23,7% trong năm.

Nguồn: Báo cáo tài chính. * là số ước tính.

Nhìn nhận về năm 2026, Tổng Giám đốc MB cho rằng đây là năm đặc biệt, cần cố gắng nhiều hơn.

“Chúng ta đang bước vào một thời điểm rất đặc biệt. 2026 không chỉ mở ra một năm làm việc mới, mà còn là năm về đích của giai đoạn chiến lược 2022–2026, giai đoạn mà cả hệ thống MB đã kiên trì theo đuổi bằng rất nhiều nỗ lực, kỷ luật và khát vọng”, trích từ thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, ông Ánh cũng cho rằng, cần thẳng thắn nhìn nhận, năm cuối của chu kỳ chiến lược luôn là năm có áp lực lớn nhất khi cơ hội mở ra nhiều hơn, đồng thời thách thức cũng đòi hỏi phải quyết liệt, tỉnh táo và gắn kết hơn bao giờ hết.

“Tầm nhìn kiên định trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu, nhưng đích đến của MB không chỉ được đo bằng các con số tài chính”, trích từ thư gửi cán bộ nhân viên đầu năm 2026.

Ông Phạm Như Ánh - Tổng giám đốc MB.

Cuối năm ngoái, bên lề Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights 2025, ông Ánh cho biết tăng trưởng tín dụng năm 2025 của MB dự kiến đạt 25–30%, tùy thuộc vào sức hấp thụ vốn của nền kinh tế trong 2 tháng cuối năm.

Tính đến hết tháng 9/2025, MB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng khoảng 19%, thuộc nhóm cao nhất trong hệ thống. “Chúng tôi đặt mục tiêu đầy thách thức nhưng khả thi, khi các động lực từ mảng bán lẻ và SME đang phát huy hiệu quả rõ rệt”, ông Ánh nói.

Theo ông Ánh, 50–60% dư địa tăng trưởng tín dụng của MB trong năm tới sẽ được phân bổ cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa – nhỏ. Đây là 2 mảng có biên lợi nhuận cao và độ phân tán rủi ro tốt hơn so với khách hàng doanh nghiệp lớn.

Phần còn lại sẽ tập trung vào các doanh nghiệp có nền tảng sản xuất – xuất nhập khẩu, lĩnh vực đang phục hồi sau giai đoạn khó khăn. MB cũng triển khai hệ thống công nghệ giúp doanh nghiệp xuất – nhập khẩu giao dịch ngoại hối, mở LC, giải ngân… mà không cần đến ngân hàng, tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.