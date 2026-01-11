Giá vàng thế giới hôm nay giao dịch ở mốc 143,4 triệu đồng/lượng

VietTimes – Với tỷ giá ngân hàng 26.383 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi đạt khoảng 143,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), gần như đi ngang so với ngày 10/1.

Giá vàng thế giới đi ngang

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới đi ngang trong phiên sáng 11/1 giao dịch ở mức 4.509 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.383 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 143,4 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), đi ngang so với hôm qua (10/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới giữ vững mốc 4.500 USD/ounce trong bối cảnh dữ liệu lao động Mỹ suy yếu càng củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất trong năm nay.

Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 12 chỉ ghi nhận thêm 50.000 việc làm, con số thấp hơn rất nhiều so với các dự báo trước đó. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm mạnh xuống còn 4,4%, cho thấy một thực trạng thị trường lao động "ít tuyển mới nhưng cũng ít sa thải". Bối cảnh này tạo ra một môi trường lý tưởng để Fed cân nhắc giảm lãi suất mà không lo ngại về những áp lực quá lớn lên hệ thống kinh tế, từ đó kích thích nhu cầu nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

Mặc dù đồng USD vẫn duy trì được sức mạnh tương đối, kìm hãm phần nào đà bứt phá của kim loại quý, nhưng các rủi ro địa chính trị vẫn là "bệ đỡ" vững chắc cho giá vàng. Những động thái quân sự và tuyên bố cứng rắn của Mỹ nhắm vào Venezuela và Iran tiếp tục đẩy tâm lý nhà đầu tư vào thế phòng thủ.

Về phía cung - cầu, sự hỗ trợ mang tính cấu trúc vẫn rất mạnh mẽ khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc vừa xác nhận kéo dài chuỗi mua ròng vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp. Việc các tổ chức lớn liên tục gom hàng đã làm thắt chặt nguồn cung thực tế, giúp giá vàng chốt lại một tuần giao dịch đầy ấn tượng với mức tăng tổng cộng khoảng 3%.

Giá bitcoin giảm 2,1% trong một tháng vừa qua

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (11/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 90.487 USD/BTC, đi ngang trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã giảm 0,79% so với 7 ngày trước (91.204 USD/BTC) và giảm 2,1% trong một tháng vừa qua (92.439 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 82 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.807 tỷ USD chiếm 56,9% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 5 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.