Chứng khoán VIX góp vốn lập công ty tài sản mã hoá 1.000 tỷ đồng

Công ty sàn giao dịch tài sản mã hóa do Công ty CP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) thành lập có vốn 1.000 tỷ đồng. Trong đó, VIX góp 15%, FTG Việt Nam góp 64,5%.

Theo công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (gọi tắt là VIXEX) vừa được thành lập vào ngày 26/8/2025; có trụ sở chính tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Hiếu là Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

VIXEX có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Chứng khoán VIX nắm 15%, Công ty CP FTG Việt Nam nắm 64,5%. Số cổ phần còn lại do Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C sở hữu.

Việc góp vốn thành lập VIXEX cho thấy bước đi mới của Chứng khoán VIX trong lĩnh vực tài sản số tiềm năng.

Trước đó, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 giữa 6. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến chiến lược, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ số toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp cũng đã thành lập công ty trong lĩnh vực tài sản số để đón đầu xu hướng mới. Điển hình là One Mount Group thành lập công ty con là Công ty CP 1Matrix có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và nắm giữ 60% vốn cổ phần.

Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu 1.976 tỷ đồng, tăng 421% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt gần 1.603 tỷ đồng và 1.302 tỷ đồng, xếp thứ 2 toàn ngành.

Trên thị trường chứng khoán, VIX là một trong những mã tăng trưởng mạnh mẽ nhất kể từ đầu năm đến nay với mức tăng trên 200%. Kết phiên 28/8, mã này tăng 4,21% lên 38.400 đồng/đơn vị.