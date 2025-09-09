Để được lập sàn giao dịch tài sản mã hoá, doanh nghiệp Việt phải có bao nhiêu vốn tối thiểu?

Doanh nghiệp muốn lập sàn giao dịch tài sản mã hoá phải đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu và có trên 35% vốn điều lệ do ít nhất 2 tổ chức là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm...

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hôm nay; thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm.

Nghị quyết nêu rõ việc triển khai thí điểm thị trường mã hoá thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có kiểm soát, có lộ trình phù hợp với thực tiễn, an toàn, minh bạch và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia.

Tổ chức, cá nhân tham gia thị trường phải bảo đảm quy định về công bố thông tin, phát hành, giao dịch, cũng như mục đích sử dụng tài sản mã hóa đồng thời phải tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, an toàn thông tin - an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và các quy định chuyên ngành khác.

Việc chào bán, phát hành, giao dịch, thanh toán tài sản mã hóa được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Tài sản mã hóa được sử dụng cho mục đích trao đổi hoặc đầu tư. Chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh áp dụng như chứng khoán cho đến khi có quy định riêng.

Về điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Nghị quyết quy định phải là doanh nghiệp Việt Nam, có đăng ký kinh doanh ngành, nghề hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Doanh nghiệp phải góp vốn điều lệ phải bằng đồng Việt Nam và có vốn điều lệ đã góp tối thiểu là 10.000 tỷ đồng.

Trong đó, tối thiểu 65% vốn điều lệ do các cổ đông, thành viên là tổ chức góp, trong đó trên 35% do ít nhất 2 đơn vị là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp. Nhà đầu tư nước ngoài được nắm tối đa 49% vốn.

Cổ đông, thành viên góp vốn phải có tư cách pháp nhân, có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp giấy phép và báo cáo tài chính phải được kiểm toán. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được góp vốn tại một tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Doanh nghiệp xin cấp phép cần có trụ sở, hệ thống công nghệ phù hợp với hoạt động cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa.

Về nhân sự, tổng giám đốc có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc quản lý quỹ; giám đốc công nghệ ít nhất 5 năm kinh nghiệm. Doanh nghiệp phải có tối thiểu 20 nhân sự trong lĩnh vực công nghệ và chứng khoán có chứng chỉ hành nghề hợp pháp.

Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức cung cấp dịch vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn an toàn trước khi vận hành, khai thác.



Cũng theo Nghị quyết, nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Sau 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trước đó, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp công nghệ số tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6. Đây là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước tiến chiến lược, từng bước đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ số toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp đã thành lập công ty trong lĩnh vực tài sản số để đón đầu xu hướng mới. Chẳng hạn One Mount Group thành lập công ty con là Công ty CP 1Matrix có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và nắm giữ 60% vốn cổ phần.

Gần đây nhất là Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hoá VIX (VIXEX) được thành lập ngày 26/8 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, do Công ty CP Chứng khoán VIX góp 15%, Công ty CP FTG Việt Nam nắm 64,5%. Số cổ phần còn lại do Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C sở hữu.

Các ngân hàng cũng không đứng ngoài cuộc chơi đầy tiềm năng này. Hồi trung tuần tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu triển khai sàn giao dịch tài sản số nội địa đầu tiên tại Việt Nam.