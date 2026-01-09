Giá vàng SJC hôm nay phục hồi nhẹ, vàng thế giới tăng 800.000 đồng/lượng

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 9/1 niêm yết ở mức 156,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua (8/1).

Sáng 9/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 156,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 158,3 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua (8/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 152,8 - 155,3 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng 8/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 155,8 – 158,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với ngày 8/1.

Giá vàng thế giới tăng 800.000 đồng/lượng

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 9/1 giao dịch ở mức 4.467 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.383 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 142,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), tăng 800.000 đồng/lượng so với hôm qua (8/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 16,2 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại, hiện giao dịch ổn định quanh ngưỡng 4.470 USD/ounce. Đà hồi phục này được thúc đẩy bởi sự cộng hưởng của ba yếu tố chính: nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao, kỳ vọng cắt giảm lãi suất kéo dài và làn sóng gom hàng quyết liệt từ các ngân hàng trung ương.

Rủi ro địa chính trị leo thang, đặc biệt là những căng thẳng bao trùm sau các động thái quân sự của Mỹ tại Venezuela, đang đẩy giới đầu tư quay lại với kim loại quý như một tài sản phòng thủ tối ưu. Cùng lúc đó, thị trường vẫn đang đặt cược vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có hai đợt hạ lãi suất trong năm nay. Kỳ vọng này giúp kìm giữ lợi suất thực ở mức thấp, đồng thời giảm chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng – loại tài sản vốn không sinh lời.

Về mặt cấu trúc, nguồn cung vàng trên thị trường đang có dấu hiệu thắt chặt khi các ngân hàng trung ương liên tục thực hiện các khoản mua chiến lược. Đáng chú ý, Trung Quốc vừa xác nhận đã kéo dài chuỗi mua ròng vàng sang tháng thứ 14 liên tiếp.

Trước những chuyển biến này, các định chế tài chính lớn như HSBC và Morgan Stanley đều đồng loạt nâng hoặc duy trì dự báo giá vàng ở mức cao trong năm 2026. Bên cạnh đó, các dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều – bao gồm ngành dịch vụ tăng trưởng ổn định nhưng thị trường lao động thiếu bứt phá – đã kìm hãm sức mạnh của đồng USD, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng duy trì đà tăng trưởng.

Giá bitcoin giảm 0,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (9/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 90.969 USD/BTC, giảm 0,4% trong vòng 24h qua. Theo đó, bitcoin đã tăng 1,59% so với 7 ngày trước (89.544 USD/BTC) và giảm 1,28% trong 1 tháng vừa qua (92.144 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 92 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.816 tỷ USD chiếm 57,1% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.