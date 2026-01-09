Loạt siêu thị dừng bán sản phẩm Đồ hộp Hạ Long sau vụ 120 tấn thịt heo bẩn

Loạt siêu thị như Go!, WinMart, MM Mega Market, Kingfoodmart… đã gỡ bỏ sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long khỏi kệ hàng và yêu cầu nhà cung cấp giải trình về việc thịt heo nhiễm bệnh.

Tóm tắt bài viết Ẩn / Hiện Sau thông tin CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) liên quan đến 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh, các siêu thị Go!, WinMart, MM Mega Market và Kingfoodmart đã gỡ sản phẩm của công ty khỏi kệ. Central Retail Việt Nam (chuỗi siêu thị Go!) tạm ngưng bán các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long, WinCommerce (WinMart) thu hồi toàn bộ sản phẩm và yêu cầu công ty giải trình. Bách Hoá Xanh chủ động tạm ngưng kinh doanh các mã hàng liên quan và làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, đồng thời hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt hơn 470 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ, nhưng lãi sau thuế đạt hơn 11,4 tỷ đồng so với lỗ 5,4 tỷ đồng cùng kỳ. Ngày 8/1, Đồ hộp Hạ Long giải trình đã thực hiện tiêu hủy lô nguyên liệu vi phạm và rà soát quy trình kiểm soát nguyên liệu đầu vào, đồng thời khẳng định lô hàng không được đưa vào sản xuất. Cung cấp bởi

Sản phẩm bị gỡ bỏ khỏi kệ hàng

Trước thông tin hơn 120 tấn thịt heo nhiễm bệnh dịch tả châu Phi bị tuồn vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco – Mã: CAN), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp, loạt siêu thị đã có động thái mạnh tay.

Trao đổi với VietTimes, Central Retail Việt Nam - chủ chuỗi siêu thị Go! - cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên từ các phương tiện truyền thông đại chúng, để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng, đơn vị tạm thời gỡ tất cả các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của Đồ hộp Hạ Long khỏi các kệ hàng của siêu thị cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng.

Tương tự, WinCommerce - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart - cũng tạm ngừng kinh doanh và thu hồi toàn bộ sản phẩm của nhà cung cấp Đồ hộp Hạ Long trên toàn hệ thống từ ngày 8/1. Đồng thời, doanh nghiệp đã yêu cầu Đồ hộp Hạ Long giải trình về sự việc.

“Trong trường hợp nhà cung cấp vi phạm hợp đồng, WinCommerce sẽ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng”, WinCommerce nhấn mạnh.

Còn Bách Hoá Xanh cho biết ngay khi có thông tin, chuỗi đã chủ động tạm ngưng kinh doanh toàn bộ các mã hàng liên quan để bảo đảm an toàn và ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Bách Hoá Xanh đã làm việc trực tiếp với nhà cung cấp, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết.

“Đơn vị đang tiếp tục theo dõi sát thông tin từ cơ quan chức năng để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Trong thời gian này, đơn vị vẫn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo chính sách hiện hành, bao gồm hỗ trợ khách hàng xử lý các trường hợp liên quan đến sản phẩm đã mua (nếu có), nhằm đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm”, Bách Hoá Xanh thông tin.

Một số sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long. Nguồn: Website Đồ hộp Hạ Long.

Tương tự, MM Mega Market Việt Nam cho biết đã rà soát, thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống.

MM Mega Market Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến vụ việc, lắng nghe và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo từ cơ quan chức năng, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Phía Kingfoodmart cũng có động thái tương tự khi gỡ sản phẩm ra khỏi kệ hàng, đồng thời dừng bán sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng. Ngoài ra, siêu thị cũng yêu cầu phía đối tác giải trình, cung cấp thông tin chi tiết.

“Kingfoodmart đang tiến hành các thủ tục hỗ trợ và bồi hoàn cho trường hợp đã mua sản phẩm nhằm đảm bảo khách hàng an tâm khi mua sắm”, Kingfoodmart cho biết.

Sản phẩm phân phối ở nhiều siêu thị lớn

Theo tìm hiểu, Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm từ năm 1957 với tên gọi ban đầu "Nhà máy Cá hộp Hạ Long". Năm 1996, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần và niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2001.

Đến năm 2010, Đồ hộp Hạ Long mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xuất khẩu liên tục với việc thành lập và khởi công nhà máy mới tại thành phố Đà Nẵng.

Sau đó 12 năm (2022), công ty thành lập chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp, xây dựng nhà máy chuyên về chế biến hạt sen và nông sản phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Nguồn: Thông tin trên website Đồ hộp Hạ Long.

Hiện tại, công ty sở hữu danh mục trên 200 sản phẩm, nổi bật là các dòng thực phẩm chế biến đóng hộp từ thịt lợn, thịt bò, cá. Bên cạnh đó, Đồ hộp Hạ Long còn cung cấp các loại trái cây và nông sản đóng hộp như hạt sen, vải thiều, đào tươi ngâm nước đường.

Các sản phẩm của công ty có mặt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện diện ở hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, cùng hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận các đối tác là Chi nhánh CTCP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ sở hữu Highlands Coffee và CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Về tình hình kinh doanh, kể từ năm 2021, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long có xu hướng giảm dần, từ hơn 860 tỷ đồng năm 2021 xuống 680 tỷ đồng năm 2024. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng đi xuống, từ mức hai chữ số xuống chỉ còn vài tỷ đồng (năm 2024 chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng).

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt hơn 470 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế trở lại mức 2 con số, đạt hơn 11,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 5,4 tỷ đồng).

Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty được cải thiện nhờ giá vốn hàng bán đáng kể do công ty bảo đảm được nguyên liệu sản xuất trong kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông Đồ hộp Hạ Long đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần gần 704 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 10,4 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý.