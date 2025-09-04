Bỏ đề xuất áp thuế 20% với lãi bán chứng khoán và bất động sản

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đã rút lại đề xuất áp thuế 20% trên phần lãi khi bán chứng khoán. Việc tính thuế vẫn như quy định hiện hành, tức thu thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần.

Trước đó, hồi tháng 7, Bộ Tài chính đề xuất cá nhân khi bán chứng khoán sẽ bị áp thuế 20% trên phần lãi – được xác định bằng công thức: giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý. Trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, việc áp thuế sẽ như quy định hiện hành.

Đề xuất đánh thuế trên phần lãi bán chứng khoán được đánh giá là đảm bảo tính công bằng, nhưng mức thuế 20% lại bị cho là cao hơn nhiều nước.

Trong khi đó, việc đánh thuế 0,1% trên giá bán chứng khoán từng lần dù được giữ lại, song quy định này trên thực tế cũng chưa phù hợp với bản chất của thuế thu nhập cá nhân, bởi trường hợp nhà đầu tư bán lỗ chứng khoán vẫn phải đóng thuế.

Do đó, giới chuyên gia cho rằng để hiện thực hoá ý tưởng đánh thuế trên phần lãi bán chứng khoán, Bộ Tài chính cần thiết kế thuế suất hợp lý hơn, xây dựng lộ trình cụ thể và cơ sở hạ tầng tương ứng.

Với chuyển nhượng vốn, dự thảo mới nhất vẫn giữ nguyên phương án tính thuế 20% trên thu nhập tính thuế theo từng lần – được xác định bằng công thức: giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý. Trong trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, người bán sẽ chịu mức thuế suất 2%.

Bên cạnh các nội dung trên, một điểm đáng chú ý khác của dự thảo mới nhất là Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất đánh thuế 20% trên phần lãi chuyển nhượng bất động sản cũng như đánh thuế luỹ thoái theo thời gian nắm giữ bất động sản. Thay vào đó, Bộ đề xuất giữ nguyên quy định hiện hành, tức áp thuế 2% trên giá chuyển nhượng bất động sản.

Trước đó, Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế chuyển nhượng bất động sản luỹ thoái theo thời gian nắm giữ: dưới 2 năm là 10%, 2-5 năm là 6%, 5-10 năm là 4% và từ 10 năm trở lên là 2%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đề xuất thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật hoặc thời điểm đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu bất động sản.