Ai đang nắm cổ phần Đồ hộp Hạ Long - công ty liên quan vụ 120 tấn thịt heo bệnh?

Sản phẩm phủ sóng 34 tỉnh, thành

Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố khởi tố 9 bị can liên quan việc thu gom hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh dịch tả châu Phi rồi đưa vào kho của CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco – Mã: CAN), trong đó có khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp.

Theo tìm hiểu, Đồ hộp Hạ Long được thành lập năm từ năm 1957 với tên gọi ban đầu "Nhà máy Cá hộp Hạ Long". Năm 1996, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần và niêm yết trên sàn chứng khoán vào năm 2001.

Đến năm 2010, Đồ hộp Hạ Long mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng xuất khẩu liên tục với việc thành lập và khởi công nhà máy mới tại thành phố Đà Nẵng.

Sau đó 12 năm (2022), công ty thành lập chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp, xây dựng nhà máy chuyên về chế biến hạt sen và nông sản phục vụ thị trường trong nước và quốc tế.

Hiện tại, công ty sở hữu danh mục trên 200 sản phẩm, nổi bật là các dòng thực phẩm chế biến đóng hộp từ thịt lợn, thịt bò, cá. Bên cạnh đó, Đồ hộp Hạ Long còn cung cấp các loại trái cây và nông sản đóng hộp như hạt sen, vải thiều, đào tươi ngâm nước đường.

Các sản phẩm của công ty có mặt tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, hiện diện ở hơn 20 chuỗi siêu thị và đại siêu thị, hàng chục chuỗi cửa hàng tiện lợi 24/7, cùng hơn 10.000 điểm bán lẻ truyền thống như Lotte Mart, Saigon Co.op, GO, MM Mega Market, Winmart, Aeon Mall...

Tại báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2025, Đồ hộp Hạ Long ghi nhận các đối tác là Chi nhánh CTCP Dịch vụ cà phê Cao Nguyên - chủ sở hữu Highlands Coffee và CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce.

Hé lộ cổ đông Đồ hộp Hạ Long

Tại ngày 30/6/2025, Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex – Mã: SEA) nắm hơn 27% vốn CTCP Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco – Mã: CAN). Ông Nguyễn Văn Bình nắm giữ 6,73% vốn.

Cơ cấu cổ đông của Đồ hộp Hạ Long có sự thay đổi đáng kể so với hồi đầu năm 2025. Tại ngày 1/1, các cổ đông của công ty gồm: Seaprodex nắm 27,75% vốn, Landial Pte.Ltd sở hữu 14,65% vốn.

Ông Phạm Hữu Quý Lâm và ông Low Say Pun nắm lần lượt 8,76% vốn, 7,69%. Hai cá nhân khác là Nguyễn Văn Bình giữ 6,73% vốn và bà Lê Minh Hà giữ 5,48% vốn.

Không chỉ cơ cấu cổ đông xáo trộn, Đồ hộp Hạ Long cũng có những thay đổi lớn về nhân sự cấp cao trong năm 2025.

Đầu tháng 4 năm ngoái, công ty nhận được đơn từ nhiệm của 2 cá nhân là Nguyễn Thị Hương Giang và Trần Thị Minh Mẫn. 2 bà đều là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, các thành viên HĐQT công ty bao gồm ông Kek Chin Ann (Chủ tịch), ông Wilson Cheah Hui Pin và ông Bùi Quốc Hưng cũng đồng loạt nộp đơn từ nhiệm.

Đến ngày 23/4/2025, ĐHĐCĐ thường niên đã chính thức bầu lại bộ máy mới. Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đức Hạnh làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Biến động thượng tầng vẫn chưa dừng lại, đến ngày 14/7/2025, bà Bùi Thị Hường nộp đơn từ nhiệm Kế toán trưởng. Sau đó, HĐQT công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đức phụ trách kế toán từ ngày 26/8/2025.

Kinh doanh sa sút, lợi nhuận giảm mạnh

Kể từ năm 2021, doanh thu của Đồ hộp Hạ Long có xu hướng giảm dần, từ hơn 860 tỷ đồng năm 2021 xuống 680 tỷ đồng năm 2024. Cùng với đó, lợi nhuận sau thuế cũng đi xuống, từ mức hai chữ số xuống chỉ còn vài tỷ đồng (năm 2024 chỉ lãi hơn 2 tỷ đồng).

Giải trình về việc kết quả kinh doanh suy yếu trong năm ngoái, công ty cho doanh thu giảm do ảnh hưởng của nghị định 37/2024/NĐ-CP dẫn đến thiểu hụt nghiêm trọng nguồn cung nguyên liệu cá ngừ. Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 5% so với năm trước do công ty đã áp dụng thêm các chính sách khuyển mại, hỗ trợ bán hàng để kích cầu tiêu dùng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của Đồ hộp Hạ Long đạt hơn 470 tỷ đồng, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lãi sau thuế trở lại mức 2 con số, đạt hơn 11,4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 5,4 tỷ đồng).

Một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận công ty được cải thiện nhờ giá vốn hàng bán đáng kể do công ty bảo đảm được nguyên liệu sản xuất trong kỳ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, cổ đông Đồ hộp Hạ Long đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần gần 704 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 10,4 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận chỉ sau 3 quý.