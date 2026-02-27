Thêm 9 tướng quân đội Trung Quốc bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội

Chiều 26/2, Trung Quốc thông báo bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội của 9 tướng lĩnh PLA trong chiến dịch thanh lọc cấp cao, đưa tổng số tướng bị bãi bỏ tư cách đại biểu trong hơn 2 năm qua lên 36 người.

Theo Tân Hoa Xã, chiều 26/2, kỳ họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa XIV của Trung Quốc đã bế mạc tại Bắc Kinh.

Hội nghị đã biểu quyết thông qua quyết định miễn nhiệm ông Vương Tường Hỷ (Wang Xiangxi) khỏi chức Bộ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp; miễn nhiệm ông Tưởng Thành Hoa (Jiang Chenghua) khỏi chức Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; và miễn nhiệm ông Lưu Thiếu Vân (Liu Shaoyun) khỏi chức Chánh án Tòa án Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (ông Lưu Thiếu Vân mang quân hàm Thiếu tướng và là Thẩm phán cấp một của Trung Quốc).

Hội nghị cũng thông qua một số quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm khác.

9 tướng quân đội bị bãi miễn tư cách đại biểu quốc hội

Cùng ngày 26/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc ra thông báo bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV của 19 người, trong đó có 9 đại biểu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLA).

Những người này bao gồm 5 Thượng tướng là nguyên Tư lệnh Hải quân Thẩm Kim Long (Shen Jinlong), nguyên Chính ủy Hải quân Tần Sinh Tường (Qin Shengxiang), nguyên Chính ủy Không quân Vu Trung Phúc (Yu Zhongfu), nguyên Tư lệnh Lục quân Lý Kiều Minh (Li Qiaoming), nguyên Chính ủy Lực lượng Hỗ trợ Thông tin Lý Vĩ (Li Wei); 1 trung tướng là Chính ủy Cục Động viên Quốc phòng thuộc Quân ủy Trung ương Vương Đông Hải (Wang Donghai); và 3 thiếu tướng gồm Trợ lý Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Biên Thụy Phong (Bian Ruifeng), Tư lệnh Tập đoàn quân 73 Lục quân Đinh Lai Phúc (Ding Laifu), và Tư lệnh Căn cứ 64 Lực lượng Tên lửa Dương Quang (Yang Guang).

6 Thượng tướng là thành viên Ủy ban Quân sự trung ương nhà nước tuyên thệ trước Hiến pháp tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV ngày 11/3/2023, hiện 6 đã mất chức, chỉ còn ông Trương Thăng Dân (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Xinhua.

Trong số 5 thượng tướng bị bãi nhiệm tư cách đại biểu, có Lý Vỹ và Lý Kiều Minh là Ủy viên Trung ương khóa XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc; cả hai đều vắng mặt tại Hội nghị Trung ương 4 diễn ra vào tháng 10/2025. Các ông Thẩm Kim Long, Tần Sinh Tường và Vu Trung Phúc là các thượng tướng đã nghỉ hưu, không phải Ủy viên Trung ương khóa XX, nhưng đều là Ủy viên Thường vụ Quốc hội khóa XIV hiện tại. Họ cũng đã vắng mặt tại các kỳ họp gần đây của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Một ngày trước đó, hôm 25/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc công bố Thông cáo số 1 năm 2026, cho biết 5 Thượng tướng, gồm nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Hà Vệ Đông (He Weidong), nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương Hà Hồng Quân (He Hongjun), nguyên Bộ trưởng Bộ Huấn luyện và Quản lý Quân ủy Trung ương Vương Bằng (Wang Peng), nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị pháp luật Quân ủy Trung ương Vương Nhân Hoa (Wang Renhua, và nguyên Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Trương Hồng Bân (Zhang Hongbing) đã bị bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2025 vì “nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng”.

Trong hơn 2 năm có 36 tướng PLA là đại biểu quốc hội bị bãi miễn

Đáng chú ý, thông báo của kỳ họp thứ 21 Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc không hề nhắc đến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia), và Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hợp Quân ủy Lưu Chấn Lập (Liu Zhenli). Hai người này cũng không xuất hiện trong danh sách bị bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội.

Ngày 24/1, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo hai ông Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập “bị nghi ngờ vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng; sau khi Trung ương Đảng nghiên cứu, đã quyết định lập hồ sơ điều tra”.

Hai ông Trương Hựu Hiệp (trái) và Lưu Chấn Lập (phải) đã bị Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo bị điều tra nhưng hiện vẫn là đại biểu Quốc hội Trung Quốc khóa XIV. Ảnh: Zaobao.

Hiện tại, hai ông vẫn giữ tư cách đại biểu quốc hội, thuộc đoàn đại biểu Quân đội Giải phóng Nhân dân và Cảnh sát Vũ trang.

Tại Trung Quốc, đại biểu quốc hội được hưởng quyền miễn trừ tư pháp theo chức vụ. Nếu không có sự cho phép của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không cơ quan nào được bắt giữ hoặc xét xử đại biểu quốc hội. Nếu liên quan đến tội phạm, có thể bãi nhiệm hoặc đình chỉ tư cách đại biểu theo luật trước khi xử lý.

Trung Quốc dự kiến tổ chức kỳ họp “Lưỡng hội” (tức Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc - Quốc hội và Hội nghị Chính trị Hiệp thương toàn quốc – Mặt trận) vào đầu tháng 3. Ngày 27/12/2025, truyền thông Trung Quốc đã đăng tải thông báo kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc tại Bắc Kinh ngày 5/3/2026; kỳ họp thứ tư Hội nghị Chính hiệp Toàn quốc khóa XIV sẽ khai mạc ngày 4/3/2026.

Thông báo ngày 26/2 của Ủy ban Thường vụ Nhân đại cho biết hiện Quốc hội khóa XIV có 2.878 đại biểu. Trang web chính thức của Quốc hội, mục “Danh sách đại biểu” cập nhật ngày 26/2 cho thấy hiện trong Quốc hội có 243 đại biểu thuộc đoàn Quân đội Giải phóng Nhân dân và cảnh sát Vũ trang.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong hơn hai năm qua đã có 36 đại biểu quốc hội thuộc PLA bị bãi nhiệm, trong đó có 16 thượng tướng.

Theo Singtao, Deutsche Welle