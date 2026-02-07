Trung Quốc chống tham nhũng: Một ngày thông báo chính thức kỷ luật bốn “hổ lớn”

Trong ngày 6/2, Trung Quốc công bố xử lý kỷ luật 4 cán bộ cấp cao, mở rộng chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ trong nội bộ đảng và nhà nước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung Quốc tiếp tục duy trì áp lực cao trong chiến dịch chống tham nhũng. Trong cùng ngày 6/2, cơ quan chức năng đã công bố xử lý kỷ luật bốn “hổ lớn”.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc hôm thứ Sáu (6/2) đã liên tiếp ban hành bốn thông báo xử lý kỷ luật đối với cán bộ do Trung ương quản lý. Trong đó, ba quan chức bị điều tra khi đang đương chức, bị cách chức công và khai trừ đảng (“song khai”); một người bị điều tra sau khi từ chức và bị khai trừ đảng.

Nguyên Ủy viên Thường vụ, Tổng thư ký tỉnh ủy Hải Nam

Ông Nghê Cường sinh 1966, bị cáo buộc tự ý bàn luận, xuyên tạc các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương, thi hành các quyết sách quan trọng của Trung ương một cách hình thức, biến tướng; chống đối việc điều tra của tổ chức, và trong thời gian dài tham gia các hoạt động mê tín.

Ông Nghê Cường khi tại chức. Ảnh: Xinhua.

Ông cũng bị chỉ ra là vi phạm tinh thần “Tám điều quy định của Trung ương”, tư tưởng đặc quyền nghiêm trọng; mưu cầu đãi ngộ đặc biệt cho bản thân và người thân; cố tình vi phạm kỷ luật, dự tiệc tùng chiêu đãi trái quy định; can thiệp vào công tác tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ để trục lợi cho người khác; dung túng cho vợ không làm việc thực tế nhưng vẫn hưởng lương; nhận quà biếu, tiền biếu trái phép.

Thông báo nêu rõ, ông Nghê Cường coi thường pháp luật, không có ý thức kính sợ kỷ cương, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong việc nhận thầu dự án, kinh doanh doanh nghiệp, và nhận trái phép số tài sản cực lớn.

Hành vi của ông đã cấu thành vi phạm nghiêm trọng pháp luật về chức vụ và bị nghi phạm tội nhận hối lộ, sau Đại hội 18 của ĐCSTQ vẫn không kiềm chế, không dừng tay, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu. Ông bị “song khai” và bị lập án điều tra.

Nguyên Phó tỉnh trưởng Chiết Giang

Quan chức thứ hai bị “song khai” là ông Cao Hưng Phu, sinh 1963, nguyên Phó Chủ nhiệm, Phó Bí thư Thường trực Đảng đoàn HĐND tỉnh Chiết Giang, đã bị bắt khi đang đương chức vào tháng 8 năm ngoái. Trung ương cũng đã lập án điều tra đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng của ông.

Cao Hưng Phu khi đang tại chức. Ảnh: Zaobao.

Kết quả điều tra cho thấy, ông Cao Hưng Phu đầu cơ chính trị, kết giao với kẻ lừa đảo chính trị, chống đối điều tra của tổ chức, tham gia mê tín; phớt lờ Tám điều quy định của Trung ương, nhiều lần nhận dự tiệc tùng và sắp xếp đi du lịch ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ công bằng; để người khác chi trả các chi phí đáng lẽ bản thân phải trả, mượn xe của đối tượng chịu sự quản lý.

Ông cũng bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc tổ chức, không trung thực khi trả lời thẩm tra của tổ chức; can thiệp vào việc bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng nhân viên để trục lợi và nhận tiền; vi phạm chuẩn mực liêm chính, nhận trái phép quà, tiền và thẻ tiêu dùng (voucher).

Thông báo còn nêu, ông Cao Hưng Phu can thiệp trái phép vào các hoạt động kinh tế thị trường; suy đồi đạo đức, ham hưởng lạc, theo đuổi thú vui thấp kém; tham lam vô độ, biến quyền lực công thành công cụ trục lợi, thực hiện giao dịch quyền – tiền, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong các lĩnh vực xây dựng công trình, đất đai dự án, niêm yết doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh, đồng thời nhận trái phép số tài sản rất lớn.

Hành vi của ông Cao Hưng Phu cũng cấu thành vi phạm nghiêm trọng pháp luật về chức vụ và bị tình nghi nhận hối lộ, sau Đại hội 18 vẫn không dừng tay, tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu.

Nguyên Bí thư Đảng đoàn, Chủ nhiệm HĐND thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây

Thông báo cho biết, ông Hàn Tùng sinh 1965, đã vi phạm Tám điều quy định của Trung ương, nhận tiệc chiêu đãi, sắp xếp du lịch và hoạt động thể thao trái quy định; trong thời gian dài mượn xe miễn phí của các đối tượng chịu sự quản lý; can thiệp vào công tác bổ nhiệm cán bộ để trục lợi và nhận tiền; vi phạm chuẩn mực liêm chính, nhận tiền biếu trái phép.

Hàn Tùng khi đang giữ chức. Ảnh: NDNB.

Ông bị cáo buộc không giữ ranh giới kỷ luật – pháp luật, tiến hành giao dịch quyền – tiền quy mô lớn, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong kinh doanh doanh nghiệp và nhận thầu công trình, đồng thời nhận trái phép số tài sản rất lớn.

Ông Hàn Tùng cũng cấu thành vi phạm nghiêm trọng pháp luật về chức vụ và bị tình nghi nhận hối lộ, sau Đại hội 18 vẫn không kiềm chế, đã bị lập án điều tra.

Nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Trung Quốc

Ông Lâm Cảnh Trăn, sinh 1965, đã bị điều tra vào tháng 9 năm ngoái, tám tháng sau khi từ chức. UBKTKLTW (Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương) thông báo ông vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Theo thông báo, ôn Lâm Cảnh Trăn đã tàng trữ, đọc và gửi phát tán các ấn phẩm có vấn đề chính trị nghiêm trọng; phớt lờ Tám điều quy định của Trung ương, nhận quà biếu trái phép; tham gia tiệc tùng, du lịch có thể ảnh hưởng đến việc thực thi công vụ công bằng; nhận sắp xếp đi lại trái quy định, ra vào câu lạc bộ tư nhân.

Ông cũng bị cáo buộc không báo cáo trung thực các vấn đề cá nhân theo quy định; can thiệp vào tuyển dụng nhân sự để trục lợi và nhận tiền; vi phạm chuẩn mực liêm chính, sở hữu trái phép cổ phần tại công ty chưa niêm yết; để người khác chi trả chi phí đáng lẽ bản thân phải trả.

Thông báo nhấn mạnh, ông Lâm Cảnh Trăn không giữ ranh giới kỷ luật – pháp luật, biến quyền lực tín dụng thành công cụ mưu lợi cá nhân, thực hiện giao dịch quyền – tiền, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cho người khác trong cho vay và tài trợ vốn, đồng thời nhận trái phép số tài sản rất lớn.

Ông bị xác định vi phạm nghiêm trọng pháp luật về chức vụ và bị tình nghi nhận hối lộ, sau Đại hội 18 vẫn không dừng tay, đã bị lập án điều tra.

Lâm Cảnh Trăn sau khi từ chức vẫn bị điều tra, khai trừ đảng. Ảnh: Xinhua.

Đáng chú ý, vào ngày 4/1/2026 – ngày làm việc đầu tiên của năm – Trung Quốc cũng liên tiếp công bố bốn thông báo xử lý cán bộ cấp cao, gồm: Chu Tiên Vượng, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp tỉnh Hồ Bắc, bị “song khai”; Hứa Truyền Trí, nguyên Thanh tra chuyên trách cấp Thứ trưởng của Đoàn Thanh tra Trung ương, bị khai trừ Đảng; Lưu Thiệu Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch China Eastern Airlines, bị khai trừ Đảng; Phùng Chí Bân, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sinochem, bị khai trừ Đảng.

Ngày 31/1, Vương Tường Hỷ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp bị thông báo đang chịu thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát vì bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Theo trình tự "đả Hổ" của Trung Quốc, sau khi bị kỷ luật về đảng, chính quyền, những người này sẽ bị chuyển hồ sơ sang cơ quan tư pháp để khởi tố, xét xử theo pháp luật.

Theo Zaobao, Sina