“Trăng lưỡi liềm” bí ẩn ở Liên Xô năm 1967: Vũ khí tuyệt mật ẩn sau các vụ bắt gặp UFO

Được quân đội gọi là R-36Orb, loại vũ khí này được Liên Xô thiết kế nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Mùa xuân năm 1967, một loạt hiện tượng lạ bắt đầu lan rộng khắp Liên Xô. Từ vùng nông thôn Ukraine đến dãy núi Caucasus hùng vĩ, hàng nghìn người dân báo cáo rằng họ nhìn thấy những hình lưỡi liềm khổng lồ, phát sáng, lặng lẽ lướt qua bầu trời chiều tối.

Các vụ quan sát xuất hiện dày đặc và nhất quán đến mức làm bùng nổ một “cơn sốt UFO” (vật thể bay không xác định) trên toàn quốc. Báo địa phương đăng tải lời kể của nhân chứng, còn các nhóm nghiên cứu nghiệp dư được thành lập để theo dõi những “vị khách” bí ẩn. Tuy nhiên, sự thật phía sau những vệt sáng kỳ lạ đó lại hoàn toàn thuộc về Trái Đất — và nguy hiểm hơn nhiều.

Trong khi người dân ngước nhìn bầu trời tìm kiếm người ngoài hành tinh, quân đội Liên Xô âm thầm thử nghiệm một hệ thống triển khai đầu đạn hạt nhân mang tính cách mạng và gây tranh cãi: Fractional Orbital Bombardment System (FOBS – hệ thống ném bom quỹ đạo một phần). Nội bộ quân đội gọi nó là R-36Orb.

Loại vũ khí này được thiết kế để vượt qua hệ thống phòng thủ của Mỹ bằng cách phóng đầu đạn vào quỹ đạo tầm thấp Trái Đất, sau đó “thả” xuống mục tiêu từ một hướng hoàn toàn bất ngờ.

Những hình lưỡi liềm bí ẩn thực chất chính là dấu vết vật lý của các cuộc thử nghiệm này. Khi R-36Orb hoàn tất quỹ đạo, nó kích hoạt động cơ hãm (retro-rocket) để giảm tốc trước khi tái nhập khí quyển. Ở tầng khí quyển trên cao, khí thải từ động cơ lan rộng thành một vệt cong lớn. Do các vụ thử diễn ra vào lúc hoàng hôn, ánh mặt trời lặn chiếu vào các hạt khí thải, khiến chúng phát sáng nổi bật trên nền trời tối.

Thời điểm thử nghiệm cũng gây lo ngại về mặt ngoại giao cho Điện Kremlin. Khi đó, Liên Xô đã ký Hiệp ước Không gian Vũ trụ, cấm triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt trên quỹ đạo.

Trong lúc người dân Liên Xô còn tranh luận về người ngoài hành tinh, giới tình báo Mỹ đã dần ghép các mảnh ghép lại với nhau. Đến tháng 11/1967, Bộ Quốc phòng Mỹ công khai cáo buộc Moscow phát triển một loại vũ khí tấn công hạt nhân trên quỹ đạo.

Khi nhận ra các báo cáo UFO vô tình cung cấp manh mối công nghệ tên lửa cho phương Tây, chính phủ Liên Xô lập tức hạn chế đưa tin về các vụ quan sát. Những cuộc thử nghiệm sau đó được chuyển sang thời điểm Mặt Trời không còn chiếu sáng các vệt khí thải.

Chương trình FOBS cuối cùng chấm dứt sau hơn một thập kỷ hoạt động. Một số lượng nhỏ tên lửa quỹ đạo được bố trí trong hầm phóng cho đến năm 1983, khi chúng bị tháo dỡ theo các điều khoản của hiệp ước SALT II.

Bí ẩn về những “vầng trăng lưỡi liềm” chỉ được công khai nhiều thập kỷ sau đó. So sánh với các vụ phóng tên lửa hiện đại, chẳng hạn của SpaceX, đã xác nhận cơ chế khoa học đằng sau các hiện tượng năm 1967.

Các đoạn phim hồng ngoại ghi lại cảnh tên lửa ngày nay thực hiện thao tác “boost-back burn” cho thấy những sóng áp suất hình lưỡi liềm tương tự — giống hệt hình ảnh từng khiến người dân thời Chiến tranh Lạnh phát hoảng.

Ngày nay, “vầng trăng lưỡi liềm vĩ đại của Liên Xô” trở thành lời nhắc nhở về một thời kỳ khi khoa học viễn tưởng và thực tế quân sự hòa trộn trong cuộc chạy đua không gian. Điều từng được cảm nhận như cuộc chạm trán với điều chưa biết thực chất lại là ánh sáng từ khí thải của vũ khí hạt nhân quỹ đạo đầu tiên trên thế giới.

