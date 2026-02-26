Chiến lược "3 mũi nhọn" đưa Hà Nội lên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới

Hà Nội triển khai chiến lược “3 mũi nhọn” qua Trung tâm Đổi mới Sáng tạo (HIC), thu hút trí tuệ và vốn toàn cầu, kết nối cộng đồng sáng tạo trẻ, dẫn dắt ngành sáng tạo nội địa để đưa Thủ đô lên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới.

Ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HIC).

Lập mạng lưới vườn ươm và sandbox

Chiều 26/2, tại lễ ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HIC cho biết Trung tâm sẽ sớm thiết lập và đưa vào vận hành mạng lưới vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội, trong đó kết nối tối thiểu 20 tổ chức trong và ngoài nước, tạo nền tảng liên kết hệ sinh thái.

Cùng với đó, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) - như một "phòng thí nghiệm thể chế của Thủ đô", nhằm tạo không gian pháp lý cho các mô hình đổi mới sáng tạo được thử nghiệm và hoàn thiện. Đặc biệt, ươm tạo và hỗ trợ hình thành ít nhất 10 sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng bước ra thị trường.

Ông Trần Quang Hưng cho rằng, đây không chỉ là một quyết định về mặt tổ chức, mà là sự kỳ vọng vào khả năng kiến tạo và tổ chức một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất cho Thủ đô.

"Thành phố không chỉ giao vốn, mà giao trách nhiệm; không chỉ mong muốn an toàn nguồn lực, mà mong muốn nguồn lực ấy được vận hành hiệu quả, minh bạch và tạo ra giá trị cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Hưng nói.

Các đại biểu tham dự Lễ Công bố thành lập và ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội.

Ông Hưng chia sẻ mục tiêu huy động về những nguồn vốn đầu tư của cả khu vực công lẫn khu vực tư và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng giới sáng tạo trẻ tại TP Hà Nội cũng như trên toàn quốc và toàn thế giới để xây dựng được một lực lượng sản xuất mới trong một giai đoạn phát triển vươn mình của Thủ đô và của dân tộc.

Chiến lược ba mũi nhọn

Theo định hướng triển khai, Trung tâm có 3 trọng tâm chiến lược nhằm tạo dựng một mô hình có khả năng tổ chức nguồn lực, kết nối các bên liên quan và tạo ra đầu ra cụ thể, có thể theo dõi, đánh giá.

Thứ nhất, thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu để định vị Hà Nội là hub thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới. HIC hình thành tư duy đột phá, đưa Hà Nội thành đầu mối công nghệ và mô hình kinh doanh tiên tiến bằng cách thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu tham gia giải quyết các bài toán đô thị thực tiễn của Thủ đô (ùn tắc giao thông, ô nhiễm, quản lý dữ liệu...).

Không giới hạn ở nguồn nhân lực nội địa, Trung tâm mang về các công nghệ và mô hình hàng đầu thế giới, thử nghiệm có kiểm soát các lĩnh vực như ứng dụng AI trong việc giải quyết các bài toán đô thị của Hà Nội. Qua đó, định vị Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ dòng vốn, mạng lưới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp coi HIC là không gian hợp tác chung, là nơi nguồn lực công và tư được kết nối để tạo ra giá trị mới.

Thứ hai, chiến lược đối ngoại - thu hút nhân tài, đón tài năng Việt kiều và nhà sáng lập quốc tế. HIC triển khai chiến lược đối ngoại xuyên suốt, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ và nhân tài Việt Nam có kinh nghiệm quốc tế trở về nước, đăng ký hoạt động và đóng thuế tại Hà Nội.

Đây là cách tiếp cận tiết kiệm thời gian, hiệu quả hơn so với đào tạo dài hạn, khi nhiều nhà sáng lập thành công (doanh thu hàng nghìn tỷ) đang đặt trụ sở ở Singapore, Mỹ hay châu Âu vì lý do thuế và môi trường kinh doanh. Khi trở về, họ mang theo mạng lưới kết nối công nghệ, tài năng kinh doanh toàn cầu và quan hệ với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.

Đồng thời, Trung tâm tận dụng lợi thế du lịch danh thắng, bất động sản cao cấp, nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí hợp lý để thu hút nhà sáng lập trẻ quốc tế (từ các trường danh giá như Harvard, Stanford, Oxford...) xây dựng đội ngũ và khởi nghiệp tại Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội về chi phí và tốc độ phát triển.

Thứ ba, chiến lược đối nội - Dẫn dắt ngành sáng tạo nội địa. Trong đó, HIC đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt các ngành công nghiệp sáng tạo nội địa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế số (thương mại điện tử, mạng xã hội, nội dung số) có nguy cơ bị nền tảng đa quốc gia thống trị.

Trung tâm định hướng trở thành một hệ thống đồng hành thiết thực, hiệu quả đối với các lĩnh vực kinh tế số, góp phần “dẫn dắt” cho sự cạnh tranh lành mạnh dựa trên đổi mới sáng tạo, tạo không gian cho doanh nghiệp khởi nghiệp và từng bước góp phần xây dựng các nền công nghiệp non trẻ.