Chiến lược "3 mũi nhọn" đưa Hà Nội lên bản đồ đổi mới sáng tạo thế giới

Lập mạng lưới vườn ươm và sandbox
Chiều 26/2, tại lễ ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị HIC cho biết Trung tâm sẽ sớm thiết lập và đưa vào vận hành mạng lưới vườn ươm công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Hà Nội, trong đó kết nối tối thiểu 20 tổ chức trong và ngoài nước, tạo nền tảng liên kết hệ sinh thái.
Cùng với đó, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) - như một "phòng thí nghiệm thể chế của Thủ đô", nhằm tạo không gian pháp lý cho các mô hình đổi mới sáng tạo được thử nghiệm và hoàn thiện. Đặc biệt, ươm tạo và hỗ trợ hình thành ít nhất 10 sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có khả năng bước ra thị trường.
Ông Trần Quang Hưng cho rằng, đây không chỉ là một quyết định về mặt tổ chức, mà là sự kỳ vọng vào khả năng kiến tạo và tổ chức một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất cho Thủ đô.
"Thành phố không chỉ giao vốn, mà giao trách nhiệm; không chỉ mong muốn an toàn nguồn lực, mà mong muốn nguồn lực ấy được vận hành hiệu quả, minh bạch và tạo ra giá trị cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội", ông Hưng nói.
Ông Hưng chia sẻ mục tiêu huy động về những nguồn vốn đầu tư của cả khu vực công lẫn khu vực tư và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng giới sáng tạo trẻ tại TP Hà Nội cũng như trên toàn quốc và toàn thế giới để xây dựng được một lực lượng sản xuất mới trong một giai đoạn phát triển vươn mình của Thủ đô và của dân tộc.
Chiến lược ba mũi nhọn
Theo định hướng triển khai, Trung tâm có 3 trọng tâm chiến lược nhằm tạo dựng một mô hình có khả năng tổ chức nguồn lực, kết nối các bên liên quan và tạo ra đầu ra cụ thể, có thể theo dõi, đánh giá.
Thứ nhất, thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu để định vị Hà Nội là hub thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh mới. HIC hình thành tư duy đột phá, đưa Hà Nội thành đầu mối công nghệ và mô hình kinh doanh tiên tiến bằng cách thu hút cộng đồng sáng tạo toàn cầu tham gia giải quyết các bài toán đô thị thực tiễn của Thủ đô (ùn tắc giao thông, ô nhiễm, quản lý dữ liệu...).
Không giới hạn ở nguồn nhân lực nội địa, Trung tâm mang về các công nghệ và mô hình hàng đầu thế giới, thử nghiệm có kiểm soát các lĩnh vực như ứng dụng AI trong việc giải quyết các bài toán đô thị của Hà Nội. Qua đó, định vị Hà Nội và Việt Nam trên bản đồ dòng vốn, mạng lưới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.
Thứ hai, chiến lược đối ngoại - thu hút nhân tài, đón tài năng Việt kiều và nhà sáng lập quốc tế. HIC triển khai chiến lược đối ngoại xuyên suốt, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp công nghệ và nhân tài Việt Nam có kinh nghiệm quốc tế trở về nước, đăng ký hoạt động và đóng thuế tại Hà Nội.
Đây là cách tiếp cận tiết kiệm thời gian, hiệu quả hơn so với đào tạo dài hạn, khi nhiều nhà sáng lập thành công (doanh thu hàng nghìn tỷ) đang đặt trụ sở ở Singapore, Mỹ hay châu Âu vì lý do thuế và môi trường kinh doanh. Khi trở về, họ mang theo mạng lưới kết nối công nghệ, tài năng kinh doanh toàn cầu và quan hệ với quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế.
Đồng thời, Trung tâm tận dụng lợi thế du lịch danh thắng, bất động sản cao cấp, nguồn nhân lực chất lượng cao với chi phí hợp lý để thu hút nhà sáng lập trẻ quốc tế (từ các trường danh giá như Harvard, Stanford, Oxford...) xây dựng đội ngũ và khởi nghiệp tại Việt Nam, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội về chi phí và tốc độ phát triển.
Thứ ba, chiến lược đối nội - Dẫn dắt ngành sáng tạo nội địa. Trong đó, HIC đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt các ngành công nghiệp sáng tạo nội địa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh một số lĩnh vực kinh tế số (thương mại điện tử, mạng xã hội, nội dung số) có nguy cơ bị nền tảng đa quốc gia thống trị.
Trung tâm định hướng trở thành một hệ thống đồng hành thiết thực, hiệu quả đối với các lĩnh vực kinh tế số, góp phần “dẫn dắt” cho sự cạnh tranh lành mạnh dựa trên đổi mới sáng tạo, tạo không gian cho doanh nghiệp khởi nghiệp và từng bước góp phần xây dựng các nền công nghiệp non trẻ.
4 yêu cầu của UBND TP Hà Nội đối với HIC
Thứ nhất, thay đổi về chuẩn hóa luồng phát triển dự án: Từ ý tưởng - nguyên mẫu - thử nghiệm - doanh nghiệp - thương mại hóa. Giai đoạn 2026– 2030, Công ty đặt mục tiêu ươm tạo trên 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và huy động trên 500 tỷ đồng vốn cho startup.
Thứ hai, thay đổi về phương thức quản trị, giải quyết bài toán lớn của thành phố: Công ty sẽ là cầu nối đưa các bài toán của Thành phố trong các lĩnh vực như giao thông thông minh, y tế số, giáo dục số, môi trường, an ninh đô thị – được chuyển thành các “đề bài mở” – tới các doanh nghiệp, viện – trường để tham gia giải quyết, trên cơ sở cạnh tranh minh bạch.
Thứ ba, thay đổi phương pháp kết nối: Công ty đóng vai trò điều phối thông tin, chuẩn hóa hồ sơ dự án, giảm chi phí giao dịch, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực xã hội hóa.
Thứ tư, bên cạnh những thay đổi về cấu trúc dự án và phương thức điều phối, Thành phố kỳ vọng một chuyển biến quan trọng hơn: thay đổi cách nhìn và cách đầu tư đối với nguồn nhân lực trẻ trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.
Được biết Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 100 tỷ đồng. Trong đó nhà nước, đại diện là UBND thành phố Hà Nội, nắm giữ 70% vốn điều lệ. Còn lại là 2 đơn vị: Tập đoàn CMC và Đại học Bách khoa Hà Nội, mỗi đơn vị giữ 15% cổ phần.