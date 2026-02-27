“Tướng AI” trị giá 200 triệu USD của Meta bị OpenAI giành mất

Meta để mất nhân tài AI hàng đầu Bàng Nhược Minh (Ruoming Pang) vào tay OpenAI, phản ánh cuộc chiến giành nhân tài AI đầy quyết liệt giữa các tập đoàn công nghệ lớn.

Tham vọng lớn của OpenAI

Nguồn tin am hiểu cho biết kế hoạch của Amazon đầu tư tới 50 tỷ USD vào OpenAI có thể phụ thuộc vào việc OpenAI có niêm yết công khai hay đạt được cột mốc “trí tuệ nhân tạo tổng quát” (AGI) hay không.

Trang tin công nghệ The Information dẫn ba nguồn tin cho biết theo các điều khoản đầu tư đang được Amazon và OpenAI đàm phán, Amazon trước tiên sẽ đầu tư 15 tỷ USD, còn 35 tỷ USD còn lại có thể phụ thuộc vào việc OpenAI đạt được AGI hoặc niêm yết thành công.

Đề xuất đầu tư của Amazon nằm trong một vòng gọi vốn đang diễn ra của OpenAI, với tổng số tiền có thể vượt 100 tỷ USD, định giá công ty trước khi gọi vốn ở mức 730 tỷ USD.

Trong vòng gọi vốn này, SoftBank và Microsoft mỗi bên dự kiến đầu tư 30 tỷ USD, chia làm ba đợt trong năm nay. Ban đầu Microsoft được cho là sẽ đầu tư hàng chục tỷ USD, nhưng hai nguồn tin tiết lộ cuối cùng hãng có thể rót ít tiền hơn, thậm chí không đầu tư.

OpenAI đang có kế hoạch đầy tham vọng phát triển AI. Ảnh: Worldjournal.

Amazon và OpenAI cũng đang hoàn tất một thỏa thuận hợp tác điện toán đám mây khác. Theo nguồn tin, OpenAI đang đàm phán mở rộng đáng kể thỏa thuận hợp tác điện toán đám mây trị giá 38 tỷ USD đã công bố trước đó, bao gồm việc sử dụng chip AI Trainium của Amazon — loại chip được thiết kế riêng cho huấn luyện và suy luận AI.

Hai bên cũng thảo luận việc OpenAI phát triển các mô hình tùy chỉnh cho Amazon nhằm hỗ trợ các sản phẩm nội bộ của hãng, bao gồm trợ lý giọng nói Alexa.

Các cuộc đàm phán này cho thấy OpenAI ngày càng gắn chặt nhu cầu huy động vốn với việc bán mô hình AI và ký kết các thỏa thuận mua tài nguyên tính toán để huấn luyện và vận hành mô hình của mình. Trong bối cảnh chi phí tính toán tăng mạnh, OpenAI được cho là đang chuẩn bị cho khả năng niêm yết sớm nhất vào quý IV năm nay.

The Information cũng cho biết người phát ngôn OpenAI xác nhận công ty đã chiêu mộ được Bàng Nhược Minh (Ruoming Pang) — người từng đứng đầu nhóm mô hình AI của Apple và mới chuyển từ Apple sang Meta 7 tháng trước đó.

Theo nguồn tin này, Bàng Nhược Minh trước đây phụ trách hạ tầng AI tại “Meta Superintelligence Research Lab” (Phòng thí nghiệm Siêu trí tuệ Meta), nhưng đã rời khỏi Meta vào tuần trước để gia nhập OpenAI. Một nguồn tin trực tiếp cho biết OpenAI đã tích cực theo đuổi ông ta trong nhiều tháng; Bàng từng nói với đồng nghiệp rằng ông ta hài lòng với công việc tại Meta và hạ tầng của công ty này cũng trong tình trạng tốt.

Năm ngoái, Meta từng chi khoản tiền lớn để chiêu mộ Bàng, với gói đãi ngộ được cho là trị giá hơn 200 triệu USD trong nhiều năm, kèm các điều kiện đạt mốc cụ thể.

Mark Zuckerberg từng phải chi 200 triệu USD để lôi kéo Bàng Nhược Minh bỏ Apple sang Meta. Ảnh: Zhiyuan.

Trước khi Bàng Nhược Minh chuyển sang OpenAI, đội ngũ AI của Meta trong năm qua đã trải qua làn sóng nghỉ việc. Tuy nhiên, Meta đồng thời cũng tuyển dụng được nhiều nhân tài từ OpenAI và các công ty AI cạnh tranh khác.

“Siêu sao AI” 200 triệu USD của Meta bị OpenAI giành mất

The Information tiết lộ rằng trong vài tháng qua, OpenAI đã liên tục tấn công Bàng Nhược Minh, tích cực lôi kéo ông về đầu quân.

Chỉ trong vòng một năm, Bàng đã hoàn thành “cú nhảy ba bậc” từ Apple sang Meta rồi đến OpenAI. Nhân tài AI hàng đầu vẫn là “miếng bánh thơm” mà các tập đoàn lớn tranh giành.

Năm ngoái, cuộc chiến giành nhân tài do Mark Zuckerberg khởi xướng trên toàn cầu có thể gọi là khốc liệt — một loạt nhà nghiên cứu gốc Hoa được chiêu mộ với các gói lương lên tới hàng trăm triệu USD.

Bàng Nhược Minh, khi đó là người đứng đầu nhóm Mô hình Nền tảng (AFM) tại Apple, cũng không ngoại lệ. Tháng 7 năm ngoái, có tin ông gia nhập Meta, với mức lương kỷ lục được nâng từ vài chục nghìn USD lên tới 200 triệu USD.

Sự ra đi của ông khi đó được ví như một cú đấm mạnh, phủ bóng mây lên hoạt động nghiên cứu AI của Apple. Trong thời gian ở Apple, Bàng dẫn dắt hơn 100 kỹ sư phát triển mô hình lớn phục vụ Apple AI và thế hệ Siri tiếp theo.

Tuy nhiên, việc ban lãnh đạo mới siết chặt giám sát AFM khiến các kỹ sư chịu áp lực chưa từng có. Đáng lo hơn, nội bộ Apple khi đó còn thảo luận về khả năng tích hợp mô hình bên thứ ba như OpenAI và Anthropic để hỗ trợ Siri mới.

Mức lương cao của Mark Zuckerberg đã không giữ được Bàng Nhược Minh ở lại Meta. Ảnh: Sohu.

Điều này khiến đội ngũ AFM cảm thấy công sức của họ có thể chỉ trở thành phương án dự phòng. Dưới sức ép mạnh mẽ từ Zuckerberg, Bàng đã chuyển sang Meta, tập trung vào hạ tầng AI.

Ông từng nói với đồng nghiệp rằng mình làm việc rất vui tại Meta và hạ tầng công ty đã đi vào quỹ đạo. Vài ngày trước, Meta còn công bố hợp tác với AMD để mở rộng năng lực tính toán.

Lần này, việc Bàng tiếp tục chuyển sang OpenAI gửi đi một tín hiệu rõ ràng: dù các “ông lớn” có thể đưa ra mức lương khổng lồ, OpenAI vẫn được xem là “thánh địa nghiên cứu”.

Theo thông tin công khai, Bàng Nhược Minh tốt nghiệp Đại học Giao thông Thượng Hải ngành khoa học máy tính, sau đó lấy bằng thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Nam California và Đại học Princeton.

Sau khi tốt nghiệp, ông gia nhập Google và làm kỹ sư phần mềm chủ chốt trong 15 năm. Tại Google, ông tham gia dự án Bigtable và ZipIt; thành quả sau đó được hơn 1.000 dự án nội bộ áp dụng.

Năm 2012, ông cùng Abhishek Parmar và Zhifeng Chen đồng sáng lập hệ thống phân quyền toàn cầu Zanzibar của Google. Từ 2014–2017, với vai trò lãnh đạo duy nhất, ông nâng độ tin cậy hệ thống lên 99,999%.

Ông cũng đồng dẫn dắt phát triển framework Babelfish/Lingvo — nền tảng deep learning có mức sử dụng TPU cao nhất Google, vượt cả AdBrain và DeepMind.

Ngoài ra, Bàng là người đóng góp cốt lõi cho hệ thống tổng hợp giọng nói Tacotron 2 — một hệ thống TTS đầu-cuối có thể tạo giọng nói tự nhiên từ văn bản.

Năm 2021, ông gia nhập Apple với vai trò Kỹ sư phần mềm xuất sắc, lãnh đạo nhóm AFM. Ông phụ trách toàn bộ quy trình phát triển mô hình lớn: thiết kế kiến trúc tiền huấn luyện, tối ưu hậu huấn luyện, cải thiện hiệu năng suy luận và xây dựng năng lực đa phương thức.

Trong thời gian ở Apple, nhóm của ông phát triển các mô hình như MM1 và các mô hình nền tảng Apple AI. Ông cũng tham gia phát triển framework huấn luyện mã nguồn mở AXLearn.

Ông có hơn 100 công trình nghiên cứu với hơn 46.000 lượt trích dẫn.

Việc Zuckerberg chiêu mộ được Bàng từ Apple từng được xem là bổ sung một “tướng AI” cho phòng thí nghiệm siêu trí tuệ. Ông không chỉ giỏi thuật toán ML mà còn am hiểu kiến trúc hạ tầng — một chuyên gia “vừa biết luyện đan vừa biết xây lò”. Tuy nhiên, những bất đồng nội bộ và sự kiên trì tấn công lôi kéo của OpenAI đã khiến Mark Zuckerberg không giữ chân được nhân tài hiếm có này.

Theo Worldjournal, Sohu