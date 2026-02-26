Trung Quốc: “Dâu tây vua”, “nho vua” ở Liêu Ninh được tưới bằng sữa, có giá trên trời

Gần đây có cư dân mạng chụp và đăng tải ảnh một bảng quảng cáo trái cây trên cao tốc ghi: “Quà biếu cao cấp - nho 330 NDT (khoảng 1,24 triệu VND)/cân (0,5kg), dâu tây 360 NDT (1,35 triệu VND)/cân”. Ban đầu nhiều người tưởng in nhầm, hay ảnh fake nhưng hóa ra đó là sự thật.

Sản phẩm giá trên trời này có xuất xứ từ Hùng Nhạc (Xiongyue), tỉnh Liêu Ninh. Doanh nghiệp trồng trọt xác nhận đây là các giống được bồi dưỡng đặc biệt, mang tên “nho vua” và “dâu tây vua”. Mức giá in trên biển quảng cáo là giá bán lẻ thống nhất toàn quốc; nếu mua sỉ số lượng lớn có thể “rẻ hơn một chút”, mỗi kg giá 400 NDT (1,5 triệu VND).

Theo truyền thông, loại nho và dâu tây “giá trên trời” từ Hùng Nhạc (Liêu Ninh) này đã gây tranh cãi. Một cư dân mạng đăng tải video cho biết khi lái xe trên cao tốc nhìn thấy biển quảng cáo “Nho 330 NDT/cân, dâu tây 360 NDT/cân” và thốt lên: “Ngay cả tôi là người địa phương cũng thấy sốc!”

Nhiều người tỏ ra kinh ngạc trước mức giá này: “Dựa vào đâu mà đắt thế?”. Mỗi hộp “Dâu tây Vua” 1 cân Trung Quốc (0,5kg) có 15 quả, giá 360 tệ, tính ra mỗi quả 24 tệ (90 nghìn VND). Có người nói trên đường từ Thẩm Dương đến Đại Liên cũng nhìn thấy bảng quảng cáo tương tự, mà “giật mình thon thót”. Một số bình luận mang tính châm biếm như: “Nhà nghèo nên hạn chế trí tưởng tượng của tôi”, “Người ta đâu có bán cho dân thường”, “Tôi không ăn đồ của vua, tôi ăn đồ bình dân”, “Thôi, tôi ăn bản có thuốc trừ sâu quen rồi”…

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng miễn niêm yết giá rõ ràng, không vi phạm quy định thì mua bán là tự nguyện, ai thấy đắt thì đừng mua.

Mỗi hộp "Dâu tây Vua" 0,5kg 15 quả được bán với giá 360NDT (1,35 triệu đồng). Ảnh: Sohu.

Phía doanh nghiệp cho biết “nho vua” và “dâu tây vua” của họ nhấn mạnh phương pháp trồng sinh thái, không dùng thuốc trừ sâu, “cho cây ăn sữa”. Công ty nói có hơn 100 báo cáo kiểm nghiệm, đạt tiêu chuẩn không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Video quảng bá còn khẳng định đất trồng không phải đất thường mà dùng bã đậu tương không biến đổi gene mua từ Hắc Long Giang để “nuôi đất”; giống cây là cây con đặc biệt mua từ Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc, mỗi cây giống dâu tây đã tốn 4 NDT; mỗi lần tưới cần 800 cân (khoảng 400 kg) sữa bò pha nước.

Nhân viên bán hàng cho biết mức giá trên biển quảng cáo là giá bán lẻ thống nhất toàn quốc; hiện sản phẩm này có điểm bán tại 40–50 thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến… Giá nho vua và dâu tây vua bán lẻ có khác nhau, nhưng giá sỉ đều là 400 NDT/kg.

Tuy nhiên, các chuyên gia đã bác bỏ luận điểm “tưới sữa cho cây”. Họ cho rằng thành phần chính của sữa là nước và protein; protein không thể được cây trồng hấp thụ trực tiếp, sau khi phân giải cũng chỉ tương đương phân đạm thông thường. Tưới trực tiếp bằng sữa không những không làm dâu tây ngọt hơn mà còn có thể khiến đất bị chai cứng, sinh vi khuẩn, ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng. Nông dân thường không áp dụng phương pháp “lợi bất cập hại” này; cái gọi là “tưới sữa” tuyệt đối không có cơ sở khoa học.

Theo kiểm tra trên cửa hàng Taobao của công ty, dòng trái cây “vua” này hiện đã bán được hơn 100 đơn.

Theo Sohu, Worldjournal