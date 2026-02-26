Tổng bí thư: Muốn đất nước bứt phá, thanh niên phải đi đầu làm chủ công nghệ

Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh để đất nước bứt phá trong giai đoạn mới, thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và làm chủ khoa học – công nghệ.

Sáng 26/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm Tổng bí thư Tô Lâm và 4 người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội.

Đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội gồm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa, Láng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình, Ngọc Hà.

Tại hội nghị, trao đổi với cử tri về công tác giáo dục đào tạo, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giáo dục đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược với con người, quyết định trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực và tương lai phát triển đất nước.

"Đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Trong suốt chặng đường cách mạng, giáo dục nước ta đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Tổng bí thư nói.

Tuy nhiên, theo Tổng bí thư, cũng cần nhìn thẳng vào thực tế là giáo dục đào tạo vẫn còn những hạn chế, bất cập, chưa thực sự trở thành động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững.

Chính vì vậy, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71, với yêu cầu đổi mới giáo dục phải căn bản, toàn diện và thực chất, chấm dứt tình trạng hình thức, làm nửa vời. Trên tinh thần đó, Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời thể chế hóa bằng nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, tạo nền tảng tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tài chính và nhân lực.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri ở Hà Nội. Ảnh: VGP.

Bên cạnh đó, Bộ Chính trị, Chính phủ và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai một loạt các chính sách mới như xây dựng các trường tiểu học và trung học cơ sở liên cấp nội trú cho các xã biên giới đất liền; hỗ trợ bữa ăn trưa cho các cháu tiểu học, xây dựng phòng học STEM để học và hành phải gắn liền với nhau. Tất cả những cố gắng đó đã bước đầu tạo ra sự chuyển biến tích cực trong giáo dục, đào tạo.

Tổng bí thư Tô Lâm cho biết rất trăn trở về công tác giáo dục đào tạo và sẽ lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục phải đạt ba yêu cầu.

Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế chính sách để đổi mới giáo dục đồng bộ, ổn định, lâu dài.

Hai là, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, không để gánh nặng đổi mới dồn lên giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ba là, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên mạnh cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để mọi trẻ em đều có cơ hội học tập và phát triển

Riêng đối với ngành giáo dục của Hà Nội, Tổng bí thư cho biết phải đảm bảo tất cả các học sinh được đến trường. Mục tiêu cuối cùng là chất lượng thật; thầy cô yên tâm dạy học, học sinh học tốt hơn, gia đình bớt lo hơn, qua đó chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, đạo đức và bản lĩnh để xây dựng Hà Nội, đất nước trong giai đoạn mới.

Trả lời câu hỏi của cử tri về những định hướng chỉ đạo lớn để phát huy vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Tổng bí thư nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định rất rõ: phải lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính của mô hình tăng trưởng mới.

Tổng bí thư yêu cầu ngay trong năm 2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ cụ thể hóa quan điểm này bằng việc ban hành các Nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mô hình phát triển đất nước; và Nghị quyết về các giải pháp chiến lược để tăng trưởng 2 con số, dựa trên động lực chủ yếu là khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh Tổng bí thư Tô Lâm dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Hà Nội. Ảnh: VGP.

Tổng bí thư chỉ rõ một số định hướng lớn: phải tạo được đột phá về thể chế; tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng số và dữ liệu; phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, từng bước làm chủ công nghệ chiến lược; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, tạo ra tăng trưởng thực chất; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chia sẻ với các cử tri trẻ, Tổng bí thư nhấn mạnh đất nước muốn bứt phá thì thanh niên phải đi đầu trong học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, sáng tạo và làm chủ công nghệ. Mỗi bạn trẻ Việt Nam sẽ nuôi dưỡng ước mơ lớn, không chỉ tìm việc làm tốt cho mình, mà còn góp phần tạo ra giá trị mới cho xã hội, đưa trí tuệ Việt Nam sánh vai bạn bè quốc tế.