Gây tranh cãi về vật liệu và pin, Samsung Galaxy S26 Ultra có chinh phục được người dùng?

Bên cạnh những nâng cấp về AI và màn hình, Galaxy S26 Ultra vấp phải ý kiến trái chiều về vật liệu và dung lượng pin.

Tại sự kiện Unpacked 2026, Samsung giới thiệu bộ ba Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

Giá bán tại Việt Nam khởi điểm từ 25,9 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn 256 GB. Riêng Galaxy S26 Ultra có giá 36,9 triệu đồng cho bản 256 GB và lên tới 51,9 triệu đồng cho phiên bản 1 TB RAM 16 GB, thiết lập mặt bằng giá mới trong dòng Galaxy S.

Nâng cấp AI đáng chú ý nhưng giá vọt lên kỷ lục

So với S25 Ultra, mức giá S26 Ultra năm nay tăng 3-7 triệu đồng. Bản 256 GB của S25 Ultra từng có giá 34 triệu đồng, trong khi bản 1 TB dừng ở 44,8 triệu đồng.

Việc tăng giá được lý giải bởi chi phí linh kiện, đặc biệt là DRAM và NAND Flash, leo thang do nhu cầu AI toàn cầu.

Samsung Galaxy S26+ và S26 được chia sẻ thiết kế với S26 Ultra. Ảnh: Samsung.

Về cấu hình, Galaxy S26 Ultra sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi S26 và S26+ dùng Exynos 2600 tiến trình 2 nm. Máy có RAM 12 GB hoặc 16 GB, bộ nhớ tối đa 1 TB. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi được mở rộng, hiệu quả làm mát tăng 20% so với thế hệ trước.

Trọng tâm lớn nhất nằm ở Agentic AI - nền tảng AI tự chủ có khả năng thực hiện tác vụ phức tạp thay cho người dùng. Bixby được nâng cấp mô hình ngôn ngữ lớn, bổ sung thêm tùy chọn Perplexity bên cạnh Google Gemini. AI có thể trả lời cuộc gọi số lạ, nhận diện từ khóa lừa đảo, tóm tắt nội dung, chỉnh sửa ảnh bằng câu lệnh và gợi ý hành động theo ngữ cảnh.

Độ phân giải camera chính của S26 Ultra vẫn ở mức 200 MP nhưng khẩu độ được nâng lên f/1.4, tăng khả năng thu sáng 47% so với f/1.7 của S25 Ultra. Máy hỗ trợ quay 8K 30 fps và chế độ siêu chống rung giữ khung hình ổn định kể cả khi xoay 360 độ.

Privacy Display có chức năng tương tự miếng dán màn hình "chống nhìn trộm", chỉ hiển thị với góc chính diện. Ảnh: CNET.

Điểm nhấn của S26 Ultra là màn hình tích hợp Privacy Display, công nghệ "chống nhìn trộm" bằng phần cứng và phần mềm. Khi kích hoạt, màn hình chỉ hiển thị rõ khi nhìn trực diện, giúp bảo vệ nội dung khỏi ánh nhìn bên cạnh.

Máy mỏng 7,9 mm, vẫn tích hợp S Pen và hỗ trợ sạc nhanh có dây 60 W. Pin giữ nguyên mức 5.000 mAh, chạy Android 16 với One UI 8.5.

"Trở về" khung nhôm và lo ngại thời lượng pin

Nếu AI là điểm cộng lớn nhất thì khung nhôm lại là chi tiết gây tranh luận nhất trên Samsung Galaxy S26 Ultra. Samsung chuyển từ khung titan trên thế hệ trước sang nhôm, cho rằng vật liệu này nhẹ và tản nhiệt tốt hơn.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến không đồng tình. Một người dùng tên Phạm Ngọc cho rằng titan trên S25 Ultra rất cứng cáp, còn S26 Ultra dùng nhôm giống như "đi lùi". Một người khác từng sử dụng S24 Ultra cũng chia sẻ anh đánh giá cao cảm giác cao cấp mà titan mang lại, và cho rằng việc quay lại khung nhôm khiến sản phẩm kém hấp dẫn hơn so với thế hệ trước.

Quyết định sử dụng khung nhôm thay titan khiến S26 Ultra vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Ảnh: Samsung.

Bên cạnh đó, không ít bình luận tiếp tục đặt Samsung lên bàn cân với Apple. Trước đây, Apple từng gây tranh cãi khi chuyển từ khung titan trên iPhone 16 Pro sang nhôm trên iPhone 17 Pro, khiến nhiều người cho rằng hãng đang hạ cấp vật liệu ở phân khúc cao cấp.

Vì vậy, khi Samsung đưa S26 Ultra quay lại khung nhôm, những so sánh tương tự nhanh chóng xuất hiện. Một số ý kiến cho rằng Samsung có thể đi trước về tính năng nhưng vẫn "chạy theo" Apple về thiết kế và vật liệu.

Nhiều bình luận so sánh quyết định dùng khung nhôm của Samsung với cách Apple thay đổi vật liệu trên iPhone 17 Pro và Pro Max. Ảnh: Chụp màn hình.

Ở chiều ngược lại, cũng có quan điểm cho rằng dòng máy trước đây của Samsung từng sử dụng Armor Aluminum rất tốt. Việc quay lại nhôm có thể giúp giảm trọng lượng và cải thiện khả năng tản nhiệt khi máy xử lý AI liên tục.

Bên cạnh vật liệu, dung lượng pin 5.000 mAh không thay đổi so với S25 Ultra cũng khiến người dùng băn khoăn. Trong bối cảnh Agentic AI hoạt động sâu và thường xuyên hơn, câu hỏi đặt ra là liệu tối ưu phần mềm có đủ bù đắp cho nhu cầu năng lượng tăng cao.

Nudge, tính năng AI trong Galaxy S26, tự động phân tích nội dung trên màn hình và gợi ý khung giờ phù hợp cho buổi gặp mặt. Ảnh: CNET.



Tổng thể, Galaxy S26 Ultra là bước tiến rõ rệt về AI và nền tảng xử lý, đồng thời thiết lập mức giá cao nhất từ trước đến nay của dòng Galaxy S. Tuy nhiên, sự đánh đổi về vật liệu và pin cho thấy Samsung đang đặt cược vào trí tuệ nhân tạo nhiều hơn là thay đổi ngoại hình. Điều này có thuyết phục được toàn bộ người dùng hay không sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế trong thời gian tới.