EU cân nhắc "đi đêm" với Hungary để giải cứu khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Brussels đang cân nhắc nhượng bộ thay vì gây sức ép nhằm đưa gói vay 90 tỷ euro của khối dành cho Ukraine trở lại đúng lộ trình, theo các nguồn tin.

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) được cho là sẵn sàng đề xuất một thỏa thuận hậu trường với Hungary về nguồn cung dầu Nga để Budapest dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay 90 tỷ euro gây tranh cãi dành cho Ukraine đang thiếu hụt ngân sách, theo Politico.

Trong một bức thư ngỏ gửi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 26/2, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tái khẳng định cáo buộc rằng Kiev đang tìm cách lật đổ ông bằng cách kích hoạt một cuộc khủng hoảng năng lượng trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 4.

Ông Orban cho rằng Ukraine đang từ chối nối lại việc vận chuyển dầu thô Nga qua đường ống Druzhba – được xây dựng từ thời Liên Xô – nhằm đạt được mục tiêu đó. Việc đóng băng kế hoạch cho Ukraine vay khẩn cấp 90 tỷ euro (tương đương 106 tỷ USD) của EU là một phần trong động thái đáp trả của Hungary.

Theo Politico, dẫn các nguồn ngoại giao giấu tên, giới chức EU đang xem xét các phương án để vượt qua hoặc vô hiệu hóa sự phản đối của Budapest. Phương án đối đầu sẽ bao gồm việc kích hoạt Điều 7 của EU nhằm đình chỉ quyền phủ quyết của Hungary – một bước đi mà Budapest gần như chắc chắn sẽ kiện ra tòa. Tuy nhiên, với việc chính phủ Ukraine được dự báo có thể cạn tiền vào tháng 4, “không còn đủ thời gian cho lựa chọn pháp lý”, một nhà ngoại giao nhận định và kêu gọi giải pháp chính trị.

Thay vào đó, ông Orban có thể được trao một “tờ giấy” cam kết khôi phục nguồn cung qua Druzhba – điều mà các nguồn tin mô tả là một “chiến thắng giữ thể diện” cho nhà lãnh đạo Hungary. “Ông ấy sẽ có đường ống của mình”, một nguồn tin nói.

Đầu tuần này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã cáo buộc ông Orban vi phạm “nguyên tắc hợp tác chân thành” của EU và làm suy yếu các quyết định “được Hội đồng châu Âu thông qua tập thể”, theo nội dung bức thư được truyền thông trích dẫn.

Đáp lại, ông Orban khẳng định mình là một thành viên kỷ luật của Hội đồng, đồng thời cho rằng sẽ là điều vô lý nếu ông “giả vờ như không có chuyện gì xảy ra” và giúp giải cứu Kiev trong khi nước này tìm cách gây tổn hại đến lợi ích của Hungary.

Ukraine tuyên bố không thể nối lại nguồn cung do hạ tầng bị Nga phá hủy, nhưng ông Orban bác bỏ lời giải thích này là thiếu thuyết phục. Ngược lại, các quan chức châu Âu ủng hộ Ukraine chấp nhận lập luận đó và cho rằng ông Orban có thể bị chứng minh là sai nếu EU tiến hành kiểm tra thực địa, theo Politico. Một chuyến thăm như vậy “phụ thuộc vào việc chính quyền Ukraine có tạo điều kiện hay không”, hãng tin cho biết.

Ngoài ra, cũng có các đề xuất khôi phục kế hoạch sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Kiev – một phương án rủi ro mà EU đã bác bỏ năm ngoái để ưu tiên gói vay tập thể.

Theo RT