Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố tăng tốc phát triển vũ khí hạt nhân

Ông Kim Jong-un tuyên bố mở rộng kho hạt nhân, phát triển ICBM, để ngỏ đàm phán với Mỹ nhưng gửi cảnh báo với Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông sẽ tập trung mở rộng kho vũ khí hạt nhân của đất nước và nhấn mạnh triển vọng cải thiện quan hệ với Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Washington, theo hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 26/2.

Đại hội lần thứ chín của Đảng Lao động Triều Tiên, kéo dài một tuần, đã khép lại bằng một cuộc duyệt binh quân sự tại thủ đô Bình Nhưỡng vào hôm thứ Tư, KCNA cho biết.

Ông Kim khẳng định “vị thế quốc tế” của quốc gia châu Á này đã “tăng lên một cách phi thường” khi đề ra các mục tiêu chính sách lớn cho 5 năm tới.

“Ý chí kiên định của đảng chúng ta là tiếp tục mở rộng và củng cố sức mạnh hạt nhân quốc gia, đồng thời thực thi đầy đủ vị thế của một quốc gia hạt nhân”, ông Kim nói theo KCNA. “Chúng ta sẽ tập trung vào các dự án nhằm gia tăng số lượng vũ khí hạt nhân và mở rộng các phương tiện tác chiến hạt nhân”.

Theo ước tính năm ngoái của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Triều Tiên đã lắp ráp khoảng 50 đầu đạn hạt nhân, sở hữu đủ vật liệu phân hạch để sản xuất thêm tối đa 40 đầu đạn nữa và đang đẩy nhanh việc sản xuất thêm vật liệu phân hạch.

KCNA cho biết ông Kim cũng vạch ra kế hoạch phát triển các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mạnh hơn, bao gồm loại có thể phóng từ dưới nước, các hệ thống tấn công sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy bay không người lái.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước công bố về cuộc duyệt binh cho thấy các đội hình binh sĩ diễu hành qua Quảng trường Kim Il Sung rực sáng ánh đèn, phía dưới khán đài nơi ông Kim cùng con gái và các quan chức cấp cao đứng quan sát. Một số binh sĩ mặc trang phục ngụy trang và trang bị tác chiến đặc biệt, trong khi một đội hình máy bay chiến đấu bay lướt qua bầu trời. Hiện chưa rõ có loại khí tài quân sự nào được trưng bày trong sự kiện này hay không.

Sự xuất hiện của con gái ông Kim, được biết đến với tên Ju Ae, tiếp tục làm dấy lên suy đoán rằng cô có thể đang được chuẩn bị để trở thành người kế nhiệm.

Quan hệ với Mỹ

Ông Kim để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ. “Nếu Mỹ rút lại chính sách đối đầu với Triều Tiên bằng cách tôn trọng vị thế hiện tại của đất nước chúng ta… thì không có lý do gì chúng ta không thể chung sống tốt với Mỹ”, ông nói, theo KCNA.

Cho đến nay, ông Kim vẫn chưa chấp nhận các đề nghị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng gặp ông ba lần trong nhiệm kỳ đầu của mình.

Ông Yang Moo-jin, người từng đứng đầu Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, nhận định rằng các phát biểu của ông Kim “cho thấy khả năng Triều Tiên sẽ từ chối bất kỳ cuộc đàm phán Mỹ – Triều nào dựa trên tiền đề phi hạt nhân hóa, dù ông vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại nếu Washington từ bỏ điều mà họ gọi là chính sách thù địch”.

Ông Trump dự kiến thăm Trung Quốc từ ngày 31/3 đến 2/4. Một số chuyên gia về Triều Tiên, bao gồm cả cơ quan tình báo Hàn Quốc, suy đoán rằng ông Kim có thể gặp ông Trump trong dịp này.

Tuy nhiên, ông Kim gọi Hàn Quốc là “kẻ thù thù địch nhất” và loại trừ khả năng đối thoại với nước láng giềng, cho rằng “thái độ hòa giải mà chính phủ hiện tại của Hàn Quốc thể hiện trên bề mặt là giả dối vụng về và thô thiển”, theo KCNA.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã có những động thái nhằm cải thiện quan hệ giữa hai nước vốn về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, song Triều Tiên liên tục bác bỏ các nỗ lực của nhà lãnh đạo theo đường lối tự do này.

Ông Kim tuyên bố Bình Nhưỡng “có thể tiến hành hành động tùy ý” nếu Hàn Quốc thực hiện những “hành vi khó chấp nhận” nhằm vào Triều Tiên.

“Không thể loại trừ sự sụp đổ hoàn toàn của Hàn Quốc”, ông Kim nói, theo KCNA.

Theo Reuters