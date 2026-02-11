40 ngày đầu năm 2026, có ít nhất 26 quan chức cấp cao Trung Quốc ngã ngựa

Trong 40 ngày đầu năm 2026, hàng loạt quan chức cấp cao Trung Quốc bị xử lý, cho thấy chiến dịch chống tham nhũng ở quốc gia này đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày 10/02, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCS Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã công bố thông tin ông Dịch Luyện Hồng (Yi Lianhong), Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 14 hiện đang bị điều tra và kiểm tra kỷ luật vì nghi ngờ có hành vi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.

Ông Dịch Luyện Hồng sinh năm 1959, quê tỉnh Hồ Nam; học vấn Thạc sĩ Kinh tế học, giảng viên, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20.

Dịch Luyện Hồng đã đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng, bao gồm Bí thư Thành ủy thành phố Tuyền Châu, Bí thư tỉnh ủy Hồ Nam, Bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Bí thư Thành ủy Thẩm Dương, và Chủ tịch tỉnh Giang Tây, Bí thư tỉnh ủy Giang Tây. Từ năm 2022, ông chuyển sang làm Bí thư tỉnh ủy Chiết Giang cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10/2024; tháng 11/2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Kinh tế của Quốc hội Trung Quốc.

Cùng ngày 10/2, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã công bố thông tin ông Trương Kiến Hoa (Zhang Jianhua), nguyên Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Quốc phòng Trung Quốc, bị cáo buộc nhận hối lộ và lợi dụng ảnh hưởng để nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đã quyết định bắt giữ, và vụ án đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đạt Châu chuyển sang Tòa án Nhân dân Đạt Châu để tiến hành xét xử.

Cáo buộc của Viện Kiểm sát cho biết, Trương Kiến Hoa đã lợi dụng các chức vụ như Giám đốc Trung tâm Phê duyệt Dự án Công nghiệp Quân sự, Trưởng phòng Tài chính và Kiểm toán, Kỹ sư trưởng, và Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Quốc phòng, để tạo điều kiện thuận lợi cho người khác trục lợi. Sau khi rời khỏi chức vụ, ông tiếp tục lợi dụng các nhân viên nhà nước khác để thu lợi bất chính, nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn.

Trương Kiến Hoa - thêm một quan chức ngành khoa học và công nghiệp quốc phòng bị điều tra và khởi tố. Ảnh: Sina.



40 ngày đầu năm có ít nhất 26 quan chức ngã ngựa

Ông Dịch Luyện Hồng là quan chức cấp cao diện trung ương quản lý mới nhất bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng năm nay. Theo trang Creaders, từ ngày 1/1 đến ngày 10/2, trong vòng 40 ngày, đã có ít nhất 26 quan chức cấp cao đã lần lượt bị "ngã ngựa". Đây không chỉ là con số gia tăng đơn thuần, mà giống như một cuộc sắp xếp lại quyền lực có tính toán kỹ lưỡng.

Trong danh sách các quan chức bị xử lý, có hai quan chức cấp phó quốc gia, bao gồm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hựu Hiệp và Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Lưu Chấn Lập; 5 cấp trưởng bộ, như Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp Vương Tường Hỷ, nguyên Bí thư Đảng ủy Nội Mông Tôn Thiệu Thành…; cộng với 18 quan chức cấp phó bộ và các quan chức cấp dưới, bao gồm quân đội, tài chính, tư pháp, các doanh nghiệp nhà nước và các hệ thống địa phương.

Cường độ và phạm vi của đợt xử lý này vượt xa so với cùng kỳ các năm trước, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến việc chiến dịch chống tham nhũng đã từ "thường xuyên" nâng lên thành "mạnh mẽ".

Phân tích của một nguồn tin am hiểu chỉ ra rằng: Sự công bố dày đặc này không phải là ngẫu nhiên, mà nhằm mục đích đe dọa các quan chức cấp cao và dọn đường cho việc sắp xếp nhân sự trước kỳ họp Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) sắp diễn ra vào tháng 3. Trước đây thường chỉ có 5-6 quan chức cấp trưởng bộ bị xử lý trong một năm, nhưng nay chỉ trong một tháng đã có 5 người, sự thay đổi này thật đáng suy ngẫm. Đặc biệt là việc "dao mổ" đã cắt vào hệ thống Quân ủy Trung ương, liên quan đến các quan chức cấp phó quốc gia, điều này trong lịch sử không hề nhiều.

Theo dữ liệu được đăng trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng CSTQ và Ủy ban Giám sát Quốc gia ngày 17/1, trong năm 2025 các cơ quan thanh tra, kiểm tra kỷ luật trên toàn quốc đã mở 1.012.000 vụ điều tra, trong đó có 115 quan chức cấp tỉnh trở lên. Số lượng quan chức bị xử lý trong năm 2025 lên tới 983.000 người, bao gồm 69 quan chức cấp tỉnh trở lên. Đây là con số kỷ lục.

Vào tháng 2, đợt xử lý quan chức vẫn tiếp tục: từ quan tòa tại Tòa án Hải Nam Trương Quang Thân đến Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc Từ Nhất Đình, thông báo liên tiếp được đưa ra, với phạm vi rộng lớn, cho thấy đây không phải là một cuộc "phẫu thuật" đơn lẻ, mà là một cuộc cải tổ toàn diện trong hệ thống.

Theo Sina, Creaders