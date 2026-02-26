Ông Trump gia tăng áp lực với Iran ngay trước vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva

Chính quyền Trump cảnh báo Iran là mối đe dọa nghiêm trọng trước vòng đàm phán hạt nhân tại Geneva, nhấn mạnh Tehran không được sở hữu vũ khí hạt nhân.

Các quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Donald Trump hôm 25/2 đã nhấn mạnh rằng Iran gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran dự kiến diễn ra vào hôm nay, 26/2.

Các nhà đàm phán Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Geneva vào thứ Năm trong vòng đối thoại hạt nhân thứ ba của năm nay, khi Washington đã triển khai một trong những đợt tăng cường quân sự lớn nhất của mình tại Trung Đông trước khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang vừa qua, Tổng thống Donald Trump cáo buộc Iran đã tái khởi động chương trình hạt nhân, đang phát triển các tên lửa mà “chẳng bao lâu nữa” có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, và chịu trách nhiệm về các vụ đánh bom ven đường khiến binh sĩ và dân thường Mỹ thiệt mạng.

Ông cũng cảnh báo rằng sẽ là “một ngày rất tồi tệ” đối với Iran nếu không đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết tranh cãi kéo dài nhiều năm về chương trình hạt nhân của Tehran. Về phần mình, Iran tuyên bố sẽ tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu bị tấn công.

Ông Rubio: Iran tìm cách tái thiết chương trình hạt nhân

Phát biểu với báo giới trong chuyến công du tới St. Kitts và Nevis, Ngoại trưởng Marco Rubio lặp lại quan điểm của ông Trump.

“Sau khi chương trình hạt nhân của họ bị phá hủy hoàn toàn, họ đã được cảnh báo không được khởi động lại, vậy mà giờ họ lại làm như vậy”, ông Rubio nói. “Quý vị có thể thấy họ luôn tìm cách khôi phục các thành tố của chương trình đó. Hiện họ chưa làm giàu uranium, nhưng đang tìm cách đạt đến điểm mà cuối cùng họ có thể làm điều đó”.

Ông Trump từng ra lệnh không kích Iran năm ngoái, tuyên bố vào tháng 7 rằng các cơ sở hạt nhân của nước này đã bị “xóa sổ hoàn toàn”. Gần đây hơn, các trợ lý của ông cho rằng Iran đang tiến rất gần tới khả năng chế tạo bom hạt nhân.

Ông Rubio cho biết Iran còn sở hữu số lượng rất lớn tên lửa đạn đạo đe dọa lợi ích của Mỹ trong khu vực, đồng thời đang tìm cách phát triển vũ khí có thể vươn tới lục địa Mỹ.

“Không chỉ riêng chương trình hạt nhân, họ còn sở hữu các loại vũ khí thông thường được thiết kế chỉ để tấn công nước Mỹ và người Mỹ nếu họ lựa chọn làm như vậy… Ngay lúc này, họ đã có các loại vũ khí có thể vươn tới phần lớn châu Âu,” ông Rubio nói.

Theo Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, Iran hiện sở hữu kho tên lửa đạn đạo lớn nhất Trung Đông.

Ông Rubio cho rằng việc Tehran khăng khăng không thảo luận về tên lửa đạn đạo trong các cuộc đàm phán tại Geneva là “một vấn đề lớn”, đồng thời nói ông không muốn mô tả cuộc gặp hôm thứ Năm là gì khác ngoài “cơ hội tiếp theo để đối thoại”, dù ông hy vọng đạt được tiến triển. “Hy vọng các cuộc thảo luận sẽ mang tính xây dựng, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ phải trao đổi nhiều hơn chỉ riêng vấn đề hạt nhân”.

Iran lâu nay tự giới hạn tầm bắn tên lửa ở mức 2.000 km (1.240 dặm), điều mà các quan chức nước này trước đây cho là đủ để bảo vệ đất nước vì bao phủ được khoảng cách tới Israel.

“Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”

Trước đó trong ngày, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ gặp phái đoàn Iran tại Geneva vào thứ Năm để đánh giá khả năng đạt được thỏa thuận. “Nguyên tắc rất đơn giản: Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông Vance nói với các phóng viên.

Trong bài phát biểu hôm thứ Ba, ông Trump cũng chỉ trích chính phủ Tehran về cái chết của hàng nghìn người biểu tình trong các cuộc biểu tình chống chính phủ gần đây, dù con số 32.000 người thiệt mạng mà ông nêu cao hơn nhiều so với phần lớn các ước tính công khai.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi đã gặp nhà trung gian Badr al-Busaidi, Ngoại trưởng Oman, sau khi tới Geneva hôm thứ Tư để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán, theo Press TV của Iran.

Theo kênh này, ông Araqchi đã trao đổi với người đồng cấp Oman về “quan điểm và các cân nhắc của Iran liên quan đến vấn đề hạt nhân cũng như việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương và bất hợp pháp của Mỹ”.

Theo Reuters