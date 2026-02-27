Xuất hiện công ty hàng không mới, liên quan tới sân bay Gia Bình

Tổng Giám đốc CTCP Hạ tầng hàng không Masterise đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise - đơn vị thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Thậm chí, địa chỉ trụ sở chính của 2 doanh nghiệp cũng trùng nhau.

Dữ liệu VietTimes có được cho thấy ngày 13/2/2026, CTCP Hạ tầng Hàng không Masterise được thành lập với vốn điều lệ 32.250 tỷ đồng. Đến ngày 26/2, công ty tăng vốn điều lệ lên hơn 40.312 tỷ đồng. Tuy nhiên, cổ đông sáng lập không được tiết lộ.

Trụ sở doanh nghiệp đặt tại số 289, 291, 293 và 295 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là địa chỉ đăng ký của Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise - đơn vị thực hiện dự án sân bay Gia Bình.

Hạ tầng hàng không Masterise đăng ký 62 ngành nghề kinh doanh. Trong đó hoạt động chính là dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không, bao gồm dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; dịch vụ kỹ thuật mặt đất, kỹ thuật hàng không và đảm bảo an ninh hàng không.

Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật công ty là ông Vũ Hoàng Long (sinh năm 1982). Ông Long hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise.

Cuối năm 2025, Tập đoàn Masterise thành lập Công ty TNHH Cảng hàng không Masterise trong bối cảnh doanh nghiệp được Quốc hội giao làm chủ đầu tư dự án sân bay Gia Bình.

Trước đó, ông Long từng làm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu Khí Long Sơn (Mã: PXL) - công ty con của Hạ tầng Gelex. Tuy nhiên, ông đã từ nhiệm tại Dầu Khí Long Sơn từ đầu tháng 2 với lý do cá nhân.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây, Tập đoàn Masterise đã tiến hành giảm vốn điều lệ, từ 35.227 tỷ đồng xuống gần 2.977 tỷ đồng (tương ứng giảm 32.250 tỷ đồng).

Nếu để ý kỹ sẽ thấy khoản 32.250 tỷ đồng kể trên tương đương vốn điều lệ ban đầu của Hạ tầng Hàng không Masterise.

Sau khi Hạ tầng Hàng không Masterise tăng vốn lên hơn 40.312 tỷ đồng thì mức vốn ban đầu 32.250 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 80% trong tổng nguồn vốn mới. Tỷ lệ 20% vốn tăng thêm có sự tương quan về mặt thời gian Hạ tầng Gelex thông qua nghị quyết tham gia góp 20% vốn vào dự án.

Cụ thể, vào ngày 13/2, HĐQT CTCP Hạ tầng Gelex (Mã: GEL) thông qua phương án tham gia góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Theo đó, Hạ tầng Gelex sẽ tham gia góp vốn với tỷ lệ tương đương 20% vốn điều lệ của công ty dự án. Mục tiêu của khoản đầu tư này là nhằm chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua việc phát triển các dự án hạ tầng giao thông cốt lõi.

Cùng ngày, HĐQT Hạ tầng Gelex đã thông qua phương án thay đổi mục đích sử dụng gần 2.900 tỷ đồng từ đợt đấu giá 100 triệu cổ phiếu cuối năm 2025.

Doanh nghiệp cho biết sẽ dùng 488 tỷ đồng góp vốn vào công ty thực hiện dự án sân bay Gia Bình trong quý I/2026. Với phương án cũ, họ dự kiến chi 488 tỷ đồng để trả nợ gốc vay Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP HCM.