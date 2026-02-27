Thủ tướng Hun Manet: Các trung tâm lừa đảo đang phá hủy nền kinh tế Campuchia

Thủ tướng Hun Manet lên tiếng về tác động tiêu cực của các trung tâm lừa đảo đến kinh tế và danh tiếng của Campuchia, khẳng định sẽ ra tay hành động mạnh mẽ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với AFP mới diễn ra, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, các trung tâm lừa đảo đang phá hủy nền kinh tế Campuchia và làm tổn hại danh tiếng quốc gia. Ông cũng đề cập đến Chen Zhi (Trần Chí) – Chủ tịch Tập đoàn Prince (Thái Tử), người bị Mỹ cáo buộc lừa đảo và hiện đã bị dẫn độ về Trung Quốc – đồng thời bác bỏ các cáo buộc cho rằng chính phủ Campuchia cấu kết với hoạt động lừa đảo.

“Các mạng lưới lừa đảo, hay còn gọi là nền kinh tế ngầm, đang phá hủy nền kinh tế hợp pháp của chúng tôi. Chúng làm hoen ố danh tiếng Campuchia”, Thủ tướng Hun Manet đã phát biểu hôm 25/2 tại Brussels trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Pháp AFP.

Đây là lần hiếm hoi ông Hun Manet trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế.

Ông Hun Manet cho biết các trung tâm lừa đảo gây tác động tiêu cực đến ngành du lịch và việc thu hút đầu tư nước ngoài của Campuchia, “đó là lý do chúng tôi cần phải loại bỏ những kẻ tội phạm này”.

Campuchia đã trở thành điểm nóng của các tổ chức tội phạm vận hành ngành công nghiệp lừa đảo trị giá hàng tỷ USD. Các chuyên gia cho biết có hàng chục trung tâm lừa đảo tại Campuchia, với khoảng 100.000 người – trong đó nhiều người là nạn nhân của nạn buôn người – bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Họ dụ dỗ người dùng Internet trên toàn cầu thông qua các mối quan hệ tình cảm giả mạo, đầu tư tiền mã hóa và nhiều hình thức khác để chiếm đoạt tiền. Ban đầu, các đối tượng chủ yếu nhắm vào người nói tiếng Trung, nhưng nay đã mở rộng sang nhiều loại ngôn ngữ và lừa đảo các nạn nhân trên toàn thế giới.

Một báo cáo năm 2024 của Viện Hòa bình Mỹ (United States Institute of Peace, USIP) ước tính, hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia tạo ra hơn 12,5 tỷ USD mỗi năm, tương đương một nửa GDP của quốc gia này.

Năm ngoái, dưới sự dẫn đầu của Trung Quốc, Campuchia và Myanmar đã triển khai hàng loạt chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo. Hàng nghìn đối tượng tại các ổ nhóm ở Myanmar và Campuchia bị bắt và trục xuất về nước, trong đó nhiều người được đưa về Trung Quốc.

Tuy nhiên, một số chuyên gia trong ngành đặt nghi vấn về mức độ thực chất của các chiến dịch này và chỉ ra khả năng tồn tại mối liên hệ giữa quan chức Campuchia với các băng nhóm lừa đảo trực tuyến.

Campuchia phối hợp bắt và dẫn độ ông trùm Prince Group về Trung Quốc. Ảnh: AFP.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Hun Manet thừa nhận tội phạm mạng có thể gián tiếp thúc đẩy một số hoạt động kinh doanh và tạo việc làm, nhưng ông phủ nhận việc Campuchia hưởng lợi từ đó. Ông nói các trung tâm lừa đảo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến bất động sản và một số khoản đầu tư, “nhưng phần lớn lợi nhuận không chảy vào chính phủ Campuchia”.

Ông cũng nhấn mạnh: “Nhiều người nói GDP của Campuchia phụ thuộc vào lừa đảo. Không, chúng tôi dựa vào du lịch, sản xuất và các hoạt động kinh tế thuần túy khác”.

Ông Hun Manet cũng đề cập đến Chen Zhi – Chủ tịch Tập đoàn Prince – người bị bắt tại Campuchia vào tháng 1 năm nay và sau đó bị dẫn độ về Trung Quốc. Ông nói không biết Chen Zhi có phải là chủ mưu đứng sau các hoạt động lừa đảo hay không, đồng thời nói rằng kẻ này có hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Anh.

Ông Hun Manet cho biết trước khi bị cáo buộc, tại Phnom Penh, Chen Zhi “chỉ là một doanh nhân, có đóng góp cho nền kinh tế”. Sau khi biết kẻ này bị nghi ngờ vi phạm pháp luật, chính quyền Campuchia đã lập tức hành động.

Ông cũng nói thêm rằng quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị thu hồi do phát hiện sử dụng giấy tờ giả để nhập quốc tịch, khiến ông ta “chỉ còn quốc tịch Trung Quốc” và sau đó đã bị dẫn độ về Trung Quốc.

Theo Deutsche Welle