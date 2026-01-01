Tài sản top 500 tỷ phú toàn cầu năm ngoái tăng vọt, Việt Nam có một đại diện

Năm 2025 chứng kiến mức tăng tài sản chưa từng có của top 500 người giàu nhất thế giới, dẫn đầu bởi các tỷ phú công nghệ và thị trường toàn cầu tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo Bloomberg Billionaires Index (Chỉ số Tỷ phú Bloomberg), tổng tài sản của 500 người giàu nhất thế giới trong năm 2025 đã tăng vọt 2,2 nghìn tỷ USD, nâng tổng giá trị tài sản lên 11,9 nghìn tỷ USD, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Làn sóng AI tiếp tục nâng đỡ các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ, dẫn dắt đà tăng tài sản toàn cầu. Riêng 8 tỷ phú, trong đó có Chủ tịch Oracle Larry Ellison và CEO Tesla Elon Musk, đã đóng góp gần 1/4 mức tăng trưởng, dù tỷ trọng này đã giảm so với năm trước.

Không chỉ Mỹ, thị trường toàn cầu đều đi lên. Chỉ số S&P 500 tăng 16% trong năm, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng 20% của FTSE 100 (Anh) và 31% của Hang Seng (Hong Kong).

Các loại tài sản như kim loại quý, đất hiếm cũng có diễn biến rất tích cực, giúp những tỷ phú liên quan – như “nữ hoàng khai khoáng” Australia Gina Rinehart và gia tộc Luksic của Chile – mỗi bên gia tăng tài sản thêm hàng chục tỷ USD.

Nhà sáng lập Google Larry Page, người giàu thứ hai toàn cầu. Ảnh: Reuters.



Tiền mã hóa từng bùng nổ mạnh mẽ, nhưng cú lao dốc bắt đầu từ tháng 10/2025 đã khiến tài sản của nhiều tỷ phú sụt giảm, trong đó có anh em Winklevoss, Triệu Trường Bằng (CZ) và Michael Saylor, CEO MicroStrategy.

Top 10 tỷ phú giàu nhất toàn cầu theo Bloomberg Billionaires Index ngày 1/1/2026: 1. Elon Musk, 619 tỷ USD; 2. Larry Page, 269 tỷ USD; 3. Jeff Bezos, 253 tỷ USD; 4. Sergey Brin, 250 tỷ USD; 5. Larry Ellison, 247 tỷ USD; 6. Mark Zuckerberg, 233 tỷ USD; 7. Bernard Arnault, 208 tỷ USD; 8. Steve Ballmer, 168 tỷ USD; 9. Jensen Huang, 154 tỷ USD; 10, Warren Buffett, 151 tỷ USD. Ngoại trừ tỷ phú Bernard Arnault là người Pháp, 9 người còn lại đều là người Mỹ.

Dưới đây là danh sách những người thắng lớn và thua nặng trong năm, theo tổng hợp của Bloomberg Billionaires Index ngày 1/1/2026.

Những người thắng lớn

Larry Ellison, người đứng thứ 5: Tài sản ròng 247 tỷ USD, tăng 55,2 tỷ USD.

Ở tuổi 81, Ellison sử dụng đòn bẩy tài chính để thúc đẩy xây dựng hạ tầng AI, bảo lãnh cho con trai thâu tóm Warner Bros., đóng vai trò chủ chốt trong Dự án Stargate - xây dựng các cụm siêu trung tâm dữ liệu, là hạ tầng nền tảng để mọi AI chạy được ở quy mô quốc gia - đồng thời đầu tư vào mảng TikTok tại Mỹ. Những động thái này có thể tiếp tục tái định hình đế chế tài sản của ông.

Elon Musk, người giàu nhất: Tài sản ròng 619 tỷ USD, tăng 187 tỷ USD.

Sau khi những phản ứng chính trị tại Washington liên quan tới kế hoạch “tinh giản chính phủ” khiến tài sản suy giảm, Musk rạn nứt quan hệ với ông Trump và rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, nhờ định giá SpaceX vượt 600 tỷ USD, tài sản của ông bật tăng trở lại, cùng với gói lương mới của Tesla mở đường cho Musk trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên thế giới.

Gina Rinehart, xếp thứ 69: Tài sản ròng 37,3 tỷ USD, tăng 12,3 tỷ USD.

Nữ tỷ phú giàu nhất Australia này hưởng lợi lớn từ cuộc đua tranh giành đất hiếm toàn cầu, thông qua Hancock Prospecting xây dựng mạng lưới đất hiếm ở nước ngoài lớn nhất thế giới. Bà cũng được hưởng lợi đáng kể nhờ đầu tư và gia tăng tỷ lệ sở hữu vào Trump Media.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng mạnh.

Theo Bloomberg Billionaires Index ngày 1/1/2026, tỷ phú Việt Nam duy nhất có tên trong top 500 là ông Phạm Nhật Vượng đứng ở vị trí thứ 79, tổng tài sản 29,8 tỷ USD, tăng 24,5 tỷ USD so với đầu năm 2025 và tăng 1,12 tỷ USD so với ngày hôm trước do giá cổ phiếu tăng.

Tài sản của Vương Hưng, ông chủ hãng thương mại điện tử Meituan (Trung Quốc) bốc hơi 1/3 trong năm qua. Ảnh: Toutiao.



Những người thua thiệt nhất

Manuel Villar – cựu tỷ phú giàu nhất Philippines: Tài sản ròng 9,94 tỷ USD, giảm 12,6 tỷ USD.

Cổ phiếu công ty bất động sản Golden của ông lao dốc hơn 80% sau khi được giao dịch trở lại, khiến hơn 18 tỷ USD “bốc hơi” chỉ trong vài ngày. Công ty trước đó từng bị đình chỉ giao dịch do không nộp báo cáo tài chính, đồng thời vướng tranh cãi về việc định giá lại các giao dịch đất đai.

Bob Pender & Mike Sabel – đồng sáng lập Venture Global (LNG): Bob Pender mất 7 tỷ USD, Mike Sabel giảm 17,7 tỷ USD.

Việc IPO từng được kỳ vọng là bước ngoặt đi lên, nhưng do nhu cầu suy yếu, kết quả kinh doanh kém và thua kiện trọng tài, cổ phiếu công ty lao dốc hơn 70%.

Vương Hưng (Wang Xing) – đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Meituan (Trung Quốc): Tài sản ròng 7,85 tỷ USD, giảm 3,59 tỷ USD.

Sau khi Meituan công bố khoản lỗ quý đầu tiên trong gần 3 năm vào tháng 11, cùng với tiêu dùng nội địa suy yếu và cạnh tranh gay gắt, tài sản của ông giảm hơn 30% trong năm.

Theo Worldjournal, Bloomberg